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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9358) допрос (1219) Жеваго (65) ГБР (580)

 Экс-нардеп Жеваго вызывается в ГБР на допрос и вручение подозрения, - ГПУ

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Константин Жеваго вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте повестки на сайте ГПУ.

"Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями стст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11.00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: г.Киев, ул.Петлюры, 15, в уголовном производстве №62019000000000890 от 14.06.2019 для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в тексте повестки.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяют народного депутата Украины. По данным источника речь идет о народном депутате Константине Жеваго.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149965
 
 
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Може хоча б мільєн в людям заставляти повернути мільярдера.
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когда вызовут Косюка дружбана соевой барыжки?
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Кстати, Коломойский имеет такие же признаки преступления, только более яркие.
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у Живаги британское подданство.. клал он на ГБР!
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По ходу Портнов-Труба по старому хотят всех загнать в стойло....
Все це НАРОБИЛИ вы разом!
73% дурников....
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Спортивная рыбалка с требованием поделиться и жить дальше спокойно.
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