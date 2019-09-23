 Некоторые сотрудники организовали коммерческий оборот уголовных производств для собственного обогащения, - Чумак о военной прокуратуре

Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"В военной прокуратуре большинство работников – это нормальные люди, которые "пашут" в полях. Но есть часть, которые поставили коммерческий оборот уголовных производств на свое собственное обогащение. Этих людей надо убрать из органов прокуратуры, набрать новых. Кто честный и нормальный – проверить всеми доступными средствами. И здесь речь идет не только о честности, но и о проверке их профессионализма, имущественного состояния", – сказал он.
По словам главного военного прокурора, он готов к сопротивлению системы.
"Готово ли к этому общество? Готово ли оно к тому, что эту систему надо будет валить беспощадно? Готово ли общество сказать: "Да, мы даем карт-бланш этим людям, чтобы они полностью изменили эту систему, и мы им доверяем"? Я сразу сказал в прокуратуре, что ничего наверх нести не надо, никому ничего не надо "сливать", никаких дел не нужно продавать", – отметил Чумак.
Он объяснил, что тех, кто не пройдет переаттестацию, уволят "на основании организационно-штатных мероприятий".
"А тех, кто воровал, не будут увольнять – относительно них будут восстановлены открытые уголовные производства, которые мы будем пытаться довести до суда", – подчеркнул Чумак.
3 год · Как быстро наши зеленые обезьянки научились у балалайни одному нехитрому фокусу: самую лютую и скандальную пургу озвучивать и запускать в народ на обкатку через каких-нибудь фриков типа Дубинского. Ну или бобра на худой конец. Если нет под рукой фрика, можно просто поймать плохо помытую некрасивую девочку из фракции, чем-то похожую на Машу Захарову, и попросить ее сказать, что Украине не нужно в НАТО, потому что Россия расстраивается. А самим затаиться в лопухах с секундомером и наблюдать за процессом утыкивания жертвы писюнами. Если скорость утыкивания превысит некую пороговую величину и будет слишком громко, с независимым видом выпасть из лопухов, отряхнуть штанишки и сказать:
- Да вы все не так поняли. И вообще, посмотрите, оно же ********.»
- Формально шестой. Но тут некоторые шутят, что этот президент тянет только на полшестого. Порохоботы, наверное.
(С)
@Anakoyher
😄
- Стареет.
Змінити значить як мінімум розуміти і вміти взагалі щось створювати. Хто не здатний СТВОРИТИ не здатний змінити.
Це як перекидувати луценка з крісла в крісло - всюди буде та сама муйня.
Один з них має великі вуха.