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 Общество
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Все про:Кабмин (11202) переселенцы (328)

 Количество внутренних переселенцев достигло 1 млн 410 тыс, - Кабмин

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, тоб этом информирует Правительственный портал.

"По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечается в сообщении.

Как известно, по состоянию на начало сентября в Украине насчитывалось 1 405 184 перемещенных лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем Раду предоставить право переселенцам и трудовым мигрантам проголосовать на местных выборах, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Источник: https://censor.net.ua/n3150019
 
 
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Переселенцы из Крыма бросили свои жилища?
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ЭТИ ТУПОРЫЛЫЕ ПУТИНА ПОЗВАЛИ В УКРАИНУ, А САМИ К БИНДЕРОВЦАМ БЕГУТ


НУЖНО ПОСТУПАТЬ С НИМИ КАК В ПРИБАЛТИКЕ В СВОЕ ВРЕМЯ


СДАЧА ЭКЗАМЕНА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА и СПРАШИВАТЬ: ЧЕМ КРЫМ?








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І що влада робить для переселенців та як враховані їхні проблеми у новому бюджеті України?
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А что они делали в марте 14-го года . Стояли на площадях в Донецке и Луганске и ждали ***** и халявы в виде зарплат и пенсий по 5 штук баксов . Они ж нас всех кормили , пока мы на Майдане скакали , но почему то эти кормильцы когда перестали нас кормить сами теперь от голода к злым бендеровцам побежали.
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Різні там були. Не треба усіх під одну гребінку, бо є ті, які не закликали ввести путіна.
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Конечно разные , но патриоты от туда уехали еще в 14-15 году , многих знаю лично , до сих пор в ВСУ служат и те кто уехал тогда уже давно обустроились на новых местах , а про помощь вопят именно те кто сей час от туда уезжают наевшись руцького жыра. В ВСУ вакансий любых навалом и зарплата там сей час приличная , но 90% из них будут ныть , что им все обязаны , но свою землю освобождать не пойдут не за что.
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І таке є, але треба було би підходити до цього питання зважено і диференційовано. Та ще не ображатися навіть на таких поганих громадян. Краще їм дати гроші на власну справу, ніж на порожні візити в ООН.
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Отправляйте их в Германию в качестве беженцев
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Не плутайте німецьку порноакторку з переселенкою. Це дві різні речі, я так думаю🤔😄
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І що влада робить для переселенців та як враховані їхні проблеми у новому бюджеті України? -- вот так например, Германия откраивает свой рынок труда для не граждан ЕС , ее нужно тысячи рабочих в год . Если бы в Украине была умная власть , то договорилась бы с Германией , что Германия берет хотяб 20 000 людей на роботу с Донбаса . И тогда бы все так званное «ополчения» разбежалось в Германию . Некому бы было сидит в окопах
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90% этих людей являются переселенцами только на бумаге, которые они фиктивно были вынуждены оформит для получения пенсий, субсидий, соц. помощи, кредитов и пр. Остальные не могут выехать для оформления в силу разных причин.
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