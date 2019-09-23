 Два украинских воина ранены с начала суток 23 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, три раза обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Зайцево - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения".
Исходя из того, что выход я слышу "неразборчиво"(так как издалека), а прилет вполне отчетливо и погромче, то прилетает и в дыру тоже, так что не плачь, выходит не "как тире".
«Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал свою землю. Это не украинская территория. Это территория «лэнээр», - сказал он.
Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений у разрушенного моста в Станице Луганской.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329848-eto_territorija_leneer_terroristy_pereshli_podkontroljnyj_ukraine_most_v_stanitse_luganskoj
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А тепер скажіть мені, в скільки тисяч гривень обійдеться лікування, реабілітація поранених? Тобто завдано матеріальні збитки. Каліцтво. Як влада реагує на це? Ніяк? Просто констактує, тобто ніяких санкцій не має і не буде? А не посібництво це? Не заохочення далі вбивать українців? Де ***** адекватні заходи? Нам кожного дня наносять матеріальні збитки а відрюповіді 0!
#сукидеукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n3149996
Лютий треш, бізнес москалів просто процвітає в Україні. А ми лиш сухо: двох поранено. Просто їх скалічили. Ніяких санкцій та відшкодування матеріальних збитків за рахунок агресора не має. Ну-ну...
просто оторопь берет от беззубости генштаба и его сиятельства главнокомандующего...
разве шепотом мыча "нарушили перемирие, но тссс" можно заявить о нас, как о сильной стороне в будь-каких переговорах с наглыми тварями? если наши даже из рогатки не могут ответить за ранения побратимов...