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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (112) НАТО (6453) Россия (73913) СМИ (3224) Верещук (12)

 Все, что я сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО, - Верещук опровергла распространенную росСМИ дезинформацию

Народный депутат Украины фракции "Слуга народа", главы подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук прокомментировала появившиеся в СМИ РФ публикации, искажающие сказанное ею в интервью.

В беседе с корреспондентом Цензор.НЕТ Ирина Верещук прокомментировала многочисленные критические высказывания, связанные с озвученной ею в интервью каналу 112 оценкой перспектив интеграции Украины в НАТО.

Приводим диалог полностью:

- Ирина, когда сегодня утром мы брали у вас интервью для рубрики "Видео на "Цензоре", нам еще не было известно о ваших заявлениях касательно проблематичности интеграции Украины в НАТО. А уже к вечеру в ваш адрес было высказано столько критики, что мы решили взять у вас дополнительный комментарий. Скажите пожалуйста, та оценка ваших высказываний, которую приводят русские СМИ (в частности, "В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО") - соответствует вашему взгляду на ситуацию?

- Конечно, нет. И меня очень удивляет, как можно на пятом году гибридной войны с Россией (в том числе информационной), настолько не разобравшись, перепечатывать заголовки и абсолютно вторить тому, что пишет российская пропаганда. Я на самом деле - и это знают все как в Украине, так и за ее пределами, в Польше, Евросоюзе - выступаю за НАТО, за Европейский союз. И мы были первыми, кто выступил против Януковича…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко

- "Мы" - это кто?

- Мы - это горсовет Равы-Русской (в статье "Википедии" о Верещук указывается: "Після оголошення урядом Азарова-Януковича відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, наступного дня від імені громади Рави-Руської звернулася до Європейського союзу із закликом підписати Угоду про асоціацію окремо з Равою-Руською. Вважаючи офіційну позицію влади України щодо призупинення євроінтеграції такою, що не відповідає iнтересам територiальних громад і не відстоює інтереси територіальних громад". - Ред.). Но я за то, чтобы говорить людям правду. Все, что я сказала в своем интервью, - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО. И что скорее в НАТО возьмут Грузию, чем нас. К большому нашему сожалению. Потому что в 2008 году мы вместе могли получить ПДЧ, но тогда европейские страны нас не поддержали (я говорю о Германии и Франции). И мы его не получили.

Тем не менее, сегодня мы можем и должны обеспечивать сотрудничество НАТО в том, что касается нашей безопасности. Это - наш оборонный комплекс, это стандарты НАТО. А политическая часть, к сожалению, от нас не зависит.

Вот и все, что было сказано. Но, к сожалению, как вы видите, все интерпретировали по-другому. Главный посыл, за который меня критикуют - это то, что я сказала: к сожалению, НАТО будет оглядываться на Россию. Потому что они это сделали в 2008 году. И сейчас они работают с Россией и по Ирану, и по Венесуэле, Сирии, Афганистану, по многим другим точкам. И поэтому отрицать то, что Россия, к сожалению, влияет на решения НАТО - не приходится. И чтобы они не смотрели на Россию, принимая решение по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО. Вот в чем суть проблемы. Разве это не правда? Пускай НАТО нам скажет, что это не так. А спросите нас - так, конечно, мы хотим в НАТО. И будем делать все, чтобы побыстрее провести модернизацию и стать ближе к НАТО.

И еще я сказала, что наша страна должна использовать все возможности, которые дает НАТО. И проекты, и программы. Привела в пример Финляндию, которая не вступила в НАТО и не включила такой пункт в свою Конституцию, но при этом ближе к НАТО, чем другие страны! И я добавила: если есть возможность, чтобы НАТО пришло к нам своими стандартами, экономическими программами - то к этому надо стремиться.

Также читайте: Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3150013
 
 
 Топ комментарии
 
Боже, какая глупая баба.. С каких только помоек набрал всю эту шалупень зеленый клоун?!
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Светлана Самборска1 год ·
С формулой Штайнмайера отработали, пришел черед темы НАТО.
Вы обратили внимание, что вот эти колебания "Приняли формулу Штайнмайера - не приняли - подписываем - не подписываем - согласовали - не согласовали" это их метод внедрения в общественное сознание неприемлемой ранее темы в качестве обсуждаемой?
С формулой Штайнмайера уже вышло: то, что ранее было однозначной зрадой, стало для кого-то дискуссионным вопросом, а для кого-то приемлемым. То же самое они сейчас делают с темой НАТО: отказ от НАТО по-прежнему воспринимается зрадой, но это уже ненадолго.
10 сентября, Яременко: "Мы готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины".
Потом: "Я не это имел в виду, нас не так поняли".
11 сентября, Кулеба: "Украина не будет стучать в закрытые двери НАТО".
Потом: "Мои слова вырвали из контекста".
Сегодня, Верещук: Украине следует отказаться от идеи вступить в альянс, Россия ее туда не пустит.
Потом они расскажут, конечно, что их не так поняли, и что они не это имели в виду.
Но смотрите, что сегодня же сказал Пристайко:
"Украина не будет затрагивать его на лондонском саммите НАТО вопрос предоставления ПДЧ. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать".КОГДА УКРАИНА БУДЕТ ГОТОВА ЭТО СДЕЛАТЬ. Т.е сейчас - не готова. А после капитуляции по "формуле Штайнмайера", т.е. по плану Кремля с внедрением в Украину ОРДЛО, контролируемыми из Москвы, готовности конечно, прибавится.Знаете, многие, в том числе я, писали, что выборы-2019 отбросили Украину в 2010 год. Боюсь, что это было оптимистической оценкой. Хочется думать, что это 2003 год (подписание Кучмой присоединения к ЕЭП) или 1994 (избрание Кучмы), но, боюсь, это тоже окажется оптимистической оценкой.
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Информационные БОМБОМЕТАЛИ . Зекоманда не пробные онфобомбы мечет , она всех готовит к тому, что временно сначала опровергает ... Это рейдерский захват сознания - БЕНОтехнологии
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А ведь эту дезинформацию россми активно распространяли и обговаривали порохоботы, так что круг интересов замкнулся.
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Информационные БОМБОМЕТАЛИ . Зекоманда не пробные онфобомбы мечет , она всех готовит к тому, что временно сначала опровергает ... Это рейдерский захват сознания - БЕНОтехнологии
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зебобикам этого не объяснить - они прекрасно все понимают, но продолжают отмазывать своих уродов, потому что признаться, что они сами скоты, не хочется....
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а вони завжди спільно і працювали !
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Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждутЯ далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам позволитОни, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией - пояснила депутат
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Светлана Самборска1 год ·
С формулой Штайнмайера отработали, пришел черед темы НАТО.
Вы обратили внимание, что вот эти колебания "Приняли формулу Штайнмайера - не приняли - подписываем - не подписываем - согласовали - не согласовали" это их метод внедрения в общественное сознание неприемлемой ранее темы в качестве обсуждаемой?
С формулой Штайнмайера уже вышло: то, что ранее было однозначной зрадой, стало для кого-то дискуссионным вопросом, а для кого-то приемлемым. То же самое они сейчас делают с темой НАТО: отказ от НАТО по-прежнему воспринимается зрадой, но это уже ненадолго.
10 сентября, Яременко: "Мы готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины".
Потом: "Я не это имел в виду, нас не так поняли".
11 сентября, Кулеба: "Украина не будет стучать в закрытые двери НАТО".
Потом: "Мои слова вырвали из контекста".
Сегодня, Верещук: Украине следует отказаться от идеи вступить в альянс, Россия ее туда не пустит.
Потом они расскажут, конечно, что их не так поняли, и что они не это имели в виду.
Но смотрите, что сегодня же сказал Пристайко:
"Украина не будет затрагивать его на лондонском саммите НАТО вопрос предоставления ПДЧ. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать".КОГДА УКРАИНА БУДЕТ ГОТОВА ЭТО СДЕЛАТЬ. Т.е сейчас - не готова. А после капитуляции по "формуле Штайнмайера", т.е. по плану Кремля с внедрением в Украину ОРДЛО, контролируемыми из Москвы, готовности конечно, прибавится.Знаете, многие, в том числе я, писали, что выборы-2019 отбросили Украину в 2010 год. Боюсь, что это было оптимистической оценкой. Хочется думать, что это 2003 год (подписание Кучмой присоединения к ЕЭП) или 1994 (избрание Кучмы), но, боюсь, это тоже окажется оптимистической оценкой.
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Нас сливают по коломойским технологиям. Значит молчать не надо. Надо поднимать информационную волну, пока не поздно.
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Работают лучшие политтехнологи и психологи Кремля.
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Боже, какая глупая баба.. С каких только помоек набрал всю эту шалупень зеленый клоун?!
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У этой бабы бачок сливной по скобеевским технологиям работает
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Ви подивіться, як вони навіть зовні схожі. Скотобєєва та Верещук наче рідні сестри.
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Не только росСМИ, а и порохоботы усердно целый день сегодня эту брехню распостраняли.)
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Из окопа пишешь, воен дивана?
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а ты откуда пишешь, из дурдома? тебе опять патрашенка в портки залез? Все, что я сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО, - Верещук опровергла распространенную росСМИ дезинформацию - Цензор.НЕТ 6393
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Че ты возмущаешся?
Если у тебя спрашивают,не из окопа ли ты пишеш - это 1488 процентов,что спрашивает или кацапотварь или зебил
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Идиотина, ты так же с окопа отписалось, как и то невменяемое?
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Да ,говноед. Я год провел в окопах.
Только вот незадача,с двумя инфарктами туда не берут
А ты где был,Pease Duke (мирный лорд,если непонятно)???
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Я так понимаю, что Порошенко на 112 канале не светился в различных ток-шоу?
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Брехливая зелёная мразина.
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Агамемно-Брехливая зелёная мразина.
як ти , сьогодні , самокритична ! Все, что я сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО, - Верещук опровергла распространенную росСМИ дезинформацию - Цензор.НЕТ 5117
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Это да. Интеллектуальный уровень наркоботвы стал ниже плинтуса.
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Все по лахтинским методичкам )) Можно легко найти в ютубе,как о них рассказывает сбежавший оттуда Все, що я сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО, - Верещук спростувала поширену РосЗМІ дезінформацію - Цензор.НЕТ 2452
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Опять зрада накрылась
Шо ж такое
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Шо вона робить на той посаді?? Вона профі у питаннях оборони та розвідки ? Чи просто ходила разом з ЗЕ у дітсадок в одну групу ?
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Та ні, вона викурила косячок з головним кловуном, та ще й розсмішила коміка. От і стала ікспертом🤔
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Скорее всего поэтому:
З 1997 до 2002 рр. навчалася у Військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка», який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна інформація», здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації - референта-перекладача, офіцера військового управління тактичного рівня

Вон у кацапотварей шойгу ваще ниче не кончал и министр
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Ось і залишалася би референтом. Рівень депутата не по її здібностям.
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Ватная овца из слуги урода, смесь Захаровой и Скабеевой
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Какая же страшная плесень нас покрывает ... зеленая, скользкая, уходящее-возвращающаяся , увертывающаяся - это не молодо - зелено -неопытно, это спецоперация против Украины
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Не,ну известно же,кто кукол дергает за нитки. А беня это не молодо-зелено
Он все и всех продаст и купит
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Беня куратор спецоперации - выборы внеочередные где намечает? Харьков, Одесса, Киев, ДНЕПР... Случайно или пообещал путину все отработать?
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Допустили делітантів до влади. Ще не такі перли почуємо від Зебілів. Боже Україну бережи від дебілів.
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Все разговоры о НАТО это разговоры ни о чём ,Украине никто даже не намекнул о возможности принятия её в НАТО а мы тут ведём дискуссии ,будто нас туда приглашают,приглашают а какие-то нехорошие дяди и тёти упираются рогом и не дают Украине туда войти .
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Тебя, лаптеногая балайка, никто и не спрашивает, вали в свой мордор, уродина, и там свисти, а не здесь
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"Слуги урода" видно вважають увесь народ України зєбіламі... Ця чувіха заявила те, що вона заявила. А слово - не горобець , випустиш - не спіймаєш. І кожний день перебування цієї зеленої шелупєні при владі все більше загрожує національній безпеці України .

Ворогам - куля, зрадникам - шибениця.
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"И чтобы они не смотрели на Россию, принимая решение по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО. Вот в чем суть проблемы. Разве это не правда? Пускай НАТО нам скажет, что это не так. А спросите нас - так, конечно, мы хотим в НАТО. И будем делать все, чтобы побыстрее провести модернизацию и стать ближе к НАТО". Источник: https://censor.net.ua/n3150013-
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" Пускай изменчивьій мир прогнется под нас?" Це і є відмова від курсу до НАТО.
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только в НАТО. так сказала рф. мы и без нее знали об этом, просто было 50% за НАТО, а после ее слов будет 99%.
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посмотрите ее интервью и все станет на свои места. реально эти уроды из партии пианиста качают информацию и смотрят на реакцию

сказала она именно те слова за которые ее возили сегодня мордой и в фейсбуке и в твитере. и она не отрицала. а пыталась оправдываться словами "давайте будем реалистами".
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Я не удержался и написал ей пару ласковых в мордокниге
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Все, что я сказала в своем интервью, - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО. И что скорее в НАТО возьмут Грузию, чем насИсточник: https://censor.net.ua/n3150013 - все вона вірно сказала , чого соєві так збудилися ?
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Вона сказала правду. Крапка. Соєві збудились, бо треба зраду. Будь-якою ціною треба зраду.
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Коротше кажучи ми хочемо в НАТО,але потрібно бути реалістами.Нас там не чекають,тому ми не будемо поки що іти в НАТО.Так потрібно розуміти її слова,але саме це і московити хочуть,щоб ми ні в якому разі,туди ніколи не потрапили.Для цього,нам будуть усілякі казочки розповідати про Фінляндію і тд.
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В Україну прибула делегація Міністерства оборони Великобританії на чолі з державним секретарем з питань оборони Беном Уоллесом.
"Основна мета візиту іноземної делегації - демонстрація військово-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері", - про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Під час зустрічі міністра оборони Андрія Загороднюка з Беном Уоллесом йшлося про поточну ситуацію з безпекою в регіоні, гібридні виклики та загрози, що стоять перед Україною та Великобританією."Міністр оборони України наголосив на незмінності курсу вітчизняного оборонного відомства щодо євроатлантичної інтеграції, ознайомив колег з поточним станом, а також пріоритетами подальшого реформування Збройних Сил України. У цьому контексті Андрій Загороднюк виокремив низку перспективних напрямів співробітництва між оборонними відомствами обох країн", - йдеться в повідомленні.
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Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ (с) Це приблизно її слова🐸
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С.ка, 1. Цыганский развод. 2. курица ни бельмеса не соображает, что и когда говорить...
Склоняюсь к варианту 1. Развод...
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Никто, кроме нас самих не защитит наши собственные интересы и свободу (у кого она есть, конечно), а уж тем более не будет умирать за других! Не надо быть таким наивными и безответственныим (перекладывая свои проблемы на чужие плечи), НАТО - такой же дутый миф, как и "будапештский меморандум". Конечно, если (вдруг) на Румынию нападет (с чего это вдруг?), к примеру, Нигерия, то конечно страны НАТО обрушатся на эту убогую страну всей своей превосходящей военной мощью. Но посмотрим как немцы пойдут умирать за турков (когда их будут "освобождать" кацапы), думаю, скоро мы все станем свидетелями этих событий, разоблачения дутого мифа под названием "НАТО"!
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А ось це вже зовсім не смішно. 🤬
Зелені паскуди якось вже дуже жирно нас тролять.
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