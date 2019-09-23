 Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в избиении Найема Саитова

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись заседания опубликовал в Фейсбук адвокат Маси Найема.
Прокуратура подавала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Определением суда Магомед-Амин Саитов обязан носить электронный браслет, домашний арест у него до 7 октября включительно.
Маси Найем рассказал, что подозреваемый не ответил на вопрос прокурора и судьи, как он пересек границу Украины.
"По этому поводу уже завтра подадим заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела. Это граница Украины или решето: хочешь – летишь отсюда сразу после совершения преступления, а хочешь – возвращаешься, несмотря на объявление в розыск (в том числе государственный). На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть", – отметил адвокат.
По его словам, за домашним арестом Магомеда-Амина Саитова они будут "очень внимательно следить".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 сентября Маси Найем сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину, откуда уехал в прошлом году, и был задержан.
Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.
Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.
1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.
2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.
"В понедельник, 23 сентября, на Донбассе на мине подорвался друг российского писателя и бывшего советника ликвидированного главы так называемой ДНР Захара Прилепина Эрван Кастель"
Портнов вернулся, потому что изменилась власть...этот ослойопп из тейпа баранов тоже счел возможным вернуться при этой власти...орки лугандонские гуляют по подконтрольной территории, инспектируя отвод войск Украиной и демонтаж укреплений...потому что изменилась власть... шота всё чаще мне стала видеться "Мягкая конструкция с варёными бобами"...Дали был гением...
Если...