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 Компания British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию

Компания British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе и переносит центральный офис из Киева.

Об этом НВ Бизнес сообщили в компании в ответ на редакционный запрос,информирует Цензор.НЕТ.

Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии.

Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

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В компании также заверили, что изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3150008
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы привлекают инвестиции)))
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Зачем? Достаточно посмотреть на Акселлор-Миттал и на бешенный принтер в нашей Раде. Они же не дураки.
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Можливо у британців є інсайдерська інформація щодо майбутніх подій в Україні.
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про то что за прикольное голосование сами заплатите и дорога, ну и как, прикольно же. Компанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію - Цензор.НЕТ 4820
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Пусть и дерьмо своё, убивающее украинцев с собой прихватят. А вообще думаю это смена потоков контрабанды. Видать есть сигнал, что скоро за жопу возьмут, вот и валят к ромалам
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Інвестиційний клімат все покращується та покращується Компанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію - Цензор.НЕТ 3744
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на алкоеоль и табак должны быть драконовские акцизы, нельзя поощерять вредные и пагубные привычки!
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Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
Стабильности хочет не только народ, но и бизнес.

Оказывается стабильность это не зло, как многие тут рассказывали, оправдывая отмену гос. регулирования, оправдывая повышение тарифов, цен, а добро для людей.
Политика стабильности для блага народа должна быть в Украине.
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очередная перемога зе команды. Брит. авиалинии отменили рейсы, теперь крупнейший налогоплательщик уходит из страны. Что дальше???
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