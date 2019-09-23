 Два украинских воина ранены с начала суток 23 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, три раза обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Зайцево - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения".

Также читайте: Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС