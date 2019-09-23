 Все, что я сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО, - Верещук опровергла распространенную росСМИ дезинформацию

В беседе с корреспондентом Цензор.НЕТ Ирина Верещук прокомментировала многочисленные критические высказывания, связанные с озвученной ею в интервью каналу 112 оценкой перспектив интеграции Украины в НАТО.
Приводим диалог полностью:
- Ирина, когда сегодня утром мы брали у вас интервью для рубрики "Видео на "Цензоре", нам еще не было известно о ваших заявлениях касательно проблематичности интеграции Украины в НАТО. А уже к вечеру в ваш адрес было высказано столько критики, что мы решили взять у вас дополнительный комментарий. Скажите пожалуйста, та оценка ваших высказываний, которую приводят русские СМИ (в частности, "В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО") - соответствует вашему взгляду на ситуацию?
- Конечно, нет. И меня очень удивляет, как можно на пятом году гибридной войны с Россией (в том числе информационной), настолько не разобравшись, перепечатывать заголовки и абсолютно вторить тому, что пишет российская пропаганда. Я на самом деле - и это знают все как в Украине, так и за ее пределами, в Польше, Евросоюзе - выступаю за НАТО, за Европейский союз. И мы были первыми, кто выступил против Януковича…
- "Мы" - это кто?
- Мы - это горсовет Равы-Русской (в статье "Википедии" о Верещук указывается: "Після оголошення урядом Азарова-Януковича відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, наступного дня від імені громади Рави-Руської звернулася до Європейського союзу із закликом підписати Угоду про асоціацію окремо з Равою-Руською. Вважаючи офіційну позицію влади України щодо призупинення євроінтеграції такою, що не відповідає iнтересам територiальних громад і не відстоює інтереси територіальних громад". - Ред.). Но я за то, чтобы говорить людям правду. Все, что я сказала в своем интервью, - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО. И что скорее в НАТО возьмут Грузию, чем нас. К большому нашему сожалению. Потому что в 2008 году мы вместе могли получить ПДЧ, но тогда европейские страны нас не поддержали (я говорю о Германии и Франции). И мы его не получили.
Тем не менее, сегодня мы можем и должны обеспечивать сотрудничество НАТО в том, что касается нашей безопасности. Это - наш оборонный комплекс, это стандарты НАТО. А политическая часть, к сожалению, от нас не зависит.
Вот и все, что было сказано. Но, к сожалению, как вы видите, все интерпретировали по-другому. Главный посыл, за который меня критикуют - это то, что я сказала: к сожалению, НАТО будет оглядываться на Россию. Потому что они это сделали в 2008 году. И сейчас они работают с Россией и по Ирану, и по Венесуэле, Сирии, Афганистану, по многим другим точкам. И поэтому отрицать то, что Россия, к сожалению, влияет на решения НАТО - не приходится. И чтобы они не смотрели на Россию, принимая решение по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО. Вот в чем суть проблемы. Разве это не правда? Пускай НАТО нам скажет, что это не так. А спросите нас - так, конечно, мы хотим в НАТО. И будем делать все, чтобы побыстрее провести модернизацию и стать ближе к НАТО.
И еще я сказала, что наша страна должна использовать все возможности, которые дает НАТО. И проекты, и программы. Привела в пример Финляндию, которая не вступила в НАТО и не включила такой пункт в свою Конституцию, но при этом ближе к НАТО, чем другие страны! И я добавила: если есть возможность, чтобы НАТО пришло к нам своими стандартами, экономическими программами - то к этому надо стремиться.
С формулой Штайнмайера отработали, пришел черед темы НАТО.
Вы обратили внимание, что вот эти колебания "Приняли формулу Штайнмайера - не приняли - подписываем - не подписываем - согласовали - не согласовали" это их метод внедрения в общественное сознание неприемлемой ранее темы в качестве обсуждаемой?
С формулой Штайнмайера уже вышло: то, что ранее было однозначной зрадой, стало для кого-то дискуссионным вопросом, а для кого-то приемлемым. То же самое они сейчас делают с темой НАТО: отказ от НАТО по-прежнему воспринимается зрадой, но это уже ненадолго.
10 сентября, Яременко: "Мы готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины".
Потом: "Я не это имел в виду, нас не так поняли".
11 сентября, Кулеба: "Украина не будет стучать в закрытые двери НАТО".
Потом: "Мои слова вырвали из контекста".
Сегодня, Верещук: Украине следует отказаться от идеи вступить в альянс, Россия ее туда не пустит.
Потом они расскажут, конечно, что их не так поняли, и что они не это имели в виду.
Но смотрите, что сегодня же сказал Пристайко:
"Украина не будет затрагивать его на лондонском саммите НАТО вопрос предоставления ПДЧ. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать".КОГДА УКРАИНА БУДЕТ ГОТОВА ЭТО СДЕЛАТЬ. Т.е сейчас - не готова. А после капитуляции по "формуле Штайнмайера", т.е. по плану Кремля с внедрением в Украину ОРДЛО, контролируемыми из Москвы, готовности конечно, прибавится.Знаете, многие, в том числе я, писали, что выборы-2019 отбросили Украину в 2010 год. Боюсь, что это было оптимистической оценкой. Хочется думать, что это 2003 год (подписание Кучмой присоединения к ЕЭП) или 1994 (избрание Кучмы), но, боюсь, это тоже окажется оптимистической оценкой.
Если у тебя спрашивают,не из окопа ли ты пишеш - это 1488 процентов,что спрашивает или кацапотварь или зебил
Только вот незадача,с двумя инфарктами туда не берут
А ты где был,Pease Duke (мирный лорд,если непонятно)???
як ти , сьогодні , самокритична !
Шо ж такое
З 1997 до 2002 рр. навчалася у Військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка», який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна інформація», здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації - референта-перекладача, офіцера військового управління тактичного рівня
Вон у кацапотварей шойгу ваще ниче не кончал и министр
Он все и всех продаст и купит
Ворогам - куля, зрадникам - шибениця.
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" Пускай изменчивьій мир прогнется под нас?" Це і є відмова від курсу до НАТО.
сказала она именно те слова за которые ее возили сегодня мордой и в фейсбуке и в твитере. и она не отрицала. а пыталась оправдываться словами "давайте будем реалистами".
"Основна мета візиту іноземної делегації - демонстрація військово-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері", - про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Під час зустрічі міністра оборони Андрія Загороднюка з Беном Уоллесом йшлося про поточну ситуацію з безпекою в регіоні, гібридні виклики та загрози, що стоять перед Україною та Великобританією."Міністр оборони України наголосив на незмінності курсу вітчизняного оборонного відомства щодо євроатлантичної інтеграції, ознайомив колег з поточним станом, а також пріоритетами подальшого реформування Збройних Сил України. У цьому контексті Андрій Загороднюк виокремив низку перспективних напрямів співробітництва між оборонними відомствами обох країн", - йдеться в повідомленні.
Склоняюсь к варианту 1. Развод...
Зелені паскуди якось вже дуже жирно нас тролять.