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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1447) Елизавета Ясько (1)

 Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы отказывается от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября.

Об этом сообщила в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько, передает Цензор.НЕТ.

"Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - отметила она.

По словам Ясько, делегация будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее "для поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

Она также обратилась к делегациям стран-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий возвращения РФ в ПАСЕ.

"Обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы", - добавила Ясько.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть украинской делегации планирует участие в предстоящей сессии ПАСЕ, - Гончаренко

21 сентября руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3149976
 
   
 Топ комментарии
 
при порохе мы были в пасе а парашки там небыло, а при зеле все наоборот
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зачем нам это делать? по тебе видно результаты "введения".
Дурних нема!
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благодаря кому их выгнали следуя этой логике?
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Типа кто-то испугался? Да кому мы нужны....
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при порохе мы были в пасе а парашки там небыло, а при зеле все наоборот
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Вас тут на сайте почитать... То уже складывается мнение, что вы уже тренируетесь орать во всю глотку:"путен ввиди! ".
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зачем нам это делать? по тебе видно результаты "введения".
Дурних нема!
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И что ета организация за свое существование сделала полезного?
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Благодаря твоему пороху,ещё в 18м году всё порешали,шо кацапов вернут в пасе.
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благодаря кому их выгнали следуя этой логике?
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У зебилов нет логики. У них есть Г+Г и НьюсИван.
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А у адептов секты идиотов Святого Пэтра Рошенко память, как у рыбки и они не помнят, что возврат РФ в ПАСЕ произошел не за один день.
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При Порошенку лише мріяли, а при Вовочці втілили
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Зеб, в Европе не дурни сидят и они видели рейтинги Зелемойского до нового года, а паРаша хорошо платит, чтобы с ней продолжать ссорится, и т.к. они поняли, что позицию Украины некому будет отстаивать благодаря зелекторату, они и начали процедуру возвращения...
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Белокацап,шо ты троеточие ставишь? Дописуй ...при пэте.Так как барыга забил х.. и продолжал торговать с ******.Так зачем комуто надрываться если барыге пох.. нац интерессы
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У Порошенко спросили:: "С чем ассоциируется Владимир Зеленский?". Он ответил: "Пока все хорошо". Поэтому могу я сделать вывод. Вы льете не обоснованно, так отработать 30 сееребряников своих.

И поэтому Пока все хорошо (с) Українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 259
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Господи, какие же порохоботы дятлы!
Порошенко, Зеленский не влияли на возвращение РФ в ПАСЕ.
Европа сама испугалась выхода РФ - новая разделительная линия, неконтролируемые процессы внутри РФ, отмена маратория на смертную казнь в РФ. Вот основные причины и мотивация Запада.
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Бабло до бюджету ПАСЕ заплатили, а на сесію не прийшли. Кому ви гірше зробили, клоуни?
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ПАСЕ ето организация поддерживающая терроризм, войны и диктаторов.
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Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ
ідіоти(((
мокшам тільки і потрібно щоб представники України менше "світились" на публіці(((
навпаки для того щоб насолити мокшам потрібно активніше працювати у всіх міжнародних інституціях
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Надеятся что к следующей сесии язык подучат.
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Услышала, всё-таки, Ясько Климкина про доверие и моральный кризис...
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Украина будет выглядеть глупо если российская делегация вернется в ПАСЕ а украинская останется дома.
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Многие страны поддержали Украину и подняли вопрос о недоверии етой организации в сявязи с возвращением в нее Рашки. И тут Украина возьмет и вернется в нее, таким образом легитимизировав и признав решения етой гнусной организации?
Самое интересное что именно кацапы и сепары больше всего воют о выходе Украины из ПАСЕ.
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Через час, один гамасек отпишется, что он всё таки поедет.
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Сестра Левочкина и Мертвечук как всегда поедет чтобы обсерать Украину.
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Тогда следующий шаг должен быть выдворением ОБСЕ из Украины.
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своим отказом Украина решила сделать комфортное возвращение для делегации россиии и вполне возможно не без чьей-либо просьбы, да комфортно будут чувствовать себя те делегаты, которые променяли верховенство права на денежные знаки и политическую "целессообразность". С уходом в сторону с информационного поля ичезнет и проблематика по Украине. Как раз в этой ситуации только выступление с трибуны может привлекать чье-либо внимание.
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