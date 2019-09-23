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Все про:Путин (25059) Сенцов (1047)

 Готов пожимать руку Путину, если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек, - Сенцов

Освобожденный украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политузников".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 сентября Сенцов сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское телевидение реально убивает, - Сенцов

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?" - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/n3150005
 
 
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Давай реалистично посмотрим Украина сможет военным путем отвоевать Донбасс и Крым??????
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демагогия, перевод на другую тему. не делать хотя бы уступок куйлу. а украина может отвоевать все что угодно если проведет мобилизацию
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Якщо чесно- зможе ... і доволі легко ... От тільки нафіга ?
Аби знову повісти собі на шию дотаційні регіони із зруйнованою економікою і зомбованим населенням ?
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А вот мое мнение? могло бы только не людьми а современной техникой и технологией. которые бы глушили сотовую спутниковую и мобильную связь; радиолокационные станции морского наземного и воздушного базирования; GPS и т.д.. То есть таким образом сделать жизнедеятельность в Крыму
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Работаешь в центре специальных операций по разложению противника? У вас не получится разложить украинское общество так что не старайтесь. Можешь передать это своему майору. Капитуляции не дождетесь.
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А нужно было за ради Украины всего навсего сидеть в тюрьме двадцать лет, но не получилось. а больше - уже ничего не надо,
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объясните, зачем строить из себя что-то, если угроза заложниками заставляет нас плясать под дудку куйла и пожимать ему руки. а что будет если начнется нападение с военными потерями... тот кто должен был стать примером стойкости, стал примером как прогибаться под куйла
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Некоторые и на колени перед Путлером готовы встать или Крым подарить врагу. Так что Сенцов и Савченко в тренде. Так войны не выигрывают. Украинцы в своей массе к сожалению не выучили уроки 1918-1933.
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Руку оно готово жать.. а пуйло за это (!) Людей на волю выпускать. Ну, прям галантирейщик и кардинал. Я прошу прощения, если оскорблю чьи-то чувства, ну там верующих, или как это назвать, но.. дурачок этот ваш Сенцов. Нет, он, может, и хороший парень - отважный, принципиальный, но пустой как барабан, в который раз убеждаюсь. По вектору - правильный пацан, а по модулю такое.. Режиссёр, говорят, какой-то. Бедное то кино в таком случае.
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Журнашлюхи впихивают в сознание людям что для достижения благородной цели освобождения заложников нужно дружить с террористами...

уроды, куда кацапа не поцелуй - у него везде жопа...
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Кто такой этот Сенцов? Режисер. Так назовите хоть один фильм, ко орый он снял. Писатель. Я что то не помню его ни одной книги
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Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.
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У него есть фильмы, и даже занимали какие-то места на фестивалях кино в Одессе и Берлине. "Гамер" кажется его фильм. В каком стиле он снимает и о чём, не скажу- не знаю, не его фанат.
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не отмоешься потом! я бы вообще не акцентировал на теме военнопленных и заложников, в том их вина значительно (что живыми вплен здались или сами к врагу в лапы поехали)! освобождение должно быть только военным и силовым методом, а переговоры с кремлевскими бандитами и врагами- это беспринципное преступление.

В истории древнего Рима есть достойный пример как правильно действовать и не отступать от принципов (мы все рано или поздно все равно умрем)
:
Вошел в историю поступок римского полководца Регула Марка Атилия. Он попал в плен к карфагенянам и был отпущен в Рим под честное слово, чтобы добиться обмена пленными. Регул убедил римлян отвергнуть предложения врага, после чего вернулся в Карфаген и был казнен.

"...Регул, еще незадолго до того надеявшийся войти в Карфаген доблестным победителем, был привезен туда пленником. Карфагеняне охотно воспользовались возможностью доказать всю свою ненависть и презрение гордому врагу, который потребовал их подчинения на таких дерзких условиях. Рассказывают, что они сперва заперли его наедине со слоном для того, чтобы мучить постоянным страхом и бессонницей, точно так же как он не обнаружил ни малейшего сострадания к бедственному положению Карфагена. Но эта жестокая пытка длилась недолго. Достоверно одно, что карфагеняне держали его в пожизненном заточении, между тем как, например, консула Корнелия Азину, взятого в плен в битве при Липарских островах, освободили очень скоро. В то время как Регул праздно томился в плену, война продолжалась с переменным успехом и карфегеняни отправили в Рим посольство, чтобы предложить мир или, по крайней мере, добиться выдачи пленных. С этим посольством отправили они и Регула, потому что надеялись, главным образом через его посредничество, достигнуть своей цели. Его обязали клятвой возвратиться в Карфаген в случае неудачного исхода этого поручения. А. К. Ланс. «Регул возвращается в Карфаген» (1791). А. К. Ланс. «Регул возвращается в Карфаген» (1791). Прибыв в Рим, он отказался от свидания с женой и детьми и не захотел появиться в сенате, сославшись на то, что он уже не сенатор и не римлянин, а раб карфагенян. Когда же карфагенские послы разрешили ему отправиться в сенат и там говорить за них, то он посоветовал сенаторам не соглашаться ни на мир, ни на выдачу пленных. Сенат обнаружил готовность ради Регула покончить дело миролюбиво; но Регул объявил, что он принял яд, который действует хотя медленно, но верно. По его совету, предложения карфагенян были отвергнуты, и вслед затем он возвратился в Карфаген, устояв против просьб и молений своих родных и друзей и против предложения жрецов снять с него клятвенный обет посредством жертвоприношений. Карфагеняне - так по крайней мере рассказывают - отомстили ему жесточайшими истязаниями. Они вырезали ему веки, заперли в темном помещении и затем внезапно вывели на яркий солнечный свет; они запрятали его в ящик, утыканный внутри со всех сторон гвоздями, так что он не мог никуда прислониться. В таком положении несчастный погиб от боли, бессонницы и голода..."
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Быстро он однако.....
Пора идти по программе ФСБ как Гадя.....?
Или просто ляпнул глупость?
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эт точно
туда попадают сенцовы
а выходят только гади
и потом работать на канал к Медведчуку
иногда лучше молчать, чем говорить
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чё мелочишься какими то пожатиями - сразу в жопу, в жопу целуй...

и тому вяличие, и прочие кацапы будут довольные знать что быдло нужно п.здить чтобы уважало хозяев...
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И это сделал бы любой если бы там в плену был его собственный ребёнок
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То есть, если маньяк выкрадет вашего ребенка, продержит полгода в подвале, отдаст вам его в итоге... вы пожмете маньяку руку?
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То есть если маньяк выкрадет ребёнка и для освобождения ребёнка надо пожать маньяку руку, ты пожмёшь
И любой нормальный родитель пожмёт
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А Вы оставите ребёнка маньяку, только бы не пожимать ему руку?
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Ну, прямо - каждый! Прастити, тут от масштаба личности зависит. Сталину Якова тоже предлагали на Паулюса поменять. А вы с мещанской точки зрения рассуждаете, впрочем это черта времени - ******** семейные ценности. Детки, папки, мамки. Под это и страну по хатынкам растащили.
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Так и я о том же говорю, что Вам очень до них далеко. Просто вы взяли на себя смелость обобщать, что, мол любой, да никто, да никогда. Оговорочку забыли сделать - что, мол, "из мне морально близких авторитетов".
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Ну, не знаю, вот Тарас Бульба не сделал. А все что сделал, это поддержал своего сына рискуя своей жизнью . Может, он вел себя так - потому, что он вымышленный персонаж. Но это - НАШ, вымышленный персонаж, созданный из образов НАШИХ дедов-прадедов. Чужие - это вряд ли поймут, конечно
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А це не путіна військові чи ФСБ-ники в основному на нашій землі захопили наших людей? А ще скільки захоплять? І для чого тій мерзоті руку пожимать? Не дуже розумна якась заява Сенцова. Але в теперішню ЗЕ-політику дуже пасує. Невже Савченко №2 проклюнулась?
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Почему так слабо порохоботы???? А ну бысто методичку обновили на компьютере Готовий потиснути руку Путіну, якщо за кожне рукостискання буде звільнено одну людину, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9790
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Обновил!
Вовородица! Спасибо за Вову! Ты его родила и он выскользнул сразу в 95й квартал! Он нас смешил и теперь он самый лучший в мире презедент! Он умеет играть яйцами на пианино, и от него оргазмируют 73% населения страны. Спасибо папе Зеленского, что не засушил Вову на своих семейных труселях!
==========
А ты Вовородицу с днюхой поздравлял?
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На відміну від нас всіх Олег був ТАМ (!) і якщо він так сказав то він знає ЧОМУ він так сказав (!) і не хер нам лежачі на дивані лайно кидати на нього .
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Что-то смахивает на синдром Савченко. Как бы потом за АТОшниками гонятся не начал бы.
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опа...понесло...как там ниже написали что это случайно не САВЧЕНКО - 2 ?! я готов он говорит.... Готовий потиснути руку Путіну, якщо за кожне рукостискання буде звільнено одну людину, - Сенцов - Цензор.НЕТ 1660 а ПЫНЯ не готов... нужен ты ему сто лет со своими пожатиями за каждого пленного... ну насмешил .... надеюсь больше фокусов и заяв глупее от него я не услышу.... ато режисёр...писатель...узник..нобелевский лауреат премии ...это ещё не значит ясность ума.... НАДЯ ОН герой УКРАИНЫ...чем закончилось все знаем...*пойду свободу слова смотреть!
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Відомий український правник та дипломат, Володимир Василенко, ще рік тому виступив з надзвичайно ґрунтовною промовою, яка тоді потонула в довколишньому медіалайні, а насправді її навмисно проігнорували. Ось головні тези промови:

• Московія вважає Україну своїм екзистенційним ворогом, наголошую - не просто ворогом, а екзистенційним ворогом, і це повинні усвідомити всі українці.
• Війна розпочалася не 20 лютого 2014 року, вона розпочалась понад 300 років тому, вона триває зараз, і триватиме доки перемогу в цій війні не одержить одна зі сторін.
• Історична місія України полягає в остаточному знищенні московської імперії.
• Гібридна війна Московії проти України має 2 складники: 1) збройна агресія; 2) гуманітарна агресія.
• Гуманітарна агресія має 4 складники:
а) мовно-культурна війна, яку Московія веде весь час проти України;
б) інформаційно-пропагандистська війна;
в) війна проти української історичної пам'яті;
г) конфесійна війна.
Гуманітарна агресія є страшнішою за збройну!
• Якщо гуманітарна агресія проти якоїсь держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
• Сьогодні першочергове завдання (тактичний пріоритет) полягає не в тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а у тому, щоб не зазнати ще більших територіальних втрат та принизливої воєнної ганебної поразки.
• Сподівання на перемогу у війні проти Московії, повернення окупованих територій - це стратегічний пріоритет.
• Зараз вкрай потрібними є рішучі дії влади, спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка вільно почуває себе в цій країні, придушення п'ятої колони і припинення активної та шкідливої діяльності корисних ідіотів, яких, на жаль, ще дуже багато в цій країні, і які не усвідомлюють, що діють на користь ворога.
• Ми повинні зрозуміти, що збройна агресія Московії відбувається не на сході України. Інформпростір рясніє виступами політиків, журналістів, експертів, що у нас іде "війна на сході України". Та немає війни на сході України, є війна проти всієї України і війна на знищення України! Оце треба розуміти!
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Один на колени хотел встать, этот руку жать согласен. Кто то пойдёт дальше? В жопу целовать или что ещё ?
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За освобождение готовы идти на все уступки. Так подождите шо вы двуличную харю показываете. На передовой вобще то люди погибают..да вот так насмерть - и нет человека. Так по вашему принципу давайте тогда вообще сложим оружие и здадимся...ну шоб сохранить жизни, шоб мир был любой ценой.., шоб спасти наших людей...Хуйло этих заложников может вагонами наловить, так давайте сразу здадим Украину с потрохами кацапам, ну шоб автоматически сразу всех спасти. ЗЕбилы кремлёвские вообще рехнулись. ВОйна не бывает без жертв. Сдавайтесь сразу, становитесь Малоросской губернией РФ и будет вам мир.
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Заметьте не "стать на колени" как наш "рейган третьего тысячелетия" предлагал. Не унижается перед хайлом Сенцов. И это хорошо. А так не надо ждать от него чего-то супер героического. Он человек искусства, а не воин. Надеюсь в политику не пойдёт.
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"Готов пожимать руку Путину, если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек"
проституцией попахивает
хочется задать вопрос - а в Ж поцелует?
за освобождение человека, ес-но не себя
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Всего лишь нужно сдаться и подписать капитуляцию тогда россияне вернут пленных и солдаты перестанут гибнуть на фронте зато начнутся репрессии и геноцид в тылу как в 1918-1933. Россияне тогда убили десятки миллионов украинцев а родители украинцы ели своих детей. Теперь, осталось лишь закончить начатое. Это цена вставания на колени и рукопожатий с врагом. Ибо все презирают жертву.
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