 "Ожидаю закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - Аваков о деле ГБР против Парубия за события в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлением не открыть ЕРДР, - требование КПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закона и здравого смысла, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений".

Напомним, что 23 сентября 2019 г. ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков".

Экс-генпрокурор Юрий Луценко назвал уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия антигосударственным и бессмысленным.