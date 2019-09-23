 Чумак рассчитывает на новые показания, которые помогут расследованию Иловайской трагедии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА

По его словам, дело Иловайска не закрывалось, а находится в стадии производства. Сейчас, считает Чумак, можно получить новые показания, которые помогут расследованию.

"Люди, которые могут дать показания по Иловайской трагедии, занимали или до сих пор занимают достаточно высокие должности. Раньше они просто отказывались приходить на допросы. Думаю, что сейчас они спокойно придут на допросы и расскажут все, как происходило во время планирования и развития событий в Иловайске", - сказал военный прокурор.

Чумак подчеркнул необходимость доведения дела до конца, в частности - сбора доказательств.

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"Были ли в решениях признаки уголовного правонарушения. Или были ли в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании. А это чуть другие вещи", - добавил он.

В заключение главный военный прокурор отметил: "Всем, конечно хочется, чтобы всех посадить, но должна быть четкая правовая квалификация этих действий".

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