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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Милованов Тимофей (16) рынок земли (9)

 У нас уникальные проблемы с рейдерством, судами, финансовой системой и дорогами, - Милованов о том, почему иностранцы не скупят украинскую землю

После открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения иностранные компании не будут массово скупать землю, потому что в Украине большое количество внутренних проблем.

Об этом в интервью hromadske заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, опыт стран Восточной Европы показывает, что иностранцы почти не заходят. Зачем они пойдут в Украину, если они могут зайти в другую страну?", - сказал он.

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На предположение, что из-за того, что в Украине уникальная земля, Милованов ответил: "У нас уникальные проблемы с рейдерством, у нас уникальные проблемы с судами, с финансовой системой, у нас дороже капитал, у нас дороги. Нам еще далеко, надо самим развиваться".

Министр допускает, что иностранцы зайдут на украинский рынок, но их будет немного.

"Второе. Иностранцы в Украине уже есть. Они работают через аренду земли, по меньшей мере мы знаем о 1-1,3 тысячи компаний. Они где-то обрабатывают 4-5% земли. Что с ними делать? Выгнать их? Те, кто обрабатывают землю и дают рабочие места, мы их выгоним? Это неправильно", - отметил Милованов.

Он добавил, что власть не может позволить работать в Украине этим иностранным компаниям, а остальным - запретить.

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"То есть, они будут такие посредники-спекулянты, только через них иностранцы смогут покупать землю? Пусть между собой делают какие-то сделки? Это нереально", - резюмировал министр.

Напомним, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий - первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3150007
 
 
 Топ комментарии
 
Землю скупят "украинские" олигархи, борьбы с которыми ждёт от Зе украинский народ. Ждите - раскатайте губу.
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ПЕТРО БАНДЕРА
Ну що, браття, буде трошки нудно, але прошу прочитати уважно. На минулому тижні мав зустріч з державним чиновником ОДА досить високого рівня. Отримав від нього інформацію, якою ділюся з вами. Чиновник тільки-но приїхав з засідання кабміну, де їм повідомили, що припиняються всі інфраструктурні проекти, припиняється виплата дотацій у освіті і медицині. Всі гроші відкликають у центр. Мета - акумуляція ресурсів для купівлі землі. Ось так. Щоб ви не думали, що узєлєнскій ринок землі - це можливість вільного продажу землі. Ні, це скупка землі державою. Нвіщо, спитаєте ви. Ну це дуже просто. Якщо держава стане монопольним власником землі, то у аграрній країні це дає державним чиновникам необмежену можливість грабувати країну. У когось є сумнів, що вони цю можливість не змарнують?
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Наследие Порошенко, долго придется исправлять.
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Полиграф Полиграхович-007Наследие Порошенко, долго придется исправлять.
Не дуже і довго - все залежить ЯК до цього підійти ...
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Вот видите, во всем можно найти положительные стороны, даже в коррупции, беззаконии и разбитых дорогах
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А міністр вже рахує мінуса...
Він то в англію втече, і буде звідти кричати про переслідування...
А відповідати Зеленському...
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А что значит распродажи? Рынок земли это не принудительная продажа ее. Хочешь продавай, а не хочешь не продавай. Речь идет о земле сельскохозяйственного назначения, а не о городской земле. И хватит на этом спекулировать и вводить людей в обман.
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Землю скупят "украинские" олигархи, борьбы с которыми ждёт от Зе украинский народ. Ждите - раскатайте губу.
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В первую очередь запуска рынка земли не желают сами фермеры. Зачем им покупать землю если они и так задарма ею пользуются, а заплатить крестьянину в лучшем случае 400 баксов за год пользования 3-мя или 4-мя гектарами земли это для них сущие копейки.
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Городские тоже против расспродажи украинской земли.
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Мне логика не позволяет понять, как могут зайти иностранные инвестиции, если только украинские юр. могут покупать землю. Но ладно. Вы хоть как-то запустите рынок земли.
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Кому ж ты брешешь...
Хотя лох - не мамонт.
Лох не вымрет
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То есть ничего не нужно делать, что бы иностранцы не скупили землю?
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Выбрана такая тактика: да никаким иностранцам та земля не нужна, можно смело снимать штаны мораторий. Только в терновый куст не бросай...

Манипуляция настолько примитивная и очевидная... они народ просто за клинических идиотов держат.
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а кацапы это не иностранцы ? а потом вместо рускоязычных, пойдут защищать свою купленную землю ..
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ПЕТРО БАНДЕРА
Ну що, браття, буде трошки нудно, але прошу прочитати уважно. На минулому тижні мав зустріч з державним чиновником ОДА досить високого рівня. Отримав від нього інформацію, якою ділюся з вами. Чиновник тільки-но приїхав з засідання кабміну, де їм повідомили, що припиняються всі інфраструктурні проекти, припиняється виплата дотацій у освіті і медицині. Всі гроші відкликають у центр. Мета - акумуляція ресурсів для купівлі землі. Ось так. Щоб ви не думали, що узєлєнскій ринок землі - це можливість вільного продажу землі. Ні, це скупка землі державою. Нвіщо, спитаєте ви. Ну це дуже просто. Якщо держава стане монопольним власником землі, то у аграрній країні це дає державним чиновникам необмежену можливість грабувати країну. У когось є сумнів, що вони цю можливість не змарнують?
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Тепер про конкретні масштаби лиха. Так от.
Справедлива ринкова ціна одного гектару орної землі - це приблизно 6 - 8 тисяч доларів.
Це не вигадагна, а розрахункова величина. Не буду наводити розрахунок, просто повірте.

Тобто, справедлива ціна паю у 2,5 га буде 12-16 тисяч доларів.
В Україні земель, що обробляються щороку 32 млн гектарів. Вся ця земля одномоментно буде викинута на ринок.
Думаю, що ніхто не стане заперечувати, що це призведе о приголомшливого падіння ціни.

Хто пережив початок 90-х років памятають, що масова приватизація призвела до того, що завод, наприклад вінницький "Маяк", можна було купити за пару тисяч доларів.

Беззаперечно, що узєлєнскіє будуть усіма засобами розганяти паніку, аби збити ціну до абсолютного мінімуму. Скільки може становити цей мінімум?

Насправді межі практично немає. Я свого часу був учасником оборудки, коли об'єкт нерухомості в обласному центрі купувався по... 33 долари за квадратний метр.

Це приблизно 6% від будівельної собівартості. Тобто, цілком реально, що ціну гектару опустять доларів до трьохсот, або 8000 грн. Що це означає? А ось що.
Сума бюджетних субвенцій і дотацій складає на 2019 рік приблизно 200 млрд грн. Можете самі подивитись у Законі про бюджет.
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Откуда 6-8 тысяч долларов за га? Это иллюзии.
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Називайте свій варіант справедливої ринкової ціни одного гектару орної землі.
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Ну, например в Болгарии цена ниже чем 500 евро за гектар.
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Это для ориентиров в ценах. Болгария еще и входит в EC, а вы просто уже надумали какие то сказки с ценами.
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Порося пытался нажиться за счет народа, введя геноцидные тарифы. Номер прошел, но бумеранг вернулся. В виде вырока Зели. А Зеля хочет земелькой торгонуть. Ему не то, что руки поотрывают, а и его неродившимся внукам....
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На предположение, что из-за того, что в Украине уникальная земля, Милованов ответил: "У нас уникальные проблемы с рейдерством, у нас уникальные проблемы с судами, с финансовой системой, у нас дороже капитал, у нас дороги. Нам еще далеко, надо самим развиваться".

Так може спочатку з цими проблемами розібратись, а потім впроваджувати продаж землі, а то рейдери через продажні суди скуплять всю землю для криміналу.
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Агаааа! Вот оно что!
То есть, вы, "слуги народа", эти все "уникальные" проблемы решать не собираетесь, чтобы не позволить скупить украинские земли западным инвесторам?
******** план!!! Просто замечательный!!! Надёжный, *****, как швейцарские часы!
Я ещё план подкину.
Давайте ****** пару грязных бомб, развалим саркофаг на ЧАЭС, уберём все эти приблуды типа фильтров на металлургических комбинатах, засыпем поля амиаком, вырубим к ****** леса и введём рабство.
Нас, *****, весь мир стороной обходить будет. Будем самыми ********* инвесторами в себя и своё будущее.
Миелофонов, ты - красаучег!!!
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Оно в принципе этим и закончится однажды, в той или иной форме.
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До речі, 22:10 буде "Слабода слова" де говоритимуть про землю. Так сказали на ICTV. Буде і Юлька-вароффка яка вкрала фсьо.
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Янукович готовится вернуться в Украину: первые подробности

Бывший украинский президент Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.
Как передает "5 канал", об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора Януковичу.
"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.
"Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - добавил Сердюк.
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Ну наконецто! Дождались!!!
Будет министром кабинета министров
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))) ну как же они её могут скупить, если де факто уже всё захвачено и разделено до них. остаётся только всё оформить де юрэ.
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А если смотреть на перспективу? Например в контексте изменения климата, сокращение земель, пригодных для выращивания урожая и как следствия ее подорожания? Само собой это потянет вверх цены на продовольствие. Мы это наблюдаем уже сейчас. Дальше вряд ли будет лучше. В конце концов земля может разгрузить перенаселенные большие города, где скоро будет не влезть ни в маршрутку ни в метро. Дать людям возможность заработать, научить их. Лет через 8-10 уехавший в село народ уже будет с деньгами, тогда и можно проведя референдум открывать землю на продажу. А пока ограничиться арендой и приведением в порядок кадастра.
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Лучше пускай бы иностранцы скупили, чем такие "украинцы", как Беня.
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Та ніхто з іноземців не буде купувати землю у совку (!) спочатку тре з того совка вийти ,насаперед ментально а потім вже боятись натовпа іноземців
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Дело ведь не столько в чернозёмах. Дело в технологичности сельского хозяйства, высоких стандартах качества, культуре производства, заботе об экологии, заботе о здоровье скота и достойных зарплатах фермеров.

Что с того, что земли уникальные? В других странах чернозёма нет что ли?
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Я тоже с трудом представляю какие иностранные компании решаться вложить деньги, ну, разве что китайские, они сумеют защитить свои вложения и устроит локальную войнушку и с князьями и с жителями.
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А зачем иностранные? Свои же олигархи и скупят по дешёвке. У них то связи есть - их рейдануть так просто не получится, они сами кого хочешь рейданут. Ну вот и будут выращивать простейшие культуры и изматывать земли. А жить-то и в Швейцарии можно, жизнь коротка, а там красиво...
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Забыл упомянуть масу дураков и дебилов в списке «уникальных проблем».
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у нас не рейдеры, у нас патриоты и защитники днепропетровской области!)))
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Другими словами, "проблемы с рейдерством, судами, финансовой системой и дорогами" никто исправлять НЕ СОБИРАЕТСЯ?
И они (эти проблемы) даже ПОЛЕЗНЫЕ?
Может их даже будут УСУГУБЛЯТЬ? (для защиты рынка земли)

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Точно! Иностранцы не скупят! Скупит наша шваль которой давно место в тюрьме. И даже не скупит, а выдурит, а где и просто отберет!
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