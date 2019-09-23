 Если следователи ГБР не закроют дело против Парубия, то станут соучастниками сепаратистов, - Луценко

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, есть требование закона регистрировать заявления о преступлении. Но еще есть обязанность защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Если в кратчайшие сроки это бессмысленное и антигосударственное производство не будет закрыто следователями ГБР, они станут соучастниками сепаратистов", - говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - заявил Парубий.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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