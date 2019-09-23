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 Политика Украины
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Все про:Будапештское соглашение (112) ядерное оружие (613) Волкер Курт (504)

 Нарушение Россией Будапештского меморандума дает сигнал другим странам, что отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения, - Волкер

Нарушение Россией Будапештского меморандума дает сигнал таким странам как Иран и Северная Корея о нецелесообразности отказа от ядерного оружия.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Давайте начнем с Будапештского меморандума и сразу проясним: единственная страна, которая его нарушила, – это Россия. Ни Франция, ни Великобритания, ни США не вторглись на территорию Украины. Только Россия. Во-вторых, когда президент Ельцин подписывал Будапештский меморандум, он действительно этого хотел. Проблема в том, что потом, когда президентом стал Путин, Россия все-таки решила вторгнуться в Украину и захватить ее территорию. В этом и заключается суть данной трагедии.

Я согласен с вами: когда речь идет о Северной Корее, Иране или другой стране, украинский урок заключается в том, что отказ от ядерного оружия не защитил ее от вторжения", – ответил американский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась встречаться с ядерными государствами по механизму Будапештского меморандума, - Волкер

По словам Волкера, "этот урок каждый возьмет на вооружение".

"Но здесь важна обратная ситуация для других стран: нет никакого пути, никакого добра для Украины, если бы она захотела иметь ядерное оружие. В таком случае безопасность Украины была бы в еще более плачевном положении. Не думаю, что Иран и Северная Корея – это те завидные страны, на которые Украина хотела бы равняться", – сказал он.

Читайте также: Скончался экс-сенатор США Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР

Источник: https://censor.net.ua/n3150002
 
   
 Топ комментарии
 
Нізуя собі! Оце так пердімонокль! Він теж так вважає?!
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Интересна ситуэйшн )
А ещё есть такие вещи, которые не нарушила раша?
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Якщо США самі розповідають за цей меморандум.То чому вони не завадили вторгненю? Бо виходить так,що вони ссикуни,які здатні воювати з країнами у 100 разів слабкіші,за них самих.
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Нізуя собі! Оце так пердімонокль! Він теж так вважає?!
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Хоть сейчас, но, всё-таки, прозвучало очень важное заявление не от абы кого.
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Заявление от никто, который решает ничего.
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он поразительно сообразительный ..
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І головне, блискавично кмітливий. Просто миттєво - в саму суть, немов стрілою з цибулі...
Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер - Цензор.НЕТ 6994
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То что кацапы есть кацапы и про них все ясно.А вот то что мировые лидеры и державы не поставили их в стойло и надо надеяться только на себя ВОТ ЭТО показало что нельзя отказываться от ядерного оружия.Размазали бы кацапье за преступления и все бы спали спокойноЁ!
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Скидається на шантаж: певно, наші розробки вже у практичній стадії.
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Увы, пока что миром правит насилие, а не справедливость... 😳
Такова реальность... 🙄
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Россия помогла с ЯО Северной Корее и Ирану, так пускай США помогут Украине возобновить статус ядерной державы, чтоб Россия 100 раз подумал про цену нападения на Украину.
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Украина и без какой то либо помощи может возобновить ЯО. Было бы желание и яйца у руководителей страны.
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счаз ! держи карман шире ! своё профукали, а после драки кулаками не машут !
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А как насчет Израиля (вопрос). Нарушение Россией Будапештского меморандума дает сигнал другим странам, что отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения, - Волкер - Цензор.НЕТ 6441
И его центра ДИМОН с 180 зарядами ЯО для израильской триады войск .
Не подходит ни

под один договор о не распространении ЯО и

о производстве ....
Разоружить нарушителей Международных Пактов !
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А что Израиль? Они просто умнее нас оказались, мягко говоря.
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Израиль тебе только кукиш может дать, рашист. Или два.
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Интересна ситуэйшн )
А ещё есть такие вещи, которые не нарушила раша?
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Таку б заяву п'ять років тому.І не від Волкера ,а від всіх керівників держав підписантів.
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О!
Таким, чином, зняти заборону на створення ядерної зброї в Україні.
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Пора уже называть вещи своими именами. Рейган сказал бы что Раша - империя зла, со всеми вытекающими.
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нужно было еще в 2104 м после оккупации Крыма начать восстанавливать ЯО. так эти соевые чмошики забздели
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ты кацапчик бояру мухоморами закусывал ?
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так почему твой сладкозадый не потребовал выполнения будапештского меморандума от стран гарантов? бо воевать-торговать нужно было?
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Наша власть, при всех президентах и правительствах без исключения - жалкие ничтожества, которые вкладывают в мусоров больше чем в армию. Боятся собственного народа больше чем оккупантов. Потому что от оккупанта можно откупиться куском территории, чтобы грабить оставшееся, а вот потеря власти чревата потерей доходов от коррупции. А они этого допустить не могут.
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Особенно если к кормушке рвется другой более жадный коррупционер )))
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какая умная мысль за которую Украина каждый день платит кровью((((((
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Якщо США самі розповідають за цей меморандум.То чому вони не завадили вторгненю? Бо виходить так,що вони ссикуни,які здатні воювати з країнами у 100 разів слабкіші,за них самих.
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а кто из украинских политиков за 5 лет войны поднял на международном уровне вопрос о нарушении этого меморандума и потребовал от гарантов-подписантов его исполнеия? нихто!!!! то почему США этот вопрос должен волновать если украинцам пофиг?
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меморандум не предполагает отвестевенности, только добрые пожелания.
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Американцы могли бы передать Украине под их присмотром,три ядерные боеголовки и не надо было всем ерундой заниматься.И Московия стала бы смеренной Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер - Цензор.НЕТ 9014
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Ну допустим есть у нас не 3, а 300 ядерных боеголовок с носителями. Что дальше?
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нунікуясебе ...через п"ять років визнати очевидне ...
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Знову тут пишуть,що потрібно відновляти нам ЯО,люди не розуміють,що воно в нас ніколи не вироблялося.Була тільки невелика кількість спеціалістів,саме по ядерних бомбах,а не фахівців у ядерній енергетиці.Зараз Україна самостійно може тільки виготовляти звичайні ракети.Таких ракет потрібно хоча би 1000 штук і вони повинні мати дальність ураження від 1000 км.
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Курт Волкер попал в самую десятку.
Вот интеллект - вот каким должен быть переговорщик.
Нам повезло, что у нас есть Курт Волкер.
Загнал паяльник куда надо.
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"Проблема в том, что потом, когда президентом стал Путин, Россия все-таки решила вторгнуться в Украину и захватить ее территорию. В этом и заключается суть данной трагедии" - В переводе на простой человеческий язык это означает, что никакие писульки вообще никак не могут быть никакой гарантией. Это просто не-воз-мож-но! Кто говорит иное - как сейчас зелёные про новую волшебную писульку - лжец! Единственная гарантия от нападения - способность нанести такой удар по агрессору, который заставит его отказаться от агрессии ещё на стадии планирования. Всё. Других - реальных - гарантий не существует.
_Если кто-то говорит вам, что писулька на бумаге защитит вас от пули врага лучше чем бронежилет, то это либо городской сумасшедший, либо он внаглую держит вас за идиота! И очень может быть как раз потому убеждает вас в силе волшебных писулек, что сам готовится напасть на вас.
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