 Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 18 человек в ДТП на Одесчине и Житомирщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Глава государства поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.
Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы.
Расстреливать бригадами и трестами..., а семьи их ссылать на рудники...
Это я как водитель предлагаю...
Хрен что доказал в суде, хотя и предъявлял запись с видеорегистратора...
И страховку хрен получил.....
В судах водитель по умолчанию всегда виноват....
Никто не хочет из судей связываться с дорожными службами и с ментами которые их прикрывают...
Зе БОХ!!!........які КОНКРЕТНО міри?ЯКІ?