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 Два украинских воина ранены с начала суток 23 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого  - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, три раза обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Зайцево - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения".

Также читайте: Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3149996
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем писать эту пафосную лабуду - "враг нарушил перемирие", если каждому нормальному человеку понятно, что перемирия никакого нет.
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СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! Два украинских воина ранены с начала суток 23 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8094 Два украинских воина ранены с начала суток 23 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8094 Два украинских воина ранены с начала суток 23 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8094
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Фотка ремонтируемого Слугами Народа за счет бюджета Украины моста:
Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2440
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Та не, так не бывает ,у них только от водки сегодня сдохло рыл десять ... Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1423
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бл,это каким же нужно быть дегенератом - приехать из Франции умереть за уйх знает что и кого..
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А що там у нас, яке по рахунку та за назвою "перемирря"? І взагалі, що там у нас зараз АТО, ООС, війна чи поганий мир?
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это уже устойчивое перемирие или ещё нет
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Фотка ремонтируемого Слугами Народа за счет бюджета Украины моста:
Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2440
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Мост в преисподнюю. Нехай строят, адийоты, он все равно долго не простоит.
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Зачем писать эту пафосную лабуду - "враг нарушил перемирие", если каждому нормальному человеку понятно, что перемирия никакого нет.
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Зато ж ми не стреляем. А наших воинов расстреливают как в тире. Ох и дебилов же у нас . Аж 73 %.
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Зато ж ми не стреляем.

Исходя из того, что выход я слышу "неразборчиво"(так как издалека), а прилет вполне отчетливо и погромче, то прилетает и в дыру тоже, так что не плачь, выходит не "как тире".
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...Террористы «ЛНР» возле моста в Станице Луганской беспрепятственно переходят на подконтрольный Украине берег Северского Донца. Двое из них попали в новостной сюжет журналистов ТСН и пообщались с ними на украинском языке.По словам одного из террористов в форме так называемого «МЧС ЛНР» с инициалами Павленко В. В, он ждет победы террористической «республики».
«Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал свою землю. Это не украинская территория. Это территория «лэнээр», - сказал он.
Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений у разрушенного моста в Станице Луганской.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329848-eto_territorija_leneer_terroristy_pereshli_podkontroljnyj_ukraine_most_v_stanitse_luganskoj
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В течение текущих суток двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения".

А тепер скажіть мені, в скільки тисяч гривень обійдеться лікування, реабілітація поранених? Тобто завдано матеріальні збитки. Каліцтво. Як влада реагує на це? Ніяк? Просто констактує, тобто ніяких санкцій не має і не буде? А не посібництво це? Не заохочення далі вбивать українців? Де ***** адекватні заходи? Нам кожного дня наносять матеріальні збитки а відрюповіді 0!

#сукидеукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n3149996
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Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Лютий треш, бізнес москалів просто процвітає в Україні. А ми лиш сухо: двох поранено. Просто їх скалічили. Ніяких санкцій та відшкодування матеріальних збитків за рахунок агресора не має. Ну-ну...
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какое устойчивое перемирие.(итить колотить)...
просто оторопь берет от беззубости генштаба и его сиятельства главнокомандующего...
разве шепотом мыча "нарушили перемирие, но тссс" можно заявить о нас, как о сильной стороне в будь-каких переговорах с наглыми тварями? если наши даже из рогатки не могут ответить за ранения побратимов...
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