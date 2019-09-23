 Все, что я сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО, - Верещук опровергла распространенную росСМИ дезинформацию

В беседе с корреспондентом Цензор.НЕТ Ирина Верещук прокомментировала многочисленные критические высказывания, связанные с озвученной ею в интервью каналу 112 оценкой перспектив интеграции Украины в НАТО.

Приводим диалог полностью:

- Ирина, когда сегодня утром мы брали у вас интервью для рубрики "Видео на "Цензоре", нам еще не было известно о ваших заявлениях касательно проблематичности интеграции Украины в НАТО. А уже к вечеру в ваш адрес было высказано столько критики, что мы решили взять у вас дополнительный комментарий. Скажите пожалуйста, та оценка ваших высказываний, которую приводят русские СМИ (в частности, "В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО") - соответствует вашему взгляду на ситуацию?

- Конечно, нет. И меня очень удивляет, как можно на пятом году гибридной войны с Россией (в том числе информационной), настолько не разобравшись, перепечатывать заголовки и абсолютно вторить тому, что пишет российская пропаганда. Я на самом деле - и это знают все как в Украине, так и за ее пределами, в Польше, Евросоюзе - выступаю за НАТО, за Европейский союз. И мы были первыми, кто выступил против Януковича…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко

- "Мы" - это кто?

- Мы - это горсовет Равы-Русской (в статье "Википедии" о Верещук указывается: "Після оголошення урядом Азарова-Януковича відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, наступного дня від імені громади Рави-Руської звернулася до Європейського союзу із закликом підписати Угоду про асоціацію окремо з Равою-Руською. Вважаючи офіційну позицію влади України щодо призупинення євроінтеграції такою, що не відповідає iнтересам територiальних громад і не відстоює інтереси територіальних громад". - Ред.). Но я за то, чтобы говорить людям правду. Все, что я сказала в своем интервью, - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО. И что скорее в НАТО возьмут Грузию, чем нас. К большому нашему сожалению. Потому что в 2008 году мы вместе могли получить ПДЧ, но тогда европейские страны нас не поддержали (я говорю о Германии и Франции). И мы его не получили.

Тем не менее, сегодня мы можем и должны обеспечивать сотрудничество НАТО в том, что касается нашей безопасности. Это - наш оборонный комплекс, это стандарты НАТО. А политическая часть, к сожалению, от нас не зависит.

Вот и все, что было сказано. Но, к сожалению, как вы видите, все интерпретировали по-другому. Главный посыл, за который меня критикуют - это то, что я сказала: к сожалению, НАТО будет оглядываться на Россию. Потому что они это сделали в 2008 году. И сейчас они работают с Россией и по Ирану, и по Венесуэле, Сирии, Афганистану, по многим другим точкам. И поэтому отрицать то, что Россия, к сожалению, влияет на решения НАТО - не приходится. И чтобы они не смотрели на Россию, принимая решение по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО. Вот в чем суть проблемы. Разве это не правда? Пускай НАТО нам скажет, что это не так. А спросите нас - так, конечно, мы хотим в НАТО. И будем делать все, чтобы побыстрее провести модернизацию и стать ближе к НАТО.

И еще я сказала, что наша страна должна использовать все возможности, которые дает НАТО. И проекты, и программы. Привела в пример Финляндию, которая не вступила в НАТО и не включила такой пункт в свою Конституцию, но при этом ближе к НАТО, чем другие страны! И я добавила: если есть возможность, чтобы НАТО пришло к нам своими стандартами, экономическими программами - то к этому надо стремиться.

Также читайте: Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор