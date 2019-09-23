 Нас все больше затягивает информационная спираль из которой не выйти без потери имиджа, - Климкин об "украинском вопросе" на выборах в США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Климкин отметил: "Американские СМИ начали связывать позицию Дональда Трампа по военной помощи Украине с давлением в деле Байдена. Нас все глубже затягивает негативная медийная спираль, из которой будет очень трудно выбраться без потерь для нашего имиджа".
Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Сколоовій.
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре". https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276
Рейтинг Зеленского падает как мокрые штаны
Зеленский может даже выиграть - прекратив коррупционные схемы, договорняки с конкурирующими полит. силами США, то есть отказавшись от прогнивших методов мародера.
Зеленский об отношениях с Трампом: Пока все очень хорошо. Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-ob-otnosheniyah-s-trampom-poka-vse-ochen-horosho-on-menya-postoyanno-pozdravlyal-s-kakimi-to-pobedami-1268962.html
Дороги предотвратились разрушаться
пригадалось:
Штирлиц шел по лесу
- "Дятел" - подумал Штирлиц
- "Сам дятел" - подумал дятел
вспомни 14-й, зебил
соелохи, прочтите статью полностью
Так что Климкину, у которого самого там в пуху по самое не хочу, стоит приготовиться
https://censor.net.ua/video_news/3149942/vash_ukrainskiyi_flag_ubival_moih_zemlyakov_a_etot_flag_zaschischal_eto_territoriya_leneer_terrorist
Зайди, прокоментируй. А то одни порохоботы , и все оскорбляют честь нашего Народного Президента.
Климкин пытается повесить ее на наступников