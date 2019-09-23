 ВСП уволил подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука "за совершение существенного дисциплинарного проступка"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

Отмечается, что Чернобук уволен еще 29 сентября 2019 года постановлением Верховной Рады Украины, однако он обратился в суд с иском к ВРУ. Высший административный суд 16 ноября 2017 года отказал в удовлетворении указанного иска, однако Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 28 ноября 2018 года отменил постановление ВАСУ и ВР.

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"Принимая такое решение, суд руководствовался, в частности, тем, что произошло нарушение права истца на участие в процессе принятия обжалуемого решения в связи с невыполнением ответчиком требований части пятой статьи 216-1 Регламента Верховной Рады Украины об обязательном сообщение судье о проведении заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об увольнении этого судьи не позднее чем за три дня до дня заседания", - отмечается в сообщении.

В то же время, решение Высшего совета юстиции от 4 августа 2016 года "О внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении Чернобука В.И. с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области за нарушение присяги" Чернобук не оспаривал.

В Высшем совете правосудия отметили, что из-за законодательных изменений, представление ВСЮ в ВР об увольнении Чернобука должен рассматривать именно ВСП.

При этом основанием для принятия решения Высшего совета юстиции о внесении представления в ВР об увольнении Чернобука стали установленные Высшей квалификационной комиссией судей Украины и ВСЮ обстоятельства, свидетельствующие о наличии в действиях судьи признаков нарушения присяги.

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Так, шеф-редактор программы "люстраторы 7.62" телеканала "2 + 2" В. Сидоренко (ООО "Гравис-Кино") и Днепропетровская областная организация политической партии "Демократический альянс" обратились в ВСЮ с заявлениями, в которых ссылались на размещенные в сети интернет обращения председателя апелляционного суда Автономной Республики Крым В. Чернобука с призывами о приобретении судьями гражданства Российской Федерации, а также видеоролики с его интервью, в которых говорилось об осуществлении судопроизводства в соответствии с законодательством РФ и организации изучения судьями российского законодательства. Сообщалось также, что судья в марте 2014 года читал лекции по изучению судьями АРК законодательства РФ.

"Проанализировав высказывания судьи Чернобука В.И., Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что он фактически отрицал конституционный долг соблюдать присягу судьи.

Высший совет юстиции в своем решении констатировал, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины, учитывая характер проступка, его последствия, личность судьи Чернобука В.И., степень его вины, установленные по дисциплинарному делу обстоятельства, пришла к правильному выводу о нарушении судьей Чернобуком В.И. присяги судьи, что делает невозможным его дальнейшее пребывание на этом посту.

Высший совет правосудия постановил уволить Чернобука Валерия Ивановича с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшего совета юстиции от 4 августа 2016 № 1926/0/15-16", - говорится в сообщении.

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Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.

10 июня подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи.

11 июня Чернобук пришел на допрос в прокуратуру АРК.