 Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в избиении Найема Саитова

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись заседания опубликовал в Фейсбук адвокат Маси Найема.



Прокуратура подавала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Определением суда Магомед-Амин Саитов обязан носить электронный браслет, домашний арест у него до 7 октября включительно.



Маси Найем рассказал, что подозреваемый не ответил на вопрос прокурора и судьи, как он пересек границу Украины.



"По этому поводу уже завтра подадим заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела. Это граница Украины или решето: хочешь – летишь отсюда сразу после совершения преступления, а хочешь – возвращаешься, несмотря на объявление в розыск (в том числе государственный). На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть", – отметил адвокат.



По его словам, за домашним арестом Магомеда-Амина Саитова они будут "очень внимательно следить".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 сентября Маси Найем сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину, откуда уехал в прошлом году, и был задержан.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

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