 Готов пожимать руку Путину, если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек, - Сенцов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 сентября Сенцов сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

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