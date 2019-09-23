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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2922) ООН (2822) США (15376) Трамп (2396)

 Зеленский прибыл в США, планируется выступление на Генассамблее ООН и встреча с Трампом, - Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского

Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины США и представителями американских деловых кругов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150018
 
   
 Топ комментарии
 
только бы он в оон не ляпнул про потепление, а то прощай санкции ...
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Я боюсь....Господи !!! спаси Украину...
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Україна має безліч негайних проблем, а в статті нема жодної. Цілі візиту мають вигляд як у багатої європейської країни🐸
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Зеленский - красавец. Все правильно лелает. Поэтому при нем растут международные экономические рейтинги Украины.
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А яйцекович дуже скоро повернеться в Україну https://24tv.ua/***************************************************************************************
Зе-біли, ви зробили це разом!
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только бы он в оон не ляпнул про потепление, а то прощай санкции ...
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Зеленский молодец. Сейчас всё с Трампом разрулит. Будет и формула Штаймаера, и минский договорняк имплементируется по быстрому, чего зря время тянуть? Потому как кой-кого пора в G8 возвращать - партнёры соскучились, от санкций народы устали.
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вспять она потечет, опять в Днепро, а не в Крым
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Ну с представителями общины он встретиться,если будет время... это они зря поспешили с выводами!)))
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Україна має безліч негайних проблем, а в статті нема жодної. Цілі візиту мають вигляд як у багатої європейської країни🐸
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не бойся!
дно уже нащупали, осталось пробить ! Зеленський прибув у США, планується виступ на Генасамблеї ООН і зустріч із Трампом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8896
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та все він правильно скаже тексти йому грамотні люди пишуть хіба почне від себе щось нести а там богдани небуде щоб його за пиджак смикнути Зеленський прибув у США, планується виступ на Генасамблеї ООН і зустріч із Трампом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7248
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на заседаниях ООН никаких официальных встреч не проводят . Так совместные фотографии . Зеленский позорно слился в деле Байдена желая усидеть на двух стульях . Трампу встреча с ним не интересна .
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Trump, you the best President of US for Ukraine You stoped murderer ****** and will continue to help with ukraineans defense until it stops aggression in Ukraine and rescinds its illegal annexation of Crimea.А Вся ця димократична поросятино-ослятина,що дозволила окупацію та агресію в Україні,аби "на крові"українців нажитися на кредитах та рейдерством "Привату"-ці байдуни-поросенки-шмеркелі-болланди мають горіти в пеклі разом з х"лом,в якого інвестували 452млрд.доларів,аби їх глобалістський "світ без границь"той розширював своїм "сруцьким світом".Владна гидота,яка під прикриттям боротьби з корупцією вивела сотні мілліардів з України на президентську компанію Байденів у США, має бути розслідувана,а винні-покарані!Оце і буде ЧЕСНО.
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Если судить по количеству крестиков, гидранту должно икаться...😁
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Це Лалахта так йому удачі побажала ✌🏿, відьма. 😉
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Так крестики по другому поводу ставят
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То, что оно вызубрило текст - вероятность 80-90%. И, может быть, даже без запинки все скажет.
Но какая коллаборантская мразина писала ему этот текст - вот в чем вопрос!????
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