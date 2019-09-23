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Все про:граница (3255) задержание (5508) Князев (376)

 На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева

22 сентября польские таможенники на авто переходе "Хребенне - Рава-Русская" задержали автомобиль, в котором была экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева, а также два гражданина Украины и один Хорватии.

 Как передает Цензор.НЕТ, информацию об инциденте опубликовало издание "Варта".

"Они ехали из Украины в Польшу на автомобиле Мерседес г.р. КА0007ВХ. Причина задержания - недекларирование 650 тыс €. "- отмечается в сообщении.

По полученной информации с украинской стороны пересечение границы и коридор обеспечивался представителями Пограничной службы Украины.

Пользователь Фейсбука Игорь Зинкевич написал: "Из личных источников (не официальных) говорят что это Виктория Князева". 

Глава Нацполиции Сергей Князев так прокомментировал ситуацию : "Сегодня моя частная жизнь стало топ-темой для обсуждения. Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки.

Средства массовой информации мгновенно распространили "новость" о перевозке ней почти мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью.

По сути. Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний господин Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы.

Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан.

В это время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - госпожа Князева, которая работает в компании не первый год.

P.S. Предвосхищая вопросы, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе у дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей".

Компания "Атлант" работает на рынке строительства более 30 лет, объемы сданого жилья - порядка 70 тысяч метров квадратных.  Ее основатель - 78 -летний Вадим Каган. Одной из последних сделок фирмы была продажа помещения супермаркета "Сильпо" на Дарницком бульваре в Киеве. В конце 2018 года также было продано помещение супермаркета на Троещине. Все налоги с этих сделок уплачены, деньги абсолютно легальны. 

Виктория Князева работает заместителем директора фирмы и исполняет обязаности бизнес-помощника -  организовывает встречи и переговоры, а также логистику и трансферы в заграничных командировках на протяжении пяти последних лет. 

Источник: https://censor.net.ua/n3150001
 
 
 Топ комментарии
 
"Смех сквозь слезы.
По оперативной информации и обновленным данным супруга Князева Виктория вывозила кэш из Украины в ЕС на протяжении этого года 6 раз.
Тем же составом.
2 раза через Волынь
3 раза через Закарпатье
1 раз через Львов.
Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе изъяв 500к Евро и 50к$.
Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее не выход в СМИ.
Тоесть мы и меем дело не с разовым прорывом границы, а с системным каналом нелегальной переправки денежной массы под крылом ТОП сотрудника Нацполиции через разные таможни.
Вот вам и ответы на вопросы про бурштын, сигареты, игорные залы, проституцию код крылом Нацполиции.."
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100% ехала очередная ментовская лядь за шляпками в Европу, наши погранцы пропустили, а нерефермированные мародером польские попалили На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева - Цензор.НЕТ 1714
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Зе подкинул чтоб очернить лучших реформаторов Петралексеича!
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Интересно ,а сколько ходок они уже сделали? На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 6169
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Да, разлетаются пэтины соколы ,накрались добряче ,пора делать ноги к югу !!! На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 5548
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100% ехала очередная ментовская лядь за шляпками в Европу, наши погранцы пропустили, а нерефермированные мародером польские попалили На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева - Цензор.НЕТ 1714
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Это не новость а утка.И варта обгаживает настоящих журналистов
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А чё не о чём,пограничники получат 10%.за то, что сдали экс-жену главы Нацполиции Князева На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева - Цензор.НЕТ 7394
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Интересно деньги фирмы кочуют налом через границу))))) это ж какой банк обналичил?
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Зе подкинул чтоб очернить лучших реформаторов Петралексеича!
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ну всё нормально, во всей Европе так принято налом деньги вывозить за границу))
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"Смех сквозь слезы.
По оперативной информации и обновленным данным супруга Князева Виктория вывозила кэш из Украины в ЕС на протяжении этого года 6 раз.
Тем же составом.
2 раза через Волынь
3 раза через Закарпатье
1 раз через Львов.
Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе изъяв 500к Евро и 50к$.
Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее не выход в СМИ.
Тоесть мы и меем дело не с разовым прорывом границы, а с системным каналом нелегальной переправки денежной массы под крылом ТОП сотрудника Нацполиции через разные таможни.
Вот вам и ответы на вопросы про бурштын, сигареты, игорные залы, проституцию код крылом Нацполиции.."
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Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич написав у фейсбуці, що затримана жінка - Вікторія Князєва, колишня дружина голови української Нацполіції.
Екснардеп Верховної Ради Сергій Лещенко також повідомив у Telegram, що неофіційне польське джерело підтверджує затримання Князєвої.
Разом із тим польська податкова адміністрація спростовує факт затримання, повідомляє Zaxid.net.
"Митниця не фіксувала спроби ввезення такої суми в останні дні", - прокоментувала речниця податкової адміністрації Любліна Марта Шпаковська.
У Держприкордонслужбі LB.ua повідомили, що не отримували будь-якої інформації від польської сторони про це, зокрема про обставини і громадян, які могли перебувати в тому автомобілі.
https://ukr.lb.ua/society/2019/09/23/438035_zyavilisya_povidomlennya_pro.html
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надо не вагоны кацапские по стране блокировать, а офисы Ахмета и Медведчука
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жена бистро пєрєшла в разряд бивших вчєрашнєй датой. Оригінали купюр в размєрє трєті от лімона євро прєдйавлєни і пєрєдани погранічному контролю
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это тот князев, который имея все полицейские рычаги не посмел победить янтарную мафию?..за, что поплатились должностями районные полицаи...теперь вот, как оно оборачивается - у матери его детей 650 тыс незадекларированных евро... ну, кто свои детям плохого хочет.? это не чужие же
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Проблемка... На українській стороні гроші не задекларували...
І по цьому факту необхідно складати протокол про порушення митних правил...
А на кого?
І стаття красива за сприяння посадових осіб... І штраф 300 процентів...
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Та то они ехали просто пошопится в Европу, а польские погранцы к такому рядовому шопингу зубожилых украинцев не привыкли...
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Ох уж эти 'бывшие' богатые жёны))
Я знаю историю одного знакомого в прошлом таможенника, которого вот так кинула 'незнакомая' ему женщина по документам, с которой он растил сына , и на которую он записывал все нажитое непосильным трудом на таможне
Она просто забрала сына и уехала в Германию , где уже в качестве очень состоятельной женщины вышла замуж за другого.
Имущество уже потом продала . И стал тот таможенник бедным ))
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