 "Ожидаю закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - Аваков о деле ГБР против Парубия за события в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Аваков отметил: "Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлением не открыть ЕРДР, - требование КПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закона и здравого смысла, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений".
Напомним, что 23 сентября 2019 г. ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков".
Экс-генпрокурор Юрий Луценко назвал уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия антигосударственным и бессмысленным.
У дружини очільника Нацполіції 650 тис? А, ну да...
Суд ухвалив відкрити справу про держзраду проти ексголови СБУ Грицака. Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру почати розслідування про кримінальне правопорушення за заявою ТОВ "Інженерна група "Арей"
Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у Facebook ТОВ "Інженерна група "Арей".
Как Порох перестал быть презиком и нацкорпус куда то пропал и никто уже "не ворует" и "не кнопкодавит".
Осталось токо по указке Зе позвонить куда надо, а они там сами выберут кого замести, а где глаза прикрыть!!!!!!!!!!!!!!
Зеботи, ваш вихід.
https://www.youtube.com/watch?v=7UN3uARwS3A
Бо завжди українці знаходили «Порошенка», бажання «посадити» якого, перебільшувало бажання своєї Держави.
Чим і користується Улус.
И почему я не удивляюсь...
Как и тому, что боевиков маладых риспуплик отпускают под условные сроки. Пять годков никто не занимался приведением УК Украины к жестоким реалиям войны - вот и результат.
Хотя из формулировки "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 г. на территории г. Одессы" не совсем понятно о каких именно общественных вооруженных группировках идет речь, ведь таковых в это время в Одессе могло быть несколько и какую именно Секретарь СНБО Парубий мог создать не совсем понятно....