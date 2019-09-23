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 Политика Украины, За рубежом
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 Сурков не принимает решений, он только преданно передает то, что хочет Путин, - Волкер

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, который представляет Москву на российско-американских переговорах по поводу урегулирования ситуации на Донбассе, ничего в этом вопросе не решает и не является идеологом агрессии России против Украины.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Он очень умен, он хорошо разбирается в данных вопросах, четко придерживается протокола. Это не тот человек, который принимает решения. В общем и целом, конечно же, решения принимает президент Путин. Я думаю, что Сурков преданно передает то, что хочет Путин, на протяжении всего нашего взаимодействия", – отметил Волкер..

Американский дипломат выразил надежду, что "уже в ближайшее время" они с Сурковым смогут запланировать новую дату для встречи. "Мы пытались сделать это в августе, но мой график, к сожалению, не позволил этого сделать", – отметил Волкер.

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Он не полностью согласился с мнением, что "Сурков является идеологом агрессии России против Украины".

"Не думаю, что сказал бы именно так. Все это хорошо вписывается в контекст политики президента Путина. Он действительно полагался на господина Суркова в вопросе достижения цели, и Сурков действительно внес вклад в некоторые аспекты, которые мы наблюдали. И это означает, что он – подходящий человек для обсуждения вопросов жизнеспособности сегодняшних решений или возможности придумать что-то более эффективное, если нам небезразличны люди на востоке Украины", – считает представитель Госдепа.

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"Если мы хотим улучшить жизнь этих людей, нам нужно положить конец конфликту. Для этого нам нужно взаимодействовать с Россией. И Сурков – именно тот человек, которого назначили именно для этой цели", – подчеркнул Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3149979
 
 
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та там у ***** они все только дурилки картонные. только у жирика другая роль в тестовой озвучке.
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у жирика роль - транслировать на публику то, шо даже сам путлер стесняется сказать (но о чем думает).
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да, это все знают. это одна из его ролей - роль царского шута, который может безнаказанно выдать всё шо угодно, в том числе и о царе, с предварительного разрешения самого царя, канешно. он - тестовый камень, круги на воде от которого, ***** по козьмопрутковски наблюдает. но не как пустую трату времени )
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а шо, Волкер типа принимает решения ? Они оба по сути пешки.
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Сурков чеченец. Все к чему он подталкиевает Путина, это мстя за войны в Чечне и за убитых. Только слепой этого не видит
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для таких как Волкер-ТАМ ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕТ *****!
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дежавю....Зе теж не прийиає...ну і далі по тексту....
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Поправка к заголовку: Сурков не принимает решений, он только преданно передает то, что Питух скажет.
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Волкер в силу западного мировоззрения не до конца понимает глубину кацапского днища. Возможно именно такие,как сурков и принимают решения коллегиально,а один из клонов путина,оригинал которого давно сдох, делает вид что правит холопами.
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Волкер сам кто вообще? Такое же никто как и Сурков.
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"Если мы хотим улучшить жизнь этих людей, нам нужно положить конец конфликту. Для этого нам нужно взаимодействовать с Россией.
Источник: https://censor.net.ua/n3149979

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якщо завданням чи то самоціллю є покращити життя лугандонських сєпарів та колаборантів за рахунок інших громадян України, то постає досить сумівною участь Штатів в особі їх сьогоднішнього керівництва у "будапештському" чи будь-якому іншому "форматі". Бо їхнє бачення вирішення проблеми Донбасу - це, як вбачається з цього інтерв,ю Волкера, діалог та "потепління" з кацапами за рахунок поступок інтересами України.
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Я с Волкером не согласен ,надо говорить путин-***** ...
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