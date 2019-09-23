EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  3625  22
Материалы по теме:
Все про:нападение (1770) Найем (498) Найем Маси (66) Саитов Магомед-Амин (18)

 Подозреваемый в избиении Найема Саитов задержан сегодня в Киеве, - адвокат Маси Найем

Один из подозреваемых в избиении Мустафы Найема Саитов Магомед-Амина был задержан сегодня в Киеве.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амина, сейчас находится в Украине. Его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд определил меру пресечения троим подозреваемым в нападении на Найема

Подозреваемый в избиении Найема Саитов задержан сегодня в Киеве, - адвокат Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149958
 
   
 Топ комментарии
 
На родину всю эту чеченскую боксерскую банду.
 показать весь комментарий
 
Извиняются клованы, Найему кодекс пуштуна запрещает это действо
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как же так? Порошенко такого не допускал. Подозреваемый в избиении Найема Саитов задержан сегодня в Киеве, - адвокат Маси Найем - Цензор.НЕТ 8059
 показать весь комментарий
 
 
На родину всю эту чеченскую боксерскую банду.
 показать весь комментарий
 
 
Извиняются клованы, Найему кодекс пуштуна запрещает это действо
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко вже взяв на поруки?
 показать весь комментарий
 
Арестовать ублюдков и выставить на обмен,заодно выяснить как эта крыса пересекла кордон будучи в розыске,кто там на границах берет с этих ослов взятки.
 показать весь комментарий
 
 
ну, зовсім ніякої політічєской подопльокі - чісто плємєннийє мєждоусобіци
 показать весь комментарий
 
Розборки етнічних банд - не така вже й важлива новина.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх