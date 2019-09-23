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Все про:Днепр_город (2820) мост (542)

 Прокуратура фальсифицировала статус подозреваемого, а основная экспертиза может оказаться поддельной, - адвокат о деле подрядчика Беккера, фирма которого ремонтировала мост в Днепре

23 сентября Апелляционный суд Днепропетровской области снова перенёс рассмотрение дела основателя компании-подрядчика ремонта Центрального моста "Маст-Буд" Михаила Беккера,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Наше Місто".

71-летний мостостроитель всё ещё находится в одном из следственных изоляторов Кривого Рога. С ним связались в режиме видеоконференции.

В начале заседания адвокаты заявили о фабрикации материалов дела. Так, 13 сентября прокурор Дяченко подал в Криворожский суд ходатайство о выборе меры пресечения. Однако подписей Михаила Беккера нет в документах, в том числе, о вручении подозрения. То есть на момент взятия под стражу Беккер не имел статуса подозреваемого. Юристы сообщили, что суд первой инстанции по какой-то причине не учёл этого обстоятельства.

Прокуратура фальсифицировала статус подозреваемого, а основная экспертиза может оказаться поддельной, - адвокат о деле подрядчика Беккера, фирма которого ремонтировала мост в Днепре 01

"Данный характер действий прокуратуры свидетельствует о подделке официальных документов. Оценку действиям и прокурора, и судьи (судьи первой инстанции — ред.) будет давать суд апелляционной инстанции. Первые и последние страницы предоставленной экспертизы по своему существу противоречат друг другу. Учитывая то, что прокурор сфабриковал материалы ходатайства, это наталкивает на мысль, что этот документ также является поддельным. Суд первой инстанции умышленно замалчивает существование в процессе неполного документа", — сообщил адвокат Константин Глоба.

Прокуратура фальсифицировала статус подозреваемого, а основная экспертиза может оказаться поддельной, - адвокат о деле подрядчика Беккера, фирма которого ремонтировала мост в Днепре 02

Юристы также просили суд истребовать у прокуратуры полный объём документов экспертизы, на основании которой Михаил Беккер был взят под стражу. Как известно, в суд были переданы только пять страниц, в то время как полный документ состоит из более чем 160 страниц вместе с дополнениями. В свою очередь представители прокуратуры Днепропетровской области заявили, что полная версия экспертизы содержит ведомости о других фигурантах дела, которые обвинение не хочет разглашать – якобы в интересах досудебного расследования. Юристы назвали это искажением, так как подобная экспертиза не может быть доказательством правонарушений других лиц.

Прокуратура фальсифицировала статус подозреваемого, а основная экспертиза может оказаться поддельной, - адвокат о деле подрядчика Беккера, фирма которого ремонтировала мост в Днепре 03

Вместе с тем состояние Беккера, который больше двадцати лет болен сахарным диабетом и имеет серьёзные проблемы с сердцем, представители прокуратуры назвали нормальным состоянием здоровья.

"Давление 170, не падало. Сахар втрое больше нормы", – сообщил сам Беккер.

Адвокаты мостостроителя намерены добиваться его освобождения из-под стражи. Это связано не только с состоянием здоровья, но и с тем, что он, по сути, не имеет статуса подозреваемого.

Прокуратура фальсифицировала статус подозреваемого, а основная экспертиза может оказаться поддельной, - адвокат о деле подрядчика Беккера, фирма которого ремонтировала мост в Днепре 04

Юристы убеждены: нахождение их подзащитного в следственном изоляторе без надлежащей медицинской помощи является пытками. Адвокаты Михаила Беккера обратились по этому поводу в Европейский суд по правам человека.

Апелляционный суд Днепропетровской области продолжит слушанье по делу Беккера завтра, 24 сентября, в 15:30. До этого момента судьи будут знакомиться с материалами дела, которые суд первой инстанции передал им за час до начала сегодняшнего заседания.

Прокуратура фальсифицировала статус подозреваемого, а основная экспертиза может оказаться поддельной, - адвокат о деле подрядчика Беккера, фирма которого ремонтировала мост в Днепре 05

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

Источник: https://censor.net.ua/n3149990
 
 
 Топ комментарии
 
Джинса що -підробленні висновски експертизи по бетону? Чи оті прокурори які зашкодили зрбити справжню експертизу?
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Це вже новиє ліца Рябої шапки фальсифікують?
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"Джинса" на замовлення оточення Борі Філатова..
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Це вже новиє ліца Рябої шапки фальсифікують?
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Виталий Портников: Профессионалы никогда не договорятся с дилетантамиПристайко готовий вже йти у відстаквку ... Я вірила , що саме та його провокаційна заява про узгоджену ним Формули німця саме в часи часси здачі Кучмою у ПМіснську України, смае ця првокація вивела людей на вулицю увечері, а Кучма заявив, що люди в Україні його підпису не зрозуміють...
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Почитайте Туку про те засідання з Гончаруком блогорерів , де він заявив що Зеленький лучшій вождь соврємєнності ... Там Тука використав карикатуру зі Шпігеля - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА КЕРМОМ БУЛЬДОЗЕРА З БУЛАВОЮ підвішеною до ковша розтрощую ТРИЗУБ
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ВИБОРИ ПІД КОНТРОЛЕМ ТЕРОРИСТОВ, СТАЛИ ЗАКОННИМИ! ((ГРОМАДА КИЄВА, Сайт столиці України) Георгій Тука ( ще є на Лінкодромі Шрайка)


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Доречі Бутусов теж був на зустрічі з Гончаруокм.
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Не надо валить на Кучму минские соглашения, он в Минске представлял Украину с подачи Порошенко. Если последнего чтото не устраивало то Кучму надо было тогда отозвать и дать заявление о недействительности минских соглашений.
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"Джинса" на замовлення оточення Борі Філатова..
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Джинса що -підробленні висновски експертизи по бетону? Чи оті прокурори які зашкодили зрбити справжню експертизу?
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В Изриль сбежит,подозреваемый в грабеже.Надо судитькак положено.Сначало всё конфисковать,а потом разбираться.Мосты строить ворам нельзя доверять.
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Целых пять лет пэдро мальдивский рехформировал прокуратуру и суды, а правды в Украине так и негде искать...
Шо суды, шо прокуратура, шо адвокаты - один большой клубок коррупции и циничная несправедливость.
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Кской там ремонт. Не прошло и полгода, там под каждым вторым столбом яма.....
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инвесторы! велкам!

British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе
Компания British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. Об этом пишет НВ Бизнес.
На запрос издания киевский офис BAT сообщил, що решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

https://biz.liga.net/all/all/novosti/nepredskazuemaya-politika-bat-perenosit-tsentr-iz-kieva-v-rumyniyu
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Нашли чем удивить- подписи нет, статус не тот. Вы еще в сельских судах не были, где судья тетеньки-пампушешки сделано в СССР, правда щенками и курами уже не берут , и уже не боятся партком
В районном суде областного города, канцелярия по 2-3 месяца может не выдавать решение суда .
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нету у вас методов против кости сапрыкина ( бори филатова)
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там не все так однозначно!
сначала этим горе-ремонтом занимался отец секретаря (теперь уже бывшего) горисполкома мишалов-отец... его бизнес прославился еще при януковоще (знаменитая ветролетная площадка, крыша Олимпийского к Евро-2012, что-то там в "Охмадите", облапуханием дольщиков и фиктивными "застройками", банкротством стройплощадок и не возвратом денежек пайщикам ....а это миллионы миллионов грн.)
когда мишалов-сына стал секретарем горсовета (а это второе лицо в городе) то чудным образом все тендеры стала выигрывать фирма мишалова-папани (??!!), в том числе и на эпохальный ремонт Центрального (он же Новый) моста...
так вот помурыжыв бедный мост некачественной работой, а иногда и полным ее отсутствием (три калеки в два ряда ловили рыбу на удочки....), расстратив бабосы на дешевые и некачественные материалы (одну половину моста переделывали дважды, сдирая то, что перед этим наляпали) и вот когда их кышнули, то спасать ремонт (и помочь Филатову выиграть пари)))) взялся Михаил Беккер (уж не знаю что ему там пообещал Филатов)
все экспертизы по качеству моста, проводились до того как за это "нещастя" взялся Беннер
(мало того, даже акты экспертиз представлены в деле выборочно, кусками...)
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(это то что пишет местная пресса, я попробовал передать своими словами...
ни за кого не "пою" просто...информация к размышлению))))
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Боря избираясь обещал прорьів по трем наравлениям: мост, метро и мусорозжигательньій завод в итоге есть только мост с торчащей наружу арматурой, но при єтом за бешаньіе деньги и єто бьіло бьі еще пол бедьі но из-за ремонта пол города на протяжении нескольких лет утром два часа добиралась на работу, а вечером два часа добиралась домой. Как к нему после єтого относиться, думаю все прекрасно понимают что такое без внимания оставлять нельзя
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