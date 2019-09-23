EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  200  5
Все про:Нацполиция (10119) Умань (190) хасиды (113)

 Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских. ФОТО

Обеспечение общественного порядка во время празднования Рош-га-Шана в Умани будет осуществлять сводный отряд из 550 полицейских из 12 областей Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских 01

В этом году по предварительным подсчетам ожидается прибытие около 40 тыс. паломников из разных стран мира. Полицейские отряда будут обеспечивать безопасность граждан во время празднования брацлавскими хасидами Рош-га-Шана - Нового 5 780 по иудейскому календарю.

Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги

В составе сводного отряда 550 полицейских, среди которых сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3149968
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
40к. паломников на могилку, хотя х.з. есть ли там святые мощи или нет.....

А вот Антиколорадос чуть не обосрался когда ездил на могилу Петлюры в Париж - там лампадка стояла с польским орлом. Выложил гневную лекцию на предмет "не ценим своих героев, скорее другие оценят чем мы сами" и т.д.
В принципе Он прав - кому они надо если можно похихикать с дурных кошерных, которые носятся со своим цириком, или цадиком как бомж с писанной "кравчучкой".)
 показать весь комментарий
 
не. жена христианка, дочь христианка. Он из другой оперы.
 показать весь комментарий
 
Хасиды сами кого хочешь отметелят. Как-то карманника поймали, так вора в больницу увезли. В тяжелом состоянии. Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских - Цензор.НЕТ 3740
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх