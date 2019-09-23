 Оккупационный Черноморский флот РФ провел учения по высадке морского десанта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"В ходе учений экипажи кораблей отработали организацию обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта, огневое поражение корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб по морской и береговой целям, задачи по противоминному обеспечению отряда кораблей, также в ходе учения экипажи десантных кораблей провёли тренировку с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта", - говорится в сообщении.
В учениях принимало участие более 10 кораблей и судов обеспечения, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики и малые противолодочные корабли.
Так что войны не будет.
https://censor.net.ua/news/3149942/vash_ukrainskiyi_flag_ubival_moih_zemlyakov_a_etot_flag_zaschischal_eto_territoriya_leneer_terrorist/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_71534623
Не боись. Я сегодня добрый.
Никакого
Объяснять такое даже считаю лишним. Это и так понятно нормальным людям. Полоумным зрадофилам ничего объяснять тем более нет смысла. Сидите там, швыряйтесь друг в друга зрадой.
С бояться проржала 😂
Руский десант в Одессу
совпадение ?
Теперь Медведчук не ездит ночами в ОП, Сурков втихаря не прилетает, ***** каждую неделю не звонит
Потом рассказывает зачем звонил
Постесняешься ответить или нет?
По ее словам, Украину не ждут в НАТО. «Скорее, Грузию возьмут», - заявила Верещук, отметив, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. От того, что власти Украины постоянно говорят о вступлении в военный альянс, «где ее не ждут», страна несет репутационные издержки.
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина. «Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», - пояснила депутат.
уничтожил: МиГ-29К, Су-33, плавучий Док ПД-50, башенный кран (2 шт.)…
Откуда "Кузя" в Чёрном море? Он от причала отойти не может
если зайдут- будем просить уйти..
в чем проблема ?
***** активно готовится к наступлению и остановить ***** сможет только сильная украинская армия
Потому что ***** нужна вся Украина, запомните это.
Украину спасет уничтожение чмошной олигархатской падали с их говнотелеканалами и перенаправление олигархических коррупционных потоков на оборону страны