 Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 18 человек в ДТП на Одесчине и Житомирщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

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Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы.

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