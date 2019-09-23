 Прокуратура фальсифицировала статус подозреваемого, а основная экспертиза может оказаться поддельной, - адвокат о деле подрядчика Беккера, фирма которого ремонтировала мост в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Наше Місто".

71-летний мостостроитель всё ещё находится в одном из следственных изоляторов Кривого Рога. С ним связались в режиме видеоконференции.

В начале заседания адвокаты заявили о фабрикации материалов дела. Так, 13 сентября прокурор Дяченко подал в Криворожский суд ходатайство о выборе меры пресечения. Однако подписей Михаила Беккера нет в документах, в том числе, о вручении подозрения. То есть на момент взятия под стражу Беккер не имел статуса подозреваемого. Юристы сообщили, что суд первой инстанции по какой-то причине не учёл этого обстоятельства.

"Данный характер действий прокуратуры свидетельствует о подделке официальных документов. Оценку действиям и прокурора, и судьи (судьи первой инстанции — ред.) будет давать суд апелляционной инстанции. Первые и последние страницы предоставленной экспертизы по своему существу противоречат друг другу. Учитывая то, что прокурор сфабриковал материалы ходатайства, это наталкивает на мысль, что этот документ также является поддельным. Суд первой инстанции умышленно замалчивает существование в процессе неполного документа", — сообщил адвокат Константин Глоба.

Юристы также просили суд истребовать у прокуратуры полный объём документов экспертизы, на основании которой Михаил Беккер был взят под стражу. Как известно, в суд были переданы только пять страниц, в то время как полный документ состоит из более чем 160 страниц вместе с дополнениями. В свою очередь представители прокуратуры Днепропетровской области заявили, что полная версия экспертизы содержит ведомости о других фигурантах дела, которые обвинение не хочет разглашать – якобы в интересах досудебного расследования. Юристы назвали это искажением, так как подобная экспертиза не может быть доказательством правонарушений других лиц.

Вместе с тем состояние Беккера, который больше двадцати лет болен сахарным диабетом и имеет серьёзные проблемы с сердцем, представители прокуратуры назвали нормальным состоянием здоровья.

"Давление 170, не падало. Сахар втрое больше нормы", – сообщил сам Беккер.

Адвокаты мостостроителя намерены добиваться его освобождения из-под стражи. Это связано не только с состоянием здоровья, но и с тем, что он, по сути, не имеет статуса подозреваемого.

Юристы убеждены: нахождение их подзащитного в следственном изоляторе без надлежащей медицинской помощи является пытками. Адвокаты Михаила Беккера обратились по этому поводу в Европейский суд по правам человека.

Апелляционный суд Днепропетровской области продолжит слушанье по делу Беккера завтра, 24 сентября, в 15:30. До этого момента судьи будут знакомиться с материалами дела, которые суд первой инстанции передал им за час до начала сегодняшнего заседания.

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.