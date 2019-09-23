 Если следователи ГБР не закроют дело против Парубия, то станут соучастниками сепаратистов, - Луценко

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, есть требование закона регистрировать заявления о преступлении. Но еще есть обязанность защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Если в кратчайшие сроки это бессмысленное и антигосударственное производство не будет закрыто следователями ГБР, они станут соучастниками сепаратистов", - говорится в сообщении.
Сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - заявил Парубий.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
и дбр скоро драпать будет на ростов.вместе с портновской падалью
А где зе и кремле боты?
Так будет справедливо....