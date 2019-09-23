 Дело против Парубия инспирировано Москвой перед визитом Зеленского в США, - Ярош

Об этом Ярош написал в своем блоге.

Он отметил: "Несколько слов об уголовном производстве против Андрея Парубия

- Однозначно, оно инспирировано Москвой и является маленькой частью общей агрессии против Украины;

- Нет сомнений в том, что такие действия должностных лиц ГБР подпадают под статью "Государственная измена";

- Думаю, ситуация специально создана под рабочий визит Владимира Зеленского в США, чтобы ослабить позиции Украины на переговорах с президентом Трампом;

- Зная лично нескольких заместителей Председателя СБУ как порядочных и патриотических офицеров, призываю их немедленно вмешаться в ситуацию и начать уголовное производство по факту государственной измены против должностных лиц ГБР;

- Считаю, что украинская патриотическая общественность должна начать системные акции протесты против попыток реванша и капитуляции и, наконец, имеет создать широкий надпартийной патриотическое движение, которое станет главным барьером на пути реваншизма, а также надежным государственно фактором;

- Понимая, что кремлевские прихвостни, инфильтрированные в наши силовые структуры, могут прибегнуть к провокациям, чтобы вызвать кровопролитие, призываю всех генералов, офицеров, сержантов и солдат украинских силовых структур, выступить единым фронтом в этой угрожающей для государства ситуации;

- Учитывая опасность, объявляю по структурам Украинской добровольческой армии состояние повышенной готовности;

- Надеюсь, что президент Украины отреагирует на попытки врагов Украины с ГБР спровоцировать вооруженный конфликт внутри государства;

- Чтобы там враги не делали, украинский народ непобедим!

Слава Украине!"

Напомним, что 23 сентября 2019 г. ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков".

Экс-генпрокурор Юрий Луценко назвал уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия антигосударственным и бессмысленным.