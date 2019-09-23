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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2922) США (15386) Трамп (2396)

 Мы поддерживаем эту страну и хотим, чтобы она была честная, - Трамп об Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в штаб-квартире ООН свой разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с Зеленским.

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?" - отметил президент США.

Напоминаем, телефонный разговор, состоявшийся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Ранее, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3149999
 
 
 Топ комментарии
 
Дональд, мы только ЗА, поэтому начнем с того, что ты честно покажешь стенограмму разговора с нашим самым честным президентом )
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И сейчас вылезут идиоты из секты Святого Пэтра Рошенко с мантрами, аля лугандонцы 2014-го года, о "Украины больше нет! ".)
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Тупан, который собирался путлеру в Москве отель строить, который забрался в Белый дом исключительно благодаря сливу фсбшного компромата на Хилари и поддержке ольгинской тролефабрики, будет здесь рассуждать о честности?... Позор Америки. ..Это ж надо додуматься мол, забацайте компромат на трампового конкурента , или я Украине денег не дам
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И сейчас вылезут идиоты из секты Святого Пэтра Рошенко с мантрами, аля лугандонцы 2014-го года, о "Украины больше нет! ".)
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Советник Трампа назвал Порошенко «крестным отцом» и взяточником



Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал экс-президента Петра Порошенко «крестным отцом» людей Байдена в Украине. Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.



«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.

Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.


https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/





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НАБУ КЛИЕНТ СОЗРЕЛ!!!


ДОПРОСИТЕ ДЖУЛИАНИ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!!!




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Прызыдент озвучил специальные телефоны!
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Лахтинское дрессированное животное,да ты вообще обнаглело до невозможности !
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Байден (похваляючись, як шантажував укр. зверхників):

"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент".
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки". - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що Трамп у розмові з Зеленським зловживав владою та вдався до шантажу. "Білий дім і не заперечував, що Трамп не раз прохав українського лідера переслідувати слід Байдена і тісно "співпрацювати" з його адвокатом Руді Джуліані. Єдине, що заперечує Трамп, так це те, що він сказав тоді щось недоречне - адже він не волів би, щоб у використанні ним авторитету його посади з метою заподіяння шкоди політичним опонентам простежувалося щось незграбне.
Така вимога американського лідера до українського президента стає своєрідним шантажем не тільки тоді, коли чітко формулюються погрози за принципом "якщо ні, то…". Зеленському добре відомо, що в розпал конфлікту з Росією йому не слід дражнити Америку. Тож поїздки Джуліані в Україну - вже самі по собі скандал. Якщо "приватні" адвокати американських президентів просять аудієнції в представників закордонних урядів, то це вже далеко не приватна справа", - констатує оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Байдену надо памятник поставить, что заставил Петрушку снять откровенного мерзавца Шокина, закопавшего дела расстрела Небесной Сотни на вечные времена и над которым потешался весь здравомыслящий люд. Или кто-то забыл, как Шокин для самопиара организовал поукшение на самого себя .. типа стреляли по героическому украинскому комиссару Каттани-Шокину из снайперки с тепловизором через зашторенное окно..(Хотя и дураку известно, что не просвечивает тепловизор через стекло, а тем более через штору, и при сегодняшнем состоянии науки это вообще никак невозможно, разве что в компьютерной игрушке.)..
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Стоит так же помнить, что благодаря в первую очередь Шокину дело бриллиантовых прокуроров было похоронено. Как писал Трепак в открытом письме президенту, борьба с коррупцией невозможна пока Шокин - генпрокурор
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А пока лезут "идиоты из секты Святого Пэтра Рошенко" дегенераты секты зеленой шмаркли уже успели нагадить.
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"Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп

Отсюда следует, что до этого страна была бандитская.
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Ага, а сейчас ментовская. Или какая? 4000 евро зарплаты уже получил?
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тема про зебилов плохо раскрыта, добавь кретива.
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Зеб, а ты запомнишь креатив?

Трамп не так давно сказал: "Одни только обещания и никаких дел. Он нас не слышит?"
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А, що є якісь хоч найменші сумніви???!!!
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Ага 1000грн.в день,обіцяних поросенком за 3-и роки служби Белько=1000 000 грн.Мости-мости!
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🤣🤣когда долги вернёте а не будете просто балаболить тогда возможно и сможете что то просить или требовать
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а как бы было хорошо , если бы вы с путиным были бы честными ...
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Трамп - банкрот по-житті: 7 раз банкрутував як бізнесмен. Після одного банкротства жодний банк не дасть більше грошей (хто, які сили витягували цього горе-бізнесмена)?
Де його проекти університету, горілки під маркою Трамп, авіакомпанії "Трамп"?
В особистому житті - тричі жонатий.
Одне що успішно: конкурси красоти, в тому числі і в Москві, де він, як брешуть, і опинився на гачку гебні. А тепер "танцюй враже, що пан скаже".
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Гыыыыыы
Проститутка рассказывает о девственности
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Дональд, мы только ЗА, поэтому начнем с того, что ты честно покажешь стенограмму разговора с нашим самым честным президентом )
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Покажи свои зарыгано-обосранные фсб штаны-портки-труселя-носки...
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Да и докладную записку от внешней разведки США не мешало бы показать сенатскому комитету.
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Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 5h5 hours ago

Трамп: "Терміново: керівники України щойно повідомили, що їх взагалі не пресували під час «чудового» дзвінка.
З іншого боку, підстаркуватий Джо Байден змусив впертого прокурора Шокіна
припинити розслідування щодо його сина, шантажуючи Україну ненаданням мільярдів доларів"
RL: хто б казав...
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Что толку-у х'ло нет глаз и ушей-одни гольґе яйца болтаются-кому показьівать-кацарьґльґм пупиноидам параши?
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сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с Зеленским

Однако докладную записку сотрудника внешней разведки США об этом разговоре от сенатского комитета решили скрыть. Исключительно из соображений честности наверное.
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Peter Johnson‏ @alcebaid 5 hours ago
Трамп прикриє дупу каломою в США. Каломой роздує "справу Байдена" у нас.Тільки є одне але: американські дурналісти майже одностайно проти Трампа. Тому будь-який невірний пук потрапить на перші сторінки.
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Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 6 hours ago

Дональд Трамп: "зараз брехливі ЗМІ кажуть що я «мінімум 8 разів тиснув на українського президента протягом телефонної розмови з ним». Цей слух походить від якогось інформатора, який навіть поняття не має про що йшла мова"
RL: Зовсім кепсько з Трампом, адже йшлося про 8 розмов...
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трамплин поносит тем же поносом против самого себя,которым поносил Обамыча,,,
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Накакал на усех папередников...
🤣🤣
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страна честных людей Буркина Фасо...это к ним Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 5304
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Трамп, спасаясь от мата (импичмента) жертвует пешку - Петра Алексеевича
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Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".
"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?", - отметил президент США.

Так не давать или давать и говорить о коррупции? Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 1807
Использование Коломойским президента Украины в личных целях - это коррупция, о которой надо говорить или нет?
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https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/23/7227138/

Facebook-сторінка "Я люблю Америку", яку читає понад мільйон користувачів і яка активно агітує на користь президента Дональда Трампа, модерується українцями.
Джерело: Popular Information
Деталі: Сторінка з'явилася в 2017 році, зареєстрована на веб-стратега з Одеси Андрія Зюзікова.
Співтовариство модерує 10 громадян України, француз і американець.
У патріотичної Facebook-спільноти більше читачів, ніж у кількох провідних американських ЗМІ разом узятих.
Типовий пост на ній прославляє військових США або містить інший патріотичний контентз численними згадками "нашої держави" та "нашої армії".
Також на сторінці часто репостять меми російського Агентства інтернет-досліджень, яке створювало фейкові фб-сторінки на користь Трампа у передвиборчій кампанії 2016 року.
Останнім часом, як відзначають журналісти, тема американського патріотизму змінила агітація за Трампа.
Так, "I Love America" часто дублює пости інших спільнот, зокрема, "Боже, благослови Дональда і Меланію Трампів і Боже, благослови Америку".
Всі вони створені протягом останніх кількох місяців і теж модеруються з України.
Спільноти збирають величезну кількість лайків завдяки поширенню мемів із собачками, Ісусом чи американським прапором.
Сторінки також приєдналися до американських політичних Facebook-спільнот і постять контент в Instagram, який теж належить Facebook.
На думку видання, напередодні президентських виборів в США в 2020 році американців "годують" недостовірним і маніпулятивним контентом
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біда ж не в тому, що їх знов годують дреком, а в тому що той дрек з московських тухесів...
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Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 8636

"Мы хотим честности от тетки, добровольно дающей нам еду, с которой мы имеем дело. Я считаю, что вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем этот режим кормления - никакой стыренной сметаны, только корм! Мы хотим, чтобы тетка была честная", - сказал Рыжик
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Тупан, который собирался путлеру в Москве отель строить, который забрался в Белый дом исключительно благодаря сливу фсбшного компромата на Хилари и поддержке ольгинской тролефабрики, будет здесь рассуждать о честности?... Позор Америки. ..Это ж надо додуматься мол, забацайте компромат на трампового конкурента , или я Украине денег не дам
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однако расследование Мюллера пришло к выводу, что никакого вмешательства не было. Неудобно, правда? Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 6731
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Ага! Только согласно доклада Мюллера "вмешательство" России в выборы как раз и было...Другой разговор, что не нашли прямых доказательств сговора Трампа с Путиным... А это сам понимаешь, не совсем одно и тоже...
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+

У ватников, как в том анекдоте: "и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл"
А в остальном - все верно
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это не доклад Мюллера, а доклад комитета Сената США по разведке.от 25 ,07,2019
И опять же - Трампа никаким боком притянуть не получилось.
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Особого смысла "притягивать" Трампа уже нет. Пока суть да дело, глядишь и выборы грянут. Учитывая особенности юридической машины США, вероятность положительного результата "притягивания" Трампа не высока, и к тому же позволит свести предвыборную кампанию дубиноголового к обсуждению бытовухи, где он как рыба в воде, а если притягивание в строго юридическом аспекте провалится, то это даст невежде дополнительные очки у его электората...
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пфф, для этого надо извести кумовство не только во власти, а на всех уровнях, можно сколько угодно пыхтеть на коррупцию в верхах и в то же время давать взятки что бы права не забрали по пьянке
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ПРИЧИНА ПО КОТОРОЙ НЕ БЫЛ ОБЬЯВЛЕН ДЕФОЛТ УКРАИНЕ ВОВСЕ НЕ В УМЕЛЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

А В КРЕДИТЕ КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВИЛА АМЕРИКА ПОСРЕДСТВОМ БАЙДЕНА В ОБМЕН НА ОЧЕРЕДНОЕ КРЫШЕВАНИЕ ТОП КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО

Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.

«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.

https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
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Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.

https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
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***********-рашистский лживый негодяй ,а не пошел бы ты ...работать на такси
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Если человек говорит о честности, то он должен по жизни вести себя честно. Я правильно понимаю месседж. Я все о том же Будапештсом меморандуме.
Кстати, слово меморандум, произошло от английского "мемори" - память. Или от греческого? Ох, уж это мемори.
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Саша, слво МЕМОРАНДУМ непредполагает никакой отвтствености, это всего лишь записка напамять, от английского слова MEMORY.
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Для серьезных отношений существют официальные договара, с указанеим отетсвенности сторон и штрафными санкциями.
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Та да, Штаты и Британия всегда ассоциировались как люди слова. Вот где толерантность неуместна.
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Манафорту передачи носишь, честный трамп?
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Меня банк поддерживает или зарабатывает на мне, когда даёт кредит?
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Если вернете проценты и тело кредита, то банк на вас заработал. А если не вернете, как хитрые депутаты делают, то банк поддержал вас.
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В 2020 году, Украина отдаст 40% бюджета только вернув проценты, а тело будет и ныне там.
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Нет, в 2020 отдаем тело кредита азарова и проценты за кредит кролика. А в 2025 тело кредита кролика.
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Трамп-Пам-Пам поддерживает только своё бабло, ещё отмывает, легализирует деньги ближайшему окружению пуТина через казино в Мексике, Лас-Вегасе и ручные банки. Поэтому всё это пустая болтовня ! Мы сами себя должны полюбить и поддерживать, тогда всё получится !
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А ви знали, що Зеленський, під час візиту в ООН - запланував зустріч з єврейською громадою, а з українською ні?! Тепер знаєте...
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Ні, не знали. У вас є ПОВНИЙ протокол зустрічей Зеленського в Вашингтоні? Будьте ласкаві, викладіть цей протокол прямо зараз на цій гільці. Будемо мати підстави про розмову. А зараз - немає жодної підстави навіть звертати увагу на вашу репліку.
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Трямп, США дают Украине деньги в трудную ситуацию по которой попала последняя из-за обещания некоторых защищать суверенитет Украины за отказ от ЯО. Так что закрой рот и плати по счетам молча.
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шановний,США гарантували Україні суверенітет за Будапеештскім меморандумом
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Трамп, бабахни по Москве со всех стволов, это было бы замечательно, ведь там вся отрава. пусть прочухают самые миролюбивые как это свинцом мир нести.
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а не правдивими дурачками. трам-пам-пам державні таємниці нікому не розповідає, а чому ми повинні все викладати??? корупція і в штатах непогано себе чуствує
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Петр Петров‏ @Rooftop564 Sep 22

а

Мне вот интересно - когда Зеленский оттопчет все мозоли США и куча народу там будет желать его крови - куда он будет прятаться?
Коломойский был в полушаге от выдаче даже из Израиля, но его гоняли за финасовые махинации. У Зели будет все то же плюс политика, то есть даже хуже.
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а че честный трамп стенограмму не хочет показывать
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потому что он президент и считает что так нужно.
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Єтот Хрямп, назвав Україну, єтой страной, значить він в долі з фуйлом, ціною на нафту верить, як віником, держить Іран в заручниках, а Кім йому легалізує бабло.
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Формально рыжий правильные слова говорит, "честность", благие намерения.
Но верить ему - это или быть слепым или не знать этого отявленного манипулятора, лжеца и шоумена. Типичное вымогательство: ты нужное мне в канун выборов, я - тебе от имени США.
Впрочем, в большинстве случаев это и есть реальная политика.
А дилетантов в этой игре, коим вполне может оказаться Зе, "делают" как детей
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"с новым президентом вы увидите гораздо больше честности" - всё верно.
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Ну вот изъяли "амбарные книги ПР", посадили Манофорта, 15 млн получил за консультации. А с Хантером не та же песня? За какие-то преференции Пороху, Байдены отхватили 10% добычи газа в Украине. Газ естественно Украине и продавали, но денежки себе. А там далеко не 15 млн долларов..
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Демократы не смогли против Трампа выставить альтернативную полит. платформу и скатились до соцiлизма.Они напоминают Меркелей с Макронами Европы-сегодня заставят раскрыть карты,завтра-нарушить табу на секретную часть,а послезавтра-будут прятаться по кустам от разсекреченных ихних проделок.Спасёт ли такой подход к тому времени,когда,перейдя на персоналии,все файлы перейдут к рассмотрению судебной системой США?Не думаю,да и будет слишком поздно-мизерное доверие народа Украины демократам перекинутся украинскими делами Байденов на американское такое-же мизерное доверие Байденам в Америке,темь-более,что американцы уже дважды бортанули Байдена на президентских,как слабака.Что это если не грядущая война всего Финансового Мира противь беззубых устоев всемирной демократии голодранцев-дармоедов,которые не только несособны защитить себя,но и подливают масла в огонь дестабилизации Всемирной Финансовой Системы коррупцией и рейдерством?У Зеленского в руках ответ на вопрос:"Кто будет следующим Президентом Америки?"Воспользуется ли он этим уникальным шансом?Думаю-стоит рискнуть !
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ага, хочет, чтобы его конкурента по выборам Украина в коррупции уличила.Украине вообще не нужно ничего делать потому что это будет вмешательство в выборы!
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Когда доннии на пороха даже смотреть не мог, было как-то легше и спокойнее.
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Он хочет, а с Пэтрухой посоветовался, 5 процентов за него, ЗЛОДЮЖКИ МАЛЕНЬКИЕ. Ну, такэ зморозыв - ЧЕСТНУЮ.
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Кто эти "мы", господин Трамп? Каким образом твои мотивы коррелируют с мотивами сената?
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Потрібно бути ідіотом, щоб думати, що Штати підтримують Україну.
Разом з рашкой позбавили Україну ядерного статусу (тепер відмовляються від будапештського меморандуму) - а українська влада за копійки віддали цю зброю, потім здали без бою Крим, а за здачу військового аеропорту командиру дали звання Героя (?) І зробили депутатом.
Коротше не будьте лохами - не вірте нікому.
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Для Трампа Украина -- это Кракожия (если кто помнит откуда это )
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