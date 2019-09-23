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 Политика Украины, Авто
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Все про:ДТП (5757) Житомирщина (751) Зеленский (2922) Одесская область (1839)

 Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 18 человек в ДТП на Одесчине и Житомирщине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в последние дни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

Смотрите: Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 18 человек в ДТП на Одесчине и Житомирщине 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девять человек погибли на Одесчине в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком, - Нацполиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149997
 
 
 Топ комментарии
 
Не вірю ані на мить. Чисто формальна відписка "на від'ї*ись", причому він навіть не дуже приховує, що насправді чхати хотів на ті жертви.
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Сколько еще нужно жертв, чтобы украинцы научились ценить жизнь свою и того, кто находится рядом. В данном случае есть довольно положительный пример решения проблемы: не умеете ездить - ограничить скорость, В Швейцарии на всех дорогах страны ограничение скорости 50 км.. И мерсы, бумеры и остальные мощные навороченные приколы можно засунуть в ж..., 50 км в час
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обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев Источник: https://censor.net.ua/n3149997
Зе БОХ!!!........які КОНКРЕТНО міри?ЯКІ?
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Не вірю ані на мить. Чисто формальна відписка "на від'ї*ись", причому він навіть не дуже приховує, що насправді чхати хотів на ті жертви.
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Надо Зеленскому не соболезновать, а что-то решать с беспределом на дорогах, с тем что права до сих пор получают за деньги, а не за знания, с тем что нет видеокамер и никакого контроля на дорогах. Полиция практически ничего не контролирует и только приезжает уже на ДТП. Водителям зачем правила соблюдать, если нет контроля? В общем у нас в этом отношении Папуасия.
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Он что , должен головой биться на камеру , чтобы ему поверили? Или ты прям танешь как свеча от переживания о погибших и родичах их?
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Выразить соболезнования и наградить авакова за успешную реформу милиции в полицию.
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Відповідальність треба посилювати. Наприклад, відбирати права довічно. Або закривати не на Кагарлик, чи Полтаву, а на "загальний режим" тощо.
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И еще расстреливать нужно дорого-строителей и дорожные службы за ямы и общее состояние этого пи-ца...
Расстреливать бригадами и трестами..., а семьи их ссылать на рудники...
Это я как водитель предлагаю...
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У мене знайомий розбився на Бориспільській трасі. Врізався вночі в бетонну брилу, яку поставили ремонтники. Не було ніяких попереджувальних знаків і близько. Хотів судитися - адвокати сказали що марно (юридично неможливо довести приналежність брили).
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и я попадал в ДТП несколько раз именно из за качества дорожного покрытия, отсутствия дорожных знаков и ограждений...
Хрен что доказал в суде, хотя и предъявлял запись с видеорегистратора...
И страховку хрен получил.....
В судах водитель по умолчанию всегда виноват....
Никто не хочет из судей связываться с дорожными службами и с ментами которые их прикрывают...
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Реформа полиции налицо в ДТП гибнут уже десятки.
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обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев Источник: https://censor.net.ua/n3149997
Зе БОХ!!!........які КОНКРЕТНО міри?ЯКІ?
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Сколько еще нужно жертв, чтобы украинцы научились ценить жизнь свою и того, кто находится рядом. В данном случае есть довольно положительный пример решения проблемы: не умеете ездить - ограничить скорость, В Швейцарии на всех дорогах страны ограничение скорости 50 км.. И мерсы, бумеры и остальные мощные навороченные приколы можно засунуть в ж..., 50 км в час
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Вопрос не в правилах. Вопрос в том, что нет судебной и правовой системы.
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ну дали харьковской парочке по 10 лет и что, это кого-то научило? 20 человек за три дня
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разваленные дороги не ремонтировать, а нормальные застелить "лежачими полицейскими", чтобы тащились на скорости 20 км
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Вопрос и в правилах, и в дисциплине тоже: я каждый вечер шарахаюсь от автомобилей, которые внутри жилого квартала прут почти по тротуару, ослепляя фарами пешехода... Причём, в квартале около 18 часов 30 мин, когда уже темно, ещё полно малолетних детей на площадках, на тротуарах перед подъездами, а рядом с ними носятся автомобили...
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