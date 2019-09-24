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 Спорт, За рубежом
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Все про:легкая атлетика (81) Россия (73913) спорт (1766) допинг-контроль (297)

 IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12 раз, начиная с 2015 года, приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом, 23 сентября, было объявлено после заседания совета IAAF в Дохе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Таким образом, на чемпионате мира по легкой атлетике, который стартует в столице Катара 27 октября, российские спортсмены вновь не смогут выступить единой командой под национальным флагом своей страны. 30 россиян смогут принять участие в турнире в качестве нейтральных атлетов.

Глава рабочей группы по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен, слова которого приводит пресс-служба IAAF, назвал ряд позиций, сделавших невозможным восстановление статуса российской легкой атлетической федерации. В частности, отметил он, нашла подтверждение информация о том, что некоторые тренеры, отстраненные от работы решением Спортивного арбитражного суда (CAS), продолжают тренировать спортсменов. А это, в свою очередь, ставит под сомнение "целостность антидопинговых усилий" России.

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Кроме того, указал Андерсен, группа приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое на заседании Исполнительного совета в Токио инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Официальной причиной названы несоответствия в данных, предоставленных Москвой WADA в начале этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3150020
 
   
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И снова это загадочный рузьке мельдоний ...
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обижаешь дорогой, ой обижаешь - автор мелдония латыш и ну подсадили дибиликов на таблетки, ну ничего, на то они дибилики.

IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 4165
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І кажуть, в Токіо на олімпіаду теж не пустять...
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на жаль з олімпіадою вірний ручний песик ***** бах (голова мок) усе розрулить(
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Один Бах там всі проблеми на щастя не вирішує, попалися москалі на підміні в базі - отримують.
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Европейские коррупционеры научились доить *****. Завтра ***** напичкает IAAF взятками и вследующий раз козломордых легкоатлетов на соревновния допустят, но не пустят баскетболистов, лыжников и плавцов - аппетиты ведь растут. А ведь не надо было на Украину батон крошить.
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Знов вялікіх/вялікім запхали в гузно.
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ну и какое вашо мнение, если бы не продать эти чудесные лекарства лишнехромосомам, разве могли бы порадоваться такой вестью. Вот и ответ, стоит ли торговать с рашкой - остаюсь к своим убеждениям - надо, особенно надо продавать то что им вредит.
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Снова чекисты в стаканчиках запутались.. "Кручу-верчу..!"
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Да что же за страна-то такая - то пононий, то мельдоний...
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Виявляється що навідь для мухлювання з пробірками потрібен мозок. 🤔
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