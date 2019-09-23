 Экс-нардеп Жеваго вызывается в ГБР на допрос и вручение подозрения, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте повестки на сайте ГПУ.

"Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями стст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11.00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: г.Киев, ул.Петлюры, 15, в уголовном производстве №62019000000000890 от 14.06.2019 для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в тексте повестки.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяют народного депутата Украины. По данным источника речь идет о народном депутате Константине Жеваго.

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