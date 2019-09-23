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 Политика Украины
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Все про:Парубий (2013) Народный фронт (1308)

 В НФ возмущены в связи с возбуждением уголовного производства против Парубия

Партия "Народный фронт" выражает возмущение в связи с возбуждением Государственным бюро расследований дела против экс-председателя Верховной Рады Украины, одного из лидеров Революции достоинства Андрея Парубия за якобы создание "вооруженных группировок" для беспорядков в Одессе 2 мая 2014.


Такие формулировки больше подходят российским спецслужащим, чем украинским следователям, говорится в сообщении пресс-службы НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков". ДОКУМЕНТ


"В то же время, призываем Государственное бюро расследований ни в коем случае не поддаваться стороннему давлению и воздействиям с целью использовать Бюро в политических целях.

Правоохранительная система Януковича, которая была "столом заказов" тогдашней власти для преследования несогласных, не должна стать примером для деятельности новых независимых правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

"Мы выражаем твердую поддержку нашему другу и соратнику Андрею Парубию. Мы знаем Андрея как патриота и политического деятеля, который делал все возможное для спасения страны от пещерного авторитаризма Януковича и путинской оккупации Украины", - заявляют в НФ.

"Народный фронт" требует прекратить всякие действия, имеющие характер политически мотивированных преследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3149969
 
   
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Коли майданівців грьобана луциківська прокурватура і грьобана аваковська поліція тягали по судах за Майдан, то НФ не возмущався.
Коли бєркута калічили добровольців і майданівців під ВРУ і на блокаді торгівлі з сєпарами, НФ мовчав.
Коли пакували тисячі фронтовиків по тюрягах, НФ мовчав.
От і наслідки.
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