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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2922) США (15376) Трамп (2396)

 Мы поддерживаем эту страну и хотим, чтобы она была честная, - Трамп про Украину

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в штаб-квартире ООН свой разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с Зеленским.

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?", - отметил президент США.

Напоминаем, телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Ранее, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3149999
 
 
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И сейчас вылезут идиоты из секты Святого Пэтра Рошенко с мантрами, аля лугандонцы 2014-го года, о "Украины больше нет! ".)
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Советник Трампа назвал Порошенко «крестным отцом» и взяточником



Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал экс-президента Петра Порошенко «крестным отцом» людей Байдена в Украине. Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.



«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.

Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.


https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/





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НАБУ КЛИЕНТ СОЗРЕЛ!!!


ДОПРОСИТЕ ДЖУЛИАНИ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!!!




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Прызыдент озвучил специальные телефоны!
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Байден (похваляючись, як шантажував укр. зверхників):

"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент".
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки". - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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"Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп

Отсюда следует, что до этого страна была бандитская.
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а как бы было хорошо , если бы вы с путиным были бы честными ...
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Гыыыыыы
Проститутка рассказывает о девственности
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Дональд, мы только ЗА, поэтому начнем с того, что ты честно покажешь стенограмму разговора с нашим самым честным президентом )
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Да и докладную записку от внешней разведки США не мешало бы показать сенатскому комитету.
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сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с Зеленским

Однако докладную записку сотрудника внешней разведки США об этом разговоре от сенатского комитета решили скрыть. Исключительно из соображений честности наверное.
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трамплин поносит тем же поносом против самого себя,которым поносил Обамыча,,,
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Накакал на усех папередников...
🤣🤣
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страна честных людей Буркина Фасо...это к ним Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 5304
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Трамп, спасаясь от мата (импичмента) жертвует пешку - Петра Алексеевича
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Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".
"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?", - отметил президент США.

Так не давать или давать и говорить о коррупции? Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 1807
Использование Коломойским президента Украины в личных целях - это коррупция, о которой надо говорить или нет?
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Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 8636

"Мы хотим честности от тетки, добровольно дающей нам еду, с которой мы имеем дело. Я считаю, что вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем этот режим кормления - никакой стыренной сметаны, только корм! Мы хотим, чтобы тетка была честная", - сказал Рыжик
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Тупан, который собирался путлеру в Москве отель строить, который забрался в Белый дом исключительно благодаря сливу фсбшного компромата на Хилари и поддержке ольгинской тролефабрики, будет здесь рассуждать о честности?... Позор Америки. ..Это ж надо додуматься мол, забацайте компромат на трампового конкурента , или я Украине денег не дам
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ПРИЧИНЕ ПО КОТОРОЙ НЕ БЫЛ ОБЬЯВЛЕН ДЕФОЛТ УКРАИНЕ ВОВСЕ НЕ В УМЕЛЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

А В КРЕДИТЕ КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВИЛА АМЕРИКА ПОСРЕДСТВОМ БАЙДЕНА В ОБМЕН НА ОЧЕРЕДНОЕ КРЫШЕВАНИЕ ТОП КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО

Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.


«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.

https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
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пфф, для этого надо извести кумовство не только во власти, а на всех уровнях, можно сколько угодно пыхтеть на коррупцию в верхах и в то же время давать взятки что бы права не забрали по пьянке
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