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Все про:ВМС РФ (111) Крым (21893) учения (2176) Черноморский флот РФ (1115)

 Оккупационный Черноморский флот РФ провел учения по высадке морского десанта

Корабли Черноморского флота РФ провели в Черном море учения по высадке морского десанта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В ходе учений экипажи кораблей отработали организацию обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта, огневое поражение корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб по морской и береговой целям, задачи по противоминному обеспечению отряда кораблей, также в ходе учения экипажи десантных кораблей провёли тренировку с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят в Крыму военные учения

В учениях принимало участие более 10 кораблей и судов обеспечения, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики и малые противолодочные корабли.

Источник: https://censor.net.ua/n3149991
 
   
 Топ комментарии
 
Ми розуміємо, що росія готується до повномасштабного вторгнення. Чи відбудеться російські мрії про захоплення всієї України?
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Война уже давно идёт. В коме провёл последние 5 лет?
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К счастью, к власти пришла партия мира, которая, как и все ее избиратели за мир любой ценой!
Так что войны не будет.
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Война уже давно идёт. В коме провёл последние 5 лет?
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Никакого флуда, малышка. Понимаю что тема неудобная, но ты уж постарайся. Я в тебя верю.
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Надо просто отойти от побережья в глубь страны
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йа поставіл йєму лайк за сарказм
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Так что, пойдем в тему о сепаре на мосте?- Расскажеш о ;там такие же наши люди;.
Не боись. Я сегодня добрый.
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Какое отношение Зе имеет о к заявлениям какого-то коллаборациониста русне с оккупированных территорий о флаге?
Никакого

Объяснять такое даже считаю лишним. Это и так понятно нормальным людям. Полоумным зрадофилам ничего объяснять тем более нет смысла. Сидите там, швыряйтесь друг в друга зрадой.

С бояться проржала 😂
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Парубия за Одессу - под суд


Руский десант в Одессу


совпадение ?

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Ми розуміємо, що росія готується до повномасштабного вторгнення. Чи відбудеться російські мрії про захоплення всієї України?
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Выгнали уже холуев рашки с Банковой

Теперь Медведчук не ездит ночами в ОП, Сурков втихаря не прилетает, ***** каждую неделю не звонит
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Да, теперь Зеленский сам регулярно звонит в Кремль.
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За 4 месяца 3 раза и все по обмену пленными и перемирию
Потом рассказывает зачем звонил
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По первому звонку- Зеленский долго молчал. Его Лавров сдал. А теперь кремлевский недомерок заявляет что беседы с нашим недомерков вызывают у него оптимизм.
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За время президентства Порошенка из плена было освобождено более 3000 украинцев. Притом, без здачи государствености.
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Так кто тогда давал команду"Не праваціруй!"?
Постесняешься ответить или нет?
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Зек єнакуєвський підписавши Харківські угоди продовжив перебування ЧФ на Кримі до 2042 року, чим по суті здав Крим кацам.
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А що обсос зеленський думає по цьому питанню, щодо такий маневрів біля нашого кордону. Чи в нього зараз одне питання в яку позу стати, щоб всі були задоволені. Я не про громадян україни я про тих хто встановив зовнішнє керування державою.
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Едік. У тебе схиблене світосприймання. Іди краще погуляй і з'їж морозиво.Може до тебе повернеться здоровий глузд. Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту - Цензор.НЕТ 3491
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На скільки я знаю це у Донкіхота сильно дах протікає за класикою жанру.... Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту - Цензор.НЕТ 5758
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Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс. Такую позицию в интервью телеканалу «112 Украина» озвучила избранная от президентской партии «Слуга народа» представитель кабинета министров в Верховной Раде и председатель парламентского подкомитета по госбезопасности и обороне Ирина Верещук.
По ее словам, Украину не ждут в НАТО. «Скорее, Грузию возьмут», - заявила Верещук, отметив, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. От того, что власти Украины постоянно говорят о вступлении в военный альянс, «где ее не ждут», страна несет репутационные издержки.
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина. «Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», - пояснила депутат.
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Пишем этой шалаве,там я вижу уже много неравнодушных написали https://www.facebook.com/vereschuk.iryna
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коцапы готовятся захватывать сухопутный коридор, а зелебоба жрет шаурму и купается в красных труселях
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Готовятся к "примерению" по Зеленскому.
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Никто не сдох? Жаль. А то на рашке уже две БМД "десантировались".
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Кажуть що по десантуванню БМД , здається 5 жмурів. Москалі брешуть що "порожняк" викидали,та перед тим був анонс,що будуть навчання в повному комплекті.
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«Адмирал Кузнецов» лично
уничтожил: МиГ-29К, Су-33, плавучий Док ПД-50, башенный кран (2 шт.)…
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На учениях "Адмирал Эссен" был, чудило! Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту - Цензор.НЕТ 5774
Откуда "Кузя" в Чёрном море? Он от причала отойти не может
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Будем ждать новостей о разбившемся десанте об морское Днище.
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Я не політик і не військовий... Але хіба не можна замінувати з повітря чи за домомогою арти і плав. засобів все море навколо Криму? І хай би кацаби потім пукали що це укри... Наші б їм розказали що це лугандон все зробив... І ніяке кацабське корито більше там не плавало.
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К чему готовится? Россия при желании могла и может в любое время перекинуть несколько армий и начать вторжение.
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начать -то она может,а вот вылезти потом на культях - тяжело..
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Знаешь, это высказывание очень похоже на высказывания некоторых арабских лидеров, которые уже открыли, и даже не одну тысячу раз врата ада и прочее. Не надо походить на них, это выглядеть не очень.
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наши все дома,армий казластана мы не приглашали..
если зайдут- будем просить уйти..
в чем проблема ?
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Наши чмошные олигархи решили задобрить *****, думая, что если они откажутся от НАТО и ЕС, будут закупать российскую продукцию, сделают русский государственным, будут праздновать 9 мая и загонят украинскую идентичность под шконку - очень ошибаются
***** активно готовится к наступлению и остановить ***** сможет только сильная украинская армия
Потому что ***** нужна вся Украина, запомните это.
Украину спасет уничтожение чмошной олигархатской падали с их говнотелеканалами и перенаправление олигархических коррупционных потоков на оборону страны
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Пристайко направил ноту протеста МИД рабсеи и обратился в ООН по энтому факту действий оккупационных"рашистских зеленых человечков" на территории Украины... - мабуть ,нет? А что так??
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