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Все про:обстрел (8251) СЦКК (553)

 Террористы обстреляли Богдановку из гранатометов и вооружения БМП, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) подчеркивает, что обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в направлении Богдановки свидетельствуют о нежелании противника выполнять Минские соглашения в вопросе разведения сил и средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).

В информции отмечается, что  в понедельник НВФ осуществили в направлении н.п. Богдановка (участок разведения №3) обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия (с 02.35 до 02.55, с 04.05 до 04.15, с 13.40 до 14.10).

"Эти факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток", - подчеркнули в украинской стороне СЦКК.

Также читайте: Наемники РФ вели обстрелы из минометов в районе двух населенных пунктов на Донбассе, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3150003
 
 
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Це вже стійке перемір'я, чи ще не зовсім стійке?
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Станицю вже "зелені" звільнили від України?
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клоун дасть наказ відійти щоб не провокувати х"йла на обстріли
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Це вже стійке перемір'я, чи ще не зовсім стійке?
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Станицю вже "зелені" звільнили від України?
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клоун дасть наказ відійти щоб не провокувати х"йла на обстріли
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"Эти факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. -ну а мы все равно отступаем полюбому стреляйте в нас или нет-мазохисты
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где хваленые Стугны и Корсары?...почему то БМП не разнесли к епени матери?
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при зеле стугны и корсары резко кончились
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Скоро почнуться кримінальні справи проти всіх членів добробатів і військовослужбовців ЗСУ зате,що вони врятували Україну, а стадо кончєних зебілів буде волати ,щось про мароджра і бізнес на крові.
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це просто так не закінчиться, здається що касаби через агентуру розхитують таким чином Україну.
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«Нужно просто перестать стрелять» (с)
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КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ? НИКАК НЕ МОГУ ПАНЯТЬ! СВИНКАПЕПА ИЛИ ЗЕБИЛ ?
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я знову ж, в 3003-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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