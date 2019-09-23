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 Политика Украины
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Все про:Военная прокуратура (794) Чумак (121)

 Некоторые сотрудники организовали коммерческий оборот уголовных производств для собственного обогащения, - Чумак о военной прокуратуре

В военной прокуратуре Украины некоторые сотрудники организовали "коммерческий оборот уголовных производств", хотя большинство сотрудников – "нормальные люди".

Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В военной прокуратуре большинство работников – это нормальные люди, которые "пашут" в полях. Но есть часть, которые поставили коммерческий оборот уголовных производств на свое собственное обогащение. Этих людей надо убрать из органов прокуратуры, набрать новых. Кто честный и нормальный – проверить всеми доступными средствами. И здесь речь идет не только о честности, но и о проверке их профессионализма, имущественного состояния", – сказал он.

По словам главного военного прокурора, он готов к сопротивлению системы.

Читайте: Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка

"Готово ли к этому общество? Готово ли оно к тому, что эту систему надо будет валить беспощадно? Готово ли общество сказать: "Да, мы даем карт-бланш этим людям, чтобы они полностью изменили эту систему, и мы им доверяем"? Я сразу сказал в прокуратуре, что ничего наверх нести не надо, никому ничего не надо "сливать", никаких дел не нужно продавать", – отметил Чумак.

Он объяснил, что тех, кто не пройдет переаттестацию, уволят "на основании организационно-штатных мероприятий".

Также читайте: Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак

"А тех, кто воровал, не будут увольнять – относительно них будут восстановлены открытые уголовные производства, которые мы будем пытаться довести до суда", – подчеркнул Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/n3150017
 
   
 Топ комментарии
 
А у нас, что в прокуратуре, что в полиции, что в СБУ "комерция" - это главный стимул "работы" многих там числящихся.
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Толя на тепловізор грощі збирав,для Поці.
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Вот когда мы уже отойдем от совдеповского определения? Некоторые силы, некоторые депутаты, некоторые следователи, некоторые политики и т.д. и т.п. Когда уже будет конкретика? К примеру, следователь Пупкин и Хамло организовали "коммерческий оборот уголовных производств", депутаты Кацапов и Малорос берут взятку для проталкивания того или иного выгодного для чиновников Хомяка и Гныденко законов и т.д. и т.п.
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В военной прокуратуре комерция во время войны. Позор.
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А у нас, что в прокуратуре, что в полиции, что в СБУ "комерция" - это главный стимул "работы" многих там числящихся.
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Да не многих,а почти всех,за частичными исключениями в патрульной полиции и конттразведке СБУ. А в остальном коммерческие уголовные дела - это и есть основной смысл существования правоохранительной системы Украины. Если бы этого не было,кто бы шел туда на одну зарплату?
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При пєтрє такого нєбыло
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«Олена Монова
3 год · Как быстро наши зеленые обезьянки научились у балалайни одному нехитрому фокусу: самую лютую и скандальную пургу озвучивать и запускать в народ на обкатку через каких-нибудь фриков типа Дубинского. Ну или бобра на худой конец. Если нет под рукой фрика, можно просто поймать плохо помытую некрасивую девочку из фракции, чем-то похожую на Машу Захарову, и попросить ее сказать, что Украине не нужно в НАТО, потому что Россия расстраивается. А самим затаиться в лопухах с секундомером и наблюдать за процессом утыкивания жертвы писюнами. Если скорость утыкивания превысит некую пороговую величину и будет слишком громко, с независимым видом выпасть из лопухов, отряхнуть штанишки и сказать:

- Да вы все не так поняли. И вообще, посмотрите, оно же ********.»
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- Изя, а какой по счету это получается уже президент в Украине?
- Формально шестой. Но тут некоторые шутят, что этот президент тянет только на полшестого. Порохоботы, наверное.
(С)
@Anakoyher
😄
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- Владимир Зеленский сегодня не выдвинул новую идею по возвращению Крыма.
- Стареет.
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Мудаки. Валіть це одна, а змінити систему це зовсім інше.
Змінити значить як мінімум розуміти і вміти взагалі щось створювати. Хто не здатний СТВОРИТИ не здатний змінити.

Це як перекидувати луценка з крісла в крісло - всюди буде та сама муйня.
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Чумак прозрел и с умным видом рассказал народу то, что народ знал 4 года как!
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Он не оптимист, он тролик, намекающий, что до Пети всё было замечательно, это Петя и его банда поломали всё, что с такой любовью годами выстраивали Кучма и В.Шапкокрад.
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Пока что он не прозрел, а толкнул бла бла бла в стиле, как то нравится эллекторату.
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Тогда чумак дважды дурак раз думает, что народ долго его бла-бла-бла слушать будет.
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"Некоторые сотрудники.."
Один з них має великі вуха.
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2 МЕРСЕДЕСА ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРВОР МАТИОС Деякі співробітники організували комерційний оборот кримінальних проваджень для власного збагачення, - Чумак про військову прокуратуру - Цензор.НЕТ 8061 ЗАРАБОТАЛ "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" НА БЛАГО УКРАИНЫ.




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Вот когда мы уже отойдем от совдеповского определения? Некоторые силы, некоторые депутаты, некоторые следователи, некоторые политики и т.д. и т.п. Когда уже будет конкретика? К примеру, следователь Пупкин и Хамло организовали "коммерческий оборот уголовных производств", депутаты Кацапов и Малорос берут взятку для проталкивания того или иного выгодного для чиновников Хомяка и Гныденко законов и т.д. и т.п.
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А нова прокуратура буде відкривати такі справи, про які говорить Чумак?
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Чумак каже шо Поці буде довічне з конфіскацією майна.
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ну, военная уже точно не будет, так как ее сокращают
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