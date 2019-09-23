 Зеленский прибыл в США, планируется выступление на Генассамблее ООН и встреча с Трампом, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины США и представителями американских деловых кругов.
Зе-біли, ви зробили це разом!
Не сфальшивь на рояле, Вова !
дно уже нащупали, осталось пробить !
Но какая коллаборантская мразина писала ему этот текст - вот в чем вопрос!????