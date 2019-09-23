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Все про:Найем (499) Найем Маси (66) Саитов Магомед-Амин (18)

 Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в избиении Найема Саитова

23 сентября Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в избиении в апреле 2018 года на тот момент народного депутата Мустафы Найема.

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись заседания опубликовал в Фейсбук адвокат Маси Найема.

Прокуратура подавала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Определением суда Магомед-Амин Саитов обязан носить электронный браслет, домашний арест у него до 7 октября включительно.

Маси Найем рассказал, что подозреваемый не ответил на вопрос прокурора и судьи, как он пересек границу Украины.

"По этому поводу уже завтра подадим заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела. Это граница Украины или решето: хочешь – летишь отсюда сразу после совершения преступления, а хочешь – возвращаешься, несмотря на объявление в розыск (в том числе государственный). На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть", –  отметил адвокат.

По его словам, за домашним арестом Магомеда-Амина Саитова они будут "очень внимательно следить".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 сентября  Маси Найем сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину, откуда уехал в прошлом году, и был задержан.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150009
 
 
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Всего полтора года прошло после избиения, оперативно работают.
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Такі рішення суду + відмінена , з наступного року, "депутатська недоторканість" дуже стимулюватимуть народ гамселити "народних обранців" скрізь де тільки можна ! Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в избиении Найема Саитова - Цензор.НЕТ 4696....
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От якраз для тебе "не по темі" я і привів яскраві факти.
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Хороших новостей много не бывает. И чего этому лягушатнику не хватало во Франции ?

"В понедельник, 23 сентября, на Донбассе на мине подорвался друг российского писателя и бывшего советника ликвидированного главы так называемой ДНР Захара Прилепина Эрван Кастель"
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Никто не обратил внимание??? На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть".
Портнов вернулся, потому что изменилась власть...этот ослойопп из тейпа баранов тоже счел возможным вернуться при этой власти...орки лугандонские гуляют по подконтрольной территории, инспектируя отвод войск Украиной и демонтаж укреплений...потому что изменилась власть... шота всё чаще мне стала видеться "Мягкая конструкция с варёными бобами"...Дали был гением...
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Если в ближайшее время уровень жизни народа резко не начнёт расти, то власть опять изменится и портнов может не успеть убежать.
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Только отстрел зверьков, наведет порядок в Украине, иначе будет как в мацквабаде
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Если этого дурня гор посадят, то это будет знаком того, что депутаты не такие уж и прикосновенные.
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Приїхав з порушенням кордонів в Україну, посягав на життя народного депутата... і його суд відправляє під домашній арешт.🤔 Це вже повний абзац🐸
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Он же не оппоблоковца или ещё какого бывшего рыга избил, а патриота Украины. Таких "новая власть" не наказывает, таких она поощряет.
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Если бы он избил, например, Портнова, то "изменившаяся власть" упекла бы его в СИЗО на пару месяцев без вариантов, а за тех, кто за Майдан, кто реально за независимую Украину - тех бить можно, это у нас теперь один из основных трендов внутренней политики.
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