 Зеленский прибыл в США, планируется выступление на Генассамблее ООН и встреча с Трампом, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского

Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины США и представителями американских деловых кругов.