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Все про:избиение (9333) Польша (4920) студенты (475)

 Неизвестные жестоко избили украинского студента в Польше

В польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила студента, приехавшего в Польшу из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ

Инцидент произошел в субботу вечером в городском парке. Компания спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, когда он сказал, что из Украины, началось избиение.

Пятеро мужчин избили его до бессознательного состояния, студенту выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.

Двое мужчин нашли украинца в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.

Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в задержании преступников.

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Неизвестные жестоко избили украинского студента в Польше 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150015
 
 
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срочно сделать полякам все уступки по поиску погребений или что ещё им угодно после избиений украинцев.
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ты что сам коцап что за них так вписываешься?
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америка вся русскоговорящая судя по флажкам
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снятся но тока 200 и 300 ани уже безвредньіе
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Я ни разу не слышал, что в Украине побили поляка.
А в Польше подобные избиения украинцев повторяются с постоянством.
Надо делать выводы.
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знаток киева из америки. или не из америки?
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где ты такое видел?были отдельные случаи но не в центре а на троещине или оболоне раньше давно и то редко сейчас такого нет
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попахивает щовинизмом как и с кацапами те имперские замашки в мордоре а у поляков высокомерие панское превосходство смотрят как на холопов так как много батрачит там, я понимаю семью надо кормить, ну поедь ты в нейтральную Испанию, Иалию, где много наших ,зачем претесь в эту Польшу терпите унижение
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Новина прям надважлива- гопота когось побила, а в тому парку ніхто під дерево не помочився??
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поляки е..ые не меньше за кацапов да и венгры тож не подарок беларусы не надежны с оглядкой на мордор,вобщем "повезло" нам с соседями
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Интересно, а практически ежедневно происходящие избиения группами отморозков одиночных граждан, в качестве самовозвеличивания в своих никчемных бошках, так же в СМИ почему не раздуваются?
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Увидеть Париж - и умереть. Так раньше говорили. Измельчал нонче обыватель, измельчал.. в Жору, прастихопади, едуть. В Жору!!!
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