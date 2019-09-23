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 Политика Украины
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Все про:Парубий (2016) Ярош (284)

 Дело против Парубия инспирировано Москвой перед визитом Зеленского в США, - Ярош

Экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал начатое уголовное производство против Андрея Парубия.

Об этом Ярош написал в своем блоге.

Он отметил: "Несколько слов об уголовном производстве против Андрея Парубия

- Однозначно, оно инспирировано Москвой и является маленькой частью общей агрессии против Украины;

- Нет сомнений в том, что такие действия должностных лиц ГБР подпадают под статью "Государственная измена";

- Думаю, ситуация специально создана под рабочий визит Владимира Зеленского в США, чтобы ослабить позиции Украины на переговорах с президентом Трампом;

- Зная лично нескольких заместителей Председателя СБУ как порядочных и патриотических офицеров, призываю их немедленно вмешаться в ситуацию и начать уголовное производство по факту государственной измены против должностных лиц ГБР;

- Считаю, что украинская патриотическая общественность должна начать системные акции протесты против попыток реванша и капитуляции и, наконец, имеет создать широкий надпартийной патриотическое движение, которое станет главным барьером на пути реваншизма, а также надежным государственно фактором;

- Понимая, что кремлевские прихвостни, инфильтрированные в наши силовые структуры, могут прибегнуть к провокациям, чтобы вызвать кровопролитие, призываю всех генералов, офицеров, сержантов и солдат украинских силовых структур, выступить единым фронтом в этой угрожающей для государства ситуации;

- Учитывая опасность, объявляю по структурам Украинской добровольческой армии состояние повышенной готовности;

- Надеюсь, что президент Украины отреагирует на попытки врагов Украины с ГБР спровоцировать вооруженный конфликт внутри государства;

- Чтобы там враги не делали, украинский народ непобедим!

Слава Украине!"

Напомним, что 23 сентября 2019 г. ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков".

Экс-генпрокурор Юрий Луценко назвал уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия антигосударственным и бессмысленным.

Источник: https://censor.net.ua/n3150012
 
   
 Топ комментарии
 
Або Україна переможе московитських гнид та вошей, або московитьські гниди та воші переможуть Україну. Третього варіанту немає.
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походу сливная труба коцапов гбр полностью себя дискредитировала
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Там, в США перья летят... трампушу по страшному полощат... в этом трамполайне везде мелькает зебиленыш... это несчастье зеленое живым хоть отпустят, интересно?)))
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О, вже й яроша по атасу підняли. Вся нечисть злазиться))
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От, шо тебе по атасу підняли, то точно.
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Это не этот ли херой грозился Зеленского повесить Справу проти Парубія інспіровано Москвою перед візитом Зеленського в США, - Ярош - Цензор.НЕТ 177как бы ему теперь не пришлось ответить за базар ...
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Подал голос хэрой служивший в российской армии и дававший присягу на верность росссийской родине.
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ти, лахтинське, Ярош проходив строкову службу в армії СРСР, як і всі особи чоловічої статі,бо в СРСР призов у Радянську Армію був ПРИМУСОВИЙ.
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Завязывай с наркотой, у тебя уже галюны.
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Агент кремля Лолита ты что творишь????
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Або Україна переможе московитських гнид та вошей, або московитьські гниди та воші переможуть Україну. Третього варіанту немає.
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Зесепарские консервы вздулись и конкретно воняют.
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А ты помойся и вонять не будешь...
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Зеботня як портнова з ДБР підтримує, щоб Парубія посадити!
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Сепарье открыло личико как Гюльчатай.
А за маской борцами с олигархами за народное счастье свинное рыло иудушек.
Мерзкие рожи.
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Паника в соевых разорванных в клочья рядах радует ! Спокойно воры, сядете ВСЕ !
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но ты первый, за отсутствие кассового
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Ты сегодня уже не кури всякую дрянь ,бо тебя и так нормально штырит .. Справу проти Парубія інспіровано Москвою перед візитом Зеленського в США, - Ярош - Цензор.НЕТ 181
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Там, в США перья летят... трампушу по страшному полощат... в этом трамполайне везде мелькает зебиленыш... это несчастье зеленое живым хоть отпустят, интересно?)))
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походу сливная труба коцапов гбр полностью себя дискредитировала
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Порохобот отмазывает порохобота. Справу проти Парубія інспіровано Москвою перед візитом Зеленського в США, - Ярош - Цензор.НЕТ 4634
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Да.да
Пока Парубия за препятствование сепаратистскому шабашу в Одессе и вмешательство в планы кремля.
А потом всех остальных тоже.
Когда ни будь.
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Дело против Парубия это месть ЗЕшмаркли за насмешку после инаугурационной речи в стенах рады. Кто помнит. "Дякую ! Було весело !" ЗЕсопля мстительна.
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Аваков в борьбе за место и на Ху-ла пошел работать вместе с ЗЕ?
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Починається страшна колотнеча. Тримаймося.
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звичайно..
ольгінці тут як тут..
біжать на Яроша, мов скажені щурі.
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Раньше Яроша уважал, был Герой, а сейчас скурвился, стал подкаблучником соевым.
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Дело на Парубия за Одессу - это лютая жесть по мотивам кремлёвских фейков.
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Речь идёт об уголовном преступлении, которое не было толком расследовано. К чему эта политизация? Уголовный кодекс беспристрастен.
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Пора піднімати УДА бо буде пізно зебільна зелень розперезається і начне репресії проти патріотів.
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О, и Ярош уже проснулся и из сауны вылез. Ану расскажи где ты был 5 лет и как ето Масква может открыть дело против Парабия в Украине?
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Знмчит Пагубий пойдёт первым,а я думал Пеца
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Медведчук друг Пеца
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Друга Пети нельзя посадить или дело в том, что он кум Пукина?...
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Ты еще портнова предложи посадить за убийство небесной сотни.
73 % иудушек устали от войны и зубожили и ждут свои 30 серебрянников.
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ты лучше расскажи,шо это опудало делало возле снайперов?
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Расскажи откуда и для чего у одесских сепаров столько горючесмазочных материалов в канистрах?
Они хотели сжечь Одессу?
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На счёт Одессы парубий расскажет.А я тебе за майдан говорю.И заодно про СВДшку дружбана пашинского.
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Ну політика Зепрезіка і всьої його зе-кліки давно вже виглядає як національна зрада.... Ну ні як я не можу зрозуміти, як в Україні, дебільшість людей має вищу освіту і майже всі середню, набралося стільки зе-дятлів які просунули до влади зелену шмарклю і прокацабських прихвостнів....
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подали в ГБР с подачи Потрнова-когда эту мразь будут вызывать на допит с мертвечуком и почему Портнова не арестовали-
Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.
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Портнов - закадычный дружбан Богдана, так что это сознательная внутренняя политика зе-команды.
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Це запитання на разі до зе-команди, але вони заняті прінтером, поки пруха з лохторатом
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гнать рыговскую и зеленую падаль! Справу проти Парубія інспіровано Москвою перед візитом Зеленського в США, - Ярош - Цензор.НЕТ 1109
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Да, пора уже брать в руки, нет, не вилы, а что-то куда более эффективное, и посетить всех этих портновых, богданов и прочее пророссийское ГБР совсем не для разговоров.
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Згоден, але крім нас ні які нацжени не вийдуть, ім аби не Порошенко
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Анекдот. Приходит как-то Труба к Зеленскому... Все, дальше можно и не читать.
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Все патріотичне коло в шоці.
Реванш антимайдану відбувся.
Спокою патріотам вже немає.
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