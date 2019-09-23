 Сурков не принимает решений, он только преданно передает то, что хочет Путин, - Волкер

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Он очень умен, он хорошо разбирается в данных вопросах, четко придерживается протокола. Это не тот человек, который принимает решения. В общем и целом, конечно же, решения принимает президент Путин. Я думаю, что Сурков преданно передает то, что хочет Путин, на протяжении всего нашего взаимодействия", – отметил Волкер..



Американский дипломат выразил надежду, что "уже в ближайшее время" они с Сурковым смогут запланировать новую дату для встречи. "Мы пытались сделать это в августе, но мой график, к сожалению, не позволил этого сделать", – отметил Волкер.

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Он не полностью согласился с мнением, что "Сурков является идеологом агрессии России против Украины".



"Не думаю, что сказал бы именно так. Все это хорошо вписывается в контекст политики президента Путина. Он действительно полагался на господина Суркова в вопросе достижения цели, и Сурков действительно внес вклад в некоторые аспекты, которые мы наблюдали. И это означает, что он – подходящий человек для обсуждения вопросов жизнеспособности сегодняшних решений или возможности придумать что-то более эффективное, если нам небезразличны люди на востоке Украины", – считает представитель Госдепа.

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"Если мы хотим улучшить жизнь этих людей, нам нужно положить конец конфликту. Для этого нам нужно взаимодействовать с Россией. И Сурков – именно тот человек, которого назначили именно для этой цели", – подчеркнул Волкер.