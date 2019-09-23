 Компания British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию

Об этом НВ Бизнес сообщили в компании в ответ на редакционный запрос,информирует Цензор.НЕТ.
Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии.
Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
В компании также заверили, что изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине.
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Стабильности хочет не только народ, но и бизнес.
Оказывается стабильность это не зло, как многие тут рассказывали, оправдывая отмену гос. регулирования, оправдывая повышение тарифов, цен, а добро для людей.
Политика стабильности для блага народа должна быть в Украине.