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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (1946) протест (4524) Гандзюк (380) Офис Президента (110)

 "Ночь на Банковой": под Офисом Президента будут протестовать с требованием расследовать нападения на активистов

Активисты 28 сентября собираются устроить акцию протеста под зданием Офиса Президента с требованием расследовать нападения на общественных деятелей.

Об этом сообщает в Facebook сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Прошел год с тех пор, как граждане вышли на мирную акцию "Ночь на Банковой" под Администрацию Президента Порошенко с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание. Тогда мы собрали так называемый список Гандзюк - 55 дел наиболее жестоких нападений и убийств гражданских активистов, произошедших с начала 2017 года. За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны", - говорится в сообщении.

Активисты призывают собраться под офисом нового Президента.

"Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, сказать ему прямо в глаза: хватит быть статистом смерти. Проблема нападений на активистов не решается. За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются. В Украине сменился президент; обновился парламент; есть новый генпрокурор, глава СБУ и старый министр МВД. Никто из тех, кто попал к власти со "слугой народа" не предложил действенного плана решения системной проблемы террора общественных активистов", - отмечают инициаторы акции.

Отмечается, что "Ночь на Банковой" снова объединит самых разных людей: активистов, журналистов, правозащитников, ветеранов, просто неравнодушных граждан.

"Бок о бок будут стоять те, кто часто называют друг друга противниками и оппонентами. Мы объединимся ради общей цели - продемонстрировать власти, что не готовы мириться с тем, что она молча самоустраняется: не замечает; разводит руками, пока другая ее часть жестоко издевается над украинским обществом. Мы требуем безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3149973
 
   
 Топ комментарии
 
- Изя, а какой по счету это получается уже президент в Украине? - Формально шестой. Но тут некоторые шутят, что этот президент тянет только на полшестого. Порохоботы, наверное.
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Опять порохоботи.
Зеля давай. Клич Авакова з єбонітовими паличками.
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По чем сегодня петюня билеты продаёт?
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- Изя, а какой по счету это получается уже президент в Украине? - Формально шестой. Но тут некоторые шутят, что этот президент тянет только на полшестого. Порохоботы, наверное.
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****, что ещё придумают?
Зеленский, закрой уже банковую опять. Всякие бомжи же не дают работать.
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Володар цієї Кантори грає Трампу на роялі і пофігу мороз.
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Краще на роялі,ніж як грав Поця,на шкіряній флейті.
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А Гадя Савченко вже ведуча на каналі Zik.
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Ну почему среди дремучей ваты так много даже не просто геев, а тупо п-сов... Кому интересны твои извращения, чтоб ты тут ими срал?
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Опять порохоботи.
Зеля давай. Клич Авакова з *********** паличками.
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В Украине судя по всему уже есть новая профессия - "активист".
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По чем сегодня петюня билеты продаёт?
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ты нищеброд не потянешь даже если все бутылки со своего балкона сдашь
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он уже оттуда строчит.Ещё с утра место занял.
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порошиловец,поменяй вентилятор.Дерьмо ещё с выборов висит засохшее
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зачем? ты же его жрешь все это время. жри дальше
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как я могу его жрать если оно тебе в пысок постоянно летит!
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ртом. руками запихиваешь и урчишь.... ты же любишь говно - ешь.
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Дебильное,скоро вошдь населения 5% подъедет на булдозере,смотри не отвлекайся,а то прозеваешь.Да,а ты с диваном приползло или как?
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Если бы не жрал, то оно бы тебя так не волновало, зебил)
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глава "офиса" вещает

"Я не думаю, що зараз можливі масові акції протесту. У нас буде зараз велика частина нашої інформаційної політики... Звичайно, те, що ти робиш, треба в таких випадках пояснювати суспільству, і ми будемо пояснювати", - заявив він.
Він також акцентував увагу на тому, що не очікує, що "правоохоронні органи такі заколоти сьогодні залишать без належної уваги і реакції".
"З іншого боку, знову ж таки, виходячи з соціології, масові акції протесту проти діючої влади неможливі. І навпаки - зачинщики таких масових заходів можуть наразитися на активну позицію активних громадян і отримати зовсім зворотну реакцію від того, що вони очікують", - додав він.
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Суд заборонив стягувати 2,35 млрд.грн.боргу з ДТЕК Ахметова!
Вдумайтеся, ЗАБОРОНИВ СТЯГУВАТИ БОРГ! Схоже влада вирішила їх стягнути з ФОПів шляхом обкладання їх податками, касовими апаратами, чеками, звітністю і штрафами! А ****, з миру по нитці, олігарху нова яхта!
Зе. Олігархи мусять бути в тюрьмі!
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нет. зебобики обязаны платить. они должны из своего кармана заплатить за свой дебильный выбор. я доволен
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угу. только на разных палубах и с разными спасательными жилетами
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Виконавці і організатор вбивства Гандзюк знайдені.
"Ніч на Банковій": під Офісом Президента протестуватимуть з вимогою розслідувати напади на активістів - Цензор.НЕТ 5175
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