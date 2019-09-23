 Оккупационный Черноморский флот РФ провел учения по высадке морского десанта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В ходе учений экипажи кораблей отработали организацию обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта, огневое поражение корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб по морской и береговой целям, задачи по противоминному обеспечению отряда кораблей, также в ходе учения экипажи десантных кораблей провёли тренировку с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта", - говорится в сообщении.

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В учениях принимало участие более 10 кораблей и судов обеспечения, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики и малые противолодочные корабли.