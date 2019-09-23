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 Политика Украины
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Все про:расследование (2568) Военная прокуратура (794) Чумак (121) Иловайск (385)

 Чумак рассчитывает на новые показания, которые помогут расследованию Иловайской трагедии

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал о расследовании дела по Иловайской трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА

По его словам, дело Иловайска не закрывалось, а находится в стадии производства. Сейчас, считает Чумак, можно получить новые показания, которые помогут расследованию.

"Люди, которые могут дать показания по Иловайской трагедии, занимали или до сих пор занимают достаточно высокие должности. Раньше они просто отказывались приходить на допросы. Думаю, что сейчас они спокойно придут на допросы и расскажут все, как происходило во время планирования и развития событий в Иловайске", - сказал военный прокурор.

Чумак подчеркнул необходимость доведения дела до конца, в частности - сбора доказательств.

Смотрите: Иловайская трагедия будет расследована, - главный военный прокурор Чумак. ВИДЕО

"Были ли в решениях признаки уголовного правонарушения. Или были ли в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании. А это чуть другие вещи", - добавил он.

В заключение главный военный прокурор отметил: "Всем, конечно хочется, чтобы всех посадить, но должна быть четкая правовая квалификация этих действий".

Читайте также: Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/n3150014
 
 
 Топ комментарии
 
Самая "вишенка на торт" - это, когда некто с криками "котланет! " занимался организацией оффшора в Панаме...
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Це Порошенко та Муженко - "шестьоркі Бені"?😦
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Вся Украина знает, что главные виновники это барыга с хуйлом, а Чумак не знает.
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С этим тоже к Портнову - можно через Богдана а можно через Андрея, их там Дубинских дофига хватает...
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Ведь не брезговать сотрудничать с Михо уже попробовал...
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то есть они ищут виновных с дивана среди военных, а не среди коцапов с градами? зебильные уроды
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Самая "вишенка на торт" - это, когда некто с криками "котланет! " занимался организацией оффшора в Панаме...
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Це він тіпа не знає, що вся трагедія під Іловайськом сталася виключно з вини ***** , Бєні Калошмойського та його шестьорок ? Ну, ну.... 😕
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Це Порошенко та Муженко - "шестьоркі Бені"?😦
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Тобі зє-бот що не зрозуміло ? Я все чітко пояснив. А розповідати мені тут рашистські мєтодічкі я тобі просто не раджу.
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Это вам порохоботам пишут методички барыга с ******.
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порохосвин, а чего ты решил, шо всем интересна твоя порохоботная методичка? Чумак розраховує на нові свідчення, які допоможуть розслідуванню Іловайської трагедії - Цензор.НЕТ 4123
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порохобот Чумак розраховує на нові свідчення, які допоможуть розслідуванню Іловайської трагедії - Цензор.НЕТ 9797


а причем тут Коломойский? он шо военный?


тебе известно шо в армии приказы отдают военные командиры


а вот Порошенко как Верховный говнокомандующий имеет самое прямое отношение


поскольку ставил последнюю разрешительную подпись ........................










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Ти ще ріжками помахай та ратичками тут постукай ..😃
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Вся Украина знает, что главные виновники это барыга с ******, а Чумак не знает.
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а также бывший в то время начальником Штаба Мужеложенко.
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НУЖНО ОТКРЫВАТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВСУ ПО ВЗРЫВАМ 5 СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ


В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ УКРАИНА ОСТАЛАСЬ БЕЗ 50% ВСЕХ БОЕПРИПАСОВ СТРАНЫ


И ЭТО В ТО ВРЕМЯ КОГДА В СТРАНЕ ВОЙНА!!!








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угу....тому й випустили краснощекого
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Батальонные командиры тогда послали нах приказы Генштаба ВСУ, и произошла трагедия.
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Порошенко? Он не виноват, у него алиби - он в это время на параде медальками бряцал.
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