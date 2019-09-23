 Количество внутренних переселенцев достигло 1 млн 410 тыс, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, тоб этом информирует Правительственный портал.

"По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечается в сообщении.

Как известно, по состоянию на начало сентября в Украине насчитывалось 1 405 184 перемещенных лица.

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