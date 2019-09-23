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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2881) Одесса (5666) Парубий (2016)

 "Ожидаю закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - Аваков о деле ГБР против Парубия за события в Одессе

Глава МВД назвал "предвзятыми" обвинениями, которые ГБР выдвинуло Парубию по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлением не открыть ЕРДР, - требование КПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закона и здравого смысла, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений".

Напомним, что 23 сентября 2019 г. ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков". 

Экс-генпрокурор Юрий Луценко назвал уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия антигосударственным и бессмысленным.

Источник: https://censor.net.ua/n3150000
 
 
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Да правильно он говорит. Зачем ковыряться в Одесском деле, где погибли сепаратисты? А Майдан, где погибли герои, они расследуют или уже нет? Кто ответит за расстрел Майдана? Где виновные? Где дела на тех ,кто голосовал в Раде за расстрел? Или это для нынешней власти не важно?
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А нынешняя власть просто не видит разницы. Им просто пофиг.
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Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тис. євро готівки
У дружини очільника Нацполіції 650 тис? А, ну да...
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А это что?

Суд ухвалив відкрити справу про держзраду проти ексголови СБУ Грицака. Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру почати розслідування про кримінальне правопорушення за заявою ТОВ "Інженерна група "Арей"

Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у Facebook ТОВ "Інженерна група "Арей".
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Зебобики рулят, эьо называется борьба с коррупцией, а под шумок можно многих замести.
Как Порох перестал быть презиком и нацкорпус куда то пропал и никто уже "не ворует" и "не кнопкодавит".
Осталось токо по указке Зе позвонить куда надо, а они там сами выберут кого замести, а где глаза прикрыть!!!!!!!!!!!!!!
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Так казали зелені що "путч" буде, бабло везла з путчу
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С депутата от партии ПЕСы Георгия Ясинского сняли дорогие часы возле здания столичной мэрии. Деловые партнёры по будке говорят,шо часы стят 31500€
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А що там по бєркутасту-злодію Віконському, якого призначили керувати львівською поліцією і який сходу віддав бєркутам наказ калічити фронтовиків на блокуванні парашного вугілля?
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Колись палубий обвинял, теперь его обвиняют...палытыка-малытыка
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У подонка портнова еще вагон и маленькая тележка подобных заявлений в гбр. А вот против самой этой гниды гбр дело не спешит открывать.
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не на часі...він підтримує ініціативи президента, якого у цьому підтримує народ, 73% його
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аваков передбачає, що близький час, коли дбр займеться розслідуванням подій у харкові, коли озброєні люди придушили дії сепаратистів по захопленю ода
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дык ГБР не может отказатся выполнять указания вышестоящей организации - фсб...
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💩🤢калозеленые ,не долго вам ,предателям с вашим ушлепком портновым ,👅вылизывать ж путлерастам осталось
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Авякяну по Шарабану чем там занимался Гундосый в 2014, авякяну не нужно чтобы его СЛИЛИ. "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу, яку ДБР відкрило проти Парубія за події в Одесі - Цензор.НЕТ 7378

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_Закрытия? Нет... это только начало! Потом предатели народа будут судить защитников Украины от врага. С такими единомышленниками как портнов от Слуги Урода иного ожидать просто крайне тупо!
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_Руками Зеуд путлер очень жестоко отомстит Украине и украинцам за всё. И за "*****", и за сопротивление... за всё. Это очень мстительная и злопамятная мелкая душонка.
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Мабуть вже робиться зрозумілим, чому Україна, за 400 років, так і не стала Самостійною Державою.
Бо завжди українці знаходили «Порошенка», бажання «посадити» якого, перебільшувало бажання своєї Держави.
Чим і користується Улус.
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Ожидай,ожидай твоя очередь ещё придёт ,может парубий успеет тебе нары нагреть ... "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу, яку ДБР відкрило проти Парубія за події в Одесі - Цензор.НЕТ 3008
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Т.е. ты солидарен с кацапами, сепарами и рыгами.

И почему я не удивляюсь...
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В случае, когда с одной стороны интересы твоей страны, а с другой интересы врага, убеждать в полутонах может только враг.
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Браво всей абсурдности ситуации!
Как и тому, что боевиков маладых риспуплик отпускают под условные сроки. Пять годков никто не занимался приведением УК Украины к жестоким реалиям войны - вот и результат.
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У Парубия отличный шанс разбить в пух и прах абсурдные обвинения, доказать в суде свою правоту, подать ответный иск о защите чести и достоинства и наказать обвинителей!
Хотя из формулировки "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 г. на территории г. Одессы" не совсем понятно о каких именно общественных вооруженных группировках идет речь, ведь таковых в это время в Одессе могло быть несколько и какую именно Секретарь СНБО Парубий мог создать не совсем понятно....
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_Ну и где патентованный патриот Антиколорадос в то время пока враги прямо сейчас предают и продают Украину? О какой угодно херне пишет, кроме самого важного!
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