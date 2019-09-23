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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7615) Парубий (2013) уголовное дело (2306) ГБР (580)

 Если следователи ГБР не закроют дело против Парубия, то станут соучастниками сепаратистов, - Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко считает уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия антигосударственным и бессмысленным.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, есть требование закона регистрировать заявления о преступлении. Но еще есть обязанность защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Если в кратчайшие сроки это бессмысленное и антигосударственное производство не будет закрыто следователями ГБР, они станут соучастниками сепаратистов", - говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - заявил Парубий.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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Если следователи ГБР не закроют дело против Парубия, то станут соучастниками сепаратистов, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149970
 
   
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атас банда боевиков заговорила Если следователи ГБР не закроют дело против Парубия, то станут соучастниками сепаратистов, - Луценко - Цензор.НЕТ 526
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апалченчик, за моторылой заскучал?
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А кто там не верил, что Ленка Зеленская в 2014-м призівала в Фейсбуке отслеживать передвижение частей ВСУ и сливать аппалченцам ?
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Тут он прав на 100%.
и дбр скоро драпать будет на ростов.вместе с портновской падалью
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пригадується, як десь рік тому, Корчинський на авторській програмі Скрипіна, і цього року весною в інтерв,ю Яніні неодноразово казав, що він ніде ні в яких подібних Майдану подіях не приймав участі і при цьому недвозначно, прямо перестерігав будь-кого з активістів вихвалятися своєю участю у Майдані. І пояснював чому так, - тому що з його слів "будуть часи, коли за це в Україні будуть переслідувати". Він як у воду дивився. Схоже, що кримінальне переслідування та осуд майданівців йдуть у пакеті "потепління" та інших домовленностей зєлємойських з кацапами та ******.
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серьезные аргументы как для бывшего генпрокурора. так вот чем он руководствовался, открывая и закрывая производства... я то ,грешным делом, думал,что на основании законов решения принимались
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Как то подозительно в этой теме тихо.
А где зе и кремле боты?
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Парубий и все остальные топ-Майдановцы должны сесть в тюрьму, раз при власти они не прижали Кернесов, Навицких, Трухановых и прочих сепаров..., а сейчас при явном реванше рашистов не организовали военный переворот...
Так будет справедливо....
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