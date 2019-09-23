 У нас уникальные проблемы с рейдерством, судами, финансовой системой и дорогами, - Милованов о том, почему иностранцы не скупят украинскую землю

Об этом в интервью hromadske заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, опыт стран Восточной Европы показывает, что иностранцы почти не заходят. Зачем они пойдут в Украину, если они могут зайти в другую страну?", - сказал он.
На предположение, что из-за того, что в Украине уникальная земля, Милованов ответил: "У нас уникальные проблемы с рейдерством, у нас уникальные проблемы с судами, с финансовой системой, у нас дороже капитал, у нас дороги. Нам еще далеко, надо самим развиваться".
Министр допускает, что иностранцы зайдут на украинский рынок, но их будет немного.
"Второе. Иностранцы в Украине уже есть. Они работают через аренду земли, по меньшей мере мы знаем о 1-1,3 тысячи компаний. Они где-то обрабатывают 4-5% земли. Что с ними делать? Выгнать их? Те, кто обрабатывают землю и дают рабочие места, мы их выгоним? Это неправильно", - отметил Милованов.
Он добавил, что власть не может позволить работать в Украине этим иностранным компаниям, а остальным - запретить.
"То есть, они будут такие посредники-спекулянты, только через них иностранцы смогут покупать землю? Пусть между собой делают какие-то сделки? Это нереально", - резюмировал министр.
Напомним, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.
Среди других условий - первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.
Не дуже і довго - все залежить ЯК до цього підійти ...
Він то в англію втече, і буде звідти кричати про переслідування...
А відповідати Зеленському...
Хотя лох - не мамонт.
Лох не вымрет
штанымораторий. Только в терновый куст не бросай...
Манипуляция настолько примитивная и очевидная... они народ просто за клинических идиотов держат.
Ну що, браття, буде трошки нудно, але прошу прочитати уважно. На минулому тижні мав зустріч з державним чиновником ОДА досить високого рівня. Отримав від нього інформацію, якою ділюся з вами. Чиновник тільки-но приїхав з засідання кабміну, де їм повідомили, що припиняються всі інфраструктурні проекти, припиняється виплата дотацій у освіті і медицині. Всі гроші відкликають у центр. Мета - акумуляція ресурсів для купівлі землі. Ось так. Щоб ви не думали, що узєлєнскій ринок землі - це можливість вільного продажу землі. Ні, це скупка землі державою. Нвіщо, спитаєте ви. Ну це дуже просто. Якщо держава стане монопольним власником землі, то у аграрній країні це дає державним чиновникам необмежену можливість грабувати країну. У когось є сумнів, що вони цю можливість не змарнують?
Справедлива ринкова ціна одного гектару орної землі - це приблизно 6 - 8 тисяч доларів.
Це не вигадагна, а розрахункова величина. Не буду наводити розрахунок, просто повірте.
Тобто, справедлива ціна паю у 2,5 га буде 12-16 тисяч доларів.
В Україні земель, що обробляються щороку 32 млн гектарів. Вся ця земля одномоментно буде викинута на ринок.
Думаю, що ніхто не стане заперечувати, що це призведе о приголомшливого падіння ціни.
Хто пережив початок 90-х років памятають, що масова приватизація призвела до того, що завод, наприклад вінницький "Маяк", можна було купити за пару тисяч доларів.
Беззаперечно, що узєлєнскіє будуть усіма засобами розганяти паніку, аби збити ціну до абсолютного мінімуму. Скільки може становити цей мінімум?
Насправді межі практично немає. Я свого часу був учасником оборудки, коли об'єкт нерухомості в обласному центрі купувався по... 33 долари за квадратний метр.
Це приблизно 6% від будівельної собівартості. Тобто, цілком реально, що ціну гектару опустять доларів до трьохсот, або 8000 грн. Що це означає? А ось що.
Сума бюджетних субвенцій і дотацій складає на 2019 рік приблизно 200 млрд грн. Можете самі подивитись у Законі про бюджет.
Так може спочатку з цими проблемами розібратись, а потім впроваджувати продаж землі, а то рейдери через продажні суди скуплять всю землю для криміналу.
То есть, вы, "слуги народа", эти все "уникальные" проблемы решать не собираетесь, чтобы не позволить скупить украинские земли западным инвесторам?
******** план!!! Просто замечательный!!! Надёжный, *****, как швейцарские часы!
Я ещё план подкину.
Давайте ****** пару грязных бомб, развалим саркофаг на ЧАЭС, уберём все эти приблуды типа фильтров на металлургических комбинатах, засыпем поля амиаком, вырубим к ****** леса и введём рабство.
Нас, *****, весь мир стороной обходить будет. Будем самыми ********* инвесторами в себя и своё будущее.
Миелофонов, ты - красаучег!!!
Бывший украинский президент Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.
Как передает "5 канал", об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора Януковичу.
"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.
"Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - добавил Сердюк.
Будет министром кабинета министров
Что с того, что земли уникальные? В других странах чернозёма нет что ли?
И они (эти проблемы) даже ПОЛЕЗНЫЕ?
Может их даже будут УСУГУБЛЯТЬ? (для защиты рынка земли)