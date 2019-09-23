 "Ночь на Банковой": под Офисом Президента будут протестовать с требованием расследовать нападения на активистов

Об этом сообщает в Facebook сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.
"Прошел год с тех пор, как граждане вышли на мирную акцию "Ночь на Банковой" под Администрацию Президента Порошенко с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание. Тогда мы собрали так называемый список Гандзюк - 55 дел наиболее жестоких нападений и убийств гражданских активистов, произошедших с начала 2017 года. За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны", - говорится в сообщении.
Активисты призывают собраться под офисом нового Президента.
"Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, сказать ему прямо в глаза: хватит быть статистом смерти. Проблема нападений на активистов не решается. За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются. В Украине сменился президент; обновился парламент; есть новый генпрокурор, глава СБУ и старый министр МВД. Никто из тех, кто попал к власти со "слугой народа" не предложил действенного плана решения системной проблемы террора общественных активистов", - отмечают инициаторы акции.
Отмечается, что "Ночь на Банковой" снова объединит самых разных людей: активистов, журналистов, правозащитников, ветеранов, просто неравнодушных граждан.
"Бок о бок будут стоять те, кто часто называют друг друга противниками и оппонентами. Мы объединимся ради общей цели - продемонстрировать власти, что не готовы мириться с тем, что она молча самоустраняется: не замечает; разводит руками, пока другая ее часть жестоко издевается над украинским обществом. Мы требуем безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших", - говорится в сообщении.
Рейтинг Зеленского падает как мокрые штаны
Зеленский, закрой уже банковую опять. Всякие бомжи же не дают работать.
Зеля давай. Клич Авакова з *********** паличками.
"Я не думаю, що зараз можливі масові акції протесту. У нас буде зараз велика частина нашої інформаційної політики... Звичайно, те, що ти робиш, треба в таких випадках пояснювати суспільству, і ми будемо пояснювати", - заявив він.
Він також акцентував увагу на тому, що не очікує, що "правоохоронні органи такі заколоти сьогодні залишать без належної уваги і реакції".
"З іншого боку, знову ж таки, виходячи з соціології, масові акції протесту проти діючої влади неможливі. І навпаки - зачинщики таких масових заходів можуть наразитися на активну позицію активних громадян і отримати зовсім зворотну реакцію від того, що вони очікують", - додав він.
Вдумайтеся, ЗАБОРОНИВ СТЯГУВАТИ БОРГ! Схоже влада вирішила їх стягнути з ФОПів шляхом обкладання їх податками, касовими апаратами, чеками, звітністю і штрафами! А ****, з миру по нитці, олігарху нова яхта!
Зе. Олігархи мусять бути в тюрьмі!