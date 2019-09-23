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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (23012) США (15376) Климкин (2286)

 Нас все больше затягивает информационная спираль из которой не выйти без потери имиджа, - Климкин об "украинском вопросе" на выборах в США

Экс-глава МИЗ Павел Климкин считает, что при любом развитии событий на выборах в США, Украине не удастся избежать имиджевых потерь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Американские СМИ начали связывать позицию Дональда Трампа по военной помощи Украине с давлением в деле Байдена. Нас все глубже затягивает негативная медийная спираль, из которой будет очень трудно выбраться без потерь для нашего имиджа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину теперь будут воспринимать как источник проблем во время предвыборной президентской кампании в США, - Климкин

Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Также читайте: "Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Источник: https://censor.net.ua/n3149981
 
   
 Топ комментарии
 
зебил влез дурачок. хотел показать что он "политик" международного уровня? теперь его при любом раскладе сожрут или республиканцы или демократы. идиот
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Без потери имиджа? Оно вылезет все в дермище... какой имидж...
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Президентом быть-это не х. на пианине играть.
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зебил влез дурачок. хотел показать что он "политик" международного уровня? теперь его при любом раскладе сожрут или республиканцы или демократы. идиот
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Президенство Володимира Зеленського йде поки без негативів.
Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Сколоовій.
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре". Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США - Цензор.НЕТ 5612 https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276
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Это Зеленский посадил младшего Байдена на теплое места в желании иметь крышу от США?
Зеленский может даже выиграть - прекратив коррупционные схемы, договорняки с конкурирующими полит. силами США, то есть отказавшись от прогнивших методов мародера.
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Если быть справедливым, то сволочь Климкин окончил институт, в котором зебы не осилили бы первую лекцию введения в специальность...
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Там була вища математика, теормех, фізика... Для зеботів це смерть.
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Без потери имиджа? Оно вылезет все в дермище... какой имидж...
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Дилемма. Если не расследовать воровство сына Байдена, на Украину будет зуб у Трампа, который скорее всего выиграет выборы. А если вывести на чистую воду Байдена, то на Украину будет феерически зол Байден, который тоже возможно выиграет выборы.
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Президентом быть-это не х. на пианине играть.
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Только не надо эти слова приписывать Зелемойскому, он совсем другое сказал

Зеленский об отношениях с Трампом: Пока все очень хорошо. Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-ob-otnosheniyah-s-trampom-poka-vse-ochen-horosho-on-menya-postoyanno-pozdravlyal-s-kakimi-to-pobedami-1268962.html
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Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог
Дороги предотвратились разрушаться Нас все больше затягивает информационная спираль из которой не выйти без потери имиджа, - Климкин об "украинском вопросе" на выборах в США - Цензор.НЕТ 5710



пригадалось:
Штирлиц шел по лесу
- "Дятел" - подумал Штирлиц
- "Сам дятел" - подумал дятел
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Я бы поставил на Трампа, а Байден пусть расскажет зачем каждый месяц мотался в Украину при Обаме.
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зачем Байден в Украину мотался?

вспомни 14-й, зебил
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пашуня, иди полируй тестю медальку за крысм.
соелохи, прочтите статью полностью
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надо сливать Байдена и его сынка.... не за бессплатно конешно же)))
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Звичайно, що будуть іміджеві втрати України при всіх відомих випадках розвитку подій щодо американських виборів.
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Хряк с Климкиным нанесли имиджу Украину огромный ущерб вмешавшись в предвыборную кампанию на стороне Клинтон. Проволочки с расследованием коррупции Байденыша могут только усугубить ситуацию.
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А кто это сделал? Кто встрял в прошлые президентские выборы в Штатах?
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Соя придурки, им не понять
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Поматросили и бросили. Какая нах спираль, это называется вилка: какое решение не примет Украина, она будет в минусе. Свин втянул Украину в противостоянии США и РФ. Так что хорошо будет не скоро.
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Климкин !!! ты мабудь забыл позавчерашние памперсы поменять.
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Ермак уже отважно бросился на амбразуру, заявив что встречас Джулиани состоялась по его просьбе. Все это было бы ничего если бы много раньше Джулиани не сообщал что обращался с просьбой о встрече в "администрацию президента Зеленского". Пока все идет по нашему сценарию Вова сдаст Байдена, а разъяренные демократы начнут отвинчивать ему голову за "Приват", Гонтареву и прочие шалости. (c)timeze2019
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А кто такой Климкин? А... это же реваншист-порохобот и сбитый дипломат. А я уже и забыл о нём.
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Ничего, тайное рано или поздно станет явным
Так что Климкину, у которого самого там в пуху по самое не хочу, стоит приготовиться
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Лалала Лалалала 6478e8b9, тут прикольная тема:
https://censor.net.ua/video_news/3149942/vash_ukrainskiyi_flag_ubival_moih_zemlyakov_a_etot_flag_zaschischal_eto_territoriya_leneer_terrorist
Зайди, прокоментируй. А то одни порохоботы , и все оскорбляют честь нашего Народного Президента.
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Кловун вважав шо любая стряпуха сможет управлять государством. Ага.
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если барыга управял, то любая стряпуха тоже сможет.
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Климкин уже забыл, как обделались, когда в открытую топили за Хилари)).
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Так это все та же «спираль»

Климкин пытается повесить ее на наступников
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Тут можно рискнуть и поставить на Байдена, я бы так и сделал ,но можно просто шлангом прикинутся ,мол ничего не видели, не знаем а что знали то забыли ,что имели потеряли ,полагаю так сделает Зеленский ! Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США - Цензор.НЕТ 5129
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