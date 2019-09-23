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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2881) Зеленский (2922) коррупция (7501)

 Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию

Совет общественного контроля (СОК) НАБУ призвал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть вопрос создания универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях.

Об этом говорится в заявлении Совета общественного контроля НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"23 сентября на Facebook-странице Президента Украины Владимира Зеленского был размещен видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности. Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров. ВИДЕО

"СОК напоминает, что детективы Бюро осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Уголовного кодекса Украины, с учетом условий, определенных частью 5 статьи 216 УПК Украины. Кроме того напоминаем, что статьей 383 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - уточнили в Совете общественного контроля.

"Призываем Президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Если Президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - резюмировали в Совете общественного контроля.

Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на горячую линию 01
Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на горячую линию 02
Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на горячую линию 03

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните".

Источник: https://censor.net.ua/n3149956
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
А что за персонажи входят в так называемый Совет? Их всё устраивало в деятельности НАБУ за 4 года???
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А что !Таместь работа?? И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ "РАБОТЫ" МОЖНО ПРЕДЬЯВИТЬ??
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Ну бабло то получают, носки опять же по 500 гривен........
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НАБУ - спеціалізований виключно антикорупційний орган. ДБР - ні.
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Браво, Владимир Александрович! Всех рубить по самые яйца! 73%- твой картбланш народа Украины и срать на эту кучку маргиналов!
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Игорь Валерьич за "маргиналов" могет и в бубен дать...
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а шо,сам зелебеня трускавец не заканчивал шоле?не могли репититора хотя бы нанять?экономные,мля...
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Во, мля, привыкли при сыньоносом сидеть в тишине и ничего не делая получать не хилую зп, а тут работать заставляют
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надо срочно послать к зеле агента катерину Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 63
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не переживай,там уже все есть Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 3490.просто время еще не настало
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Зелебобікі тільки почали в долоні плескати від радості, схопили телефони, щоб на сусідів стукати, а їм знову серпом по яйцях.
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Звонить можно, но звонки платные (деньги нужны очень)...
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Босс сказал звонить, значит нехай звОнят. Зестабилизация уже пришла, её не нужно бояться.
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Я не я і хата не моя.....шерше ля фам!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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да Президент снова пошутил ))) , так сказать телефонный хулиган....
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Пусть НАБУ опубликует номера телефонов Зели, Бени, Богдана, Разумкова.. и Ко из 95 квартала !
И главное сообщить, что в первую очередь им надо звонить по вопросам зарплат, пенсий, цен и тарифов.... Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 114
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И Петралексеича! чтоб обиженные могли позвонить и послушать о Томосе и Безвизе!
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правая рука не знает что делает левая
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Яке ж воно таки дурне і зелене . БлаЗєнь одним словом 😁
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Да его действия к дестабилизации Украины приводят.
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Вот смотрите, человек работает президентом уже несколько месяцев, а до сих пор не может выучить структуру государственных органов и их задачи. А ведь раньше учил длинные тексты для сцены. Вот по себе знаю: если что-то неинтересно, то учись - не учись, все равно из готовы вылетит, а если что-то действительно нравится, то запоминается само. Это я к тому, что государственное управление ему вообще неинтересно. Артистом был - артистом и помрет.
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Что Вы? Большинство не может ошибаться!
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Расскажите преЗеденту-юрЫсту, что НАБУ не расследует рядовые случаи коррупции, им по уставу положено заниматься госслужащими категории А.


Он должен был дать телефон Рябошапки. в ГПУ.



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Звідки президенту знати чим НАБУ займається...
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Появление Зеленского на свет уже стало дестабилизацией
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И не говори. С появлением это ЗЕлёной субстанции вселенная стала не стабильной. Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 6091
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зачем зеленскому чтобы его чиновников расследовали?
Заспамим!
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данное видеообращение - 100% косяк, потому что это глупость, это не компетентность, и это низкий правовой уровень Офиса перЗедента (ОПы, по простому)..
за такой громкий про%%б перЗедента, должен нести ответственность некомпетентный бурят Богдан, который по случаю приобрел адвокатское свидетельство лет двадцать назад в подземном переходе на Крещатике..
как минимум, Вазелинский должен заставить Богдана пройти переатестацию.. а если у Зели есть яица, то он должен выгнать Богдана с позором..
потому что в следующий раз, Зеленский предложит населению сдавать анализы в Конституционном суде..
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Аааааа))))) так то телефон НАБУ, а зебилы пол дня радовались, что зебобин
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Я сразу понял, что призыв от Зеее пиар шаг и полный бред. А почему до узеленскага это раньше не дошло, прежде чем это фуфло гонять? Лохторат все-равно типа схавает? Или во власти сами лохи без мозгов и тормозов?
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Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности.Источник: https://censor.net.ua/n3149956

Как юрист, а тем более президент, может этого не знать?!
Что, выходит Зеленский - неуч?!
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Розкажіть Зеленському, що проклятий Порох продовжує обкрадати країну!

Цікаве порівняння: минулий рік ціна пшениці 2 класу 6000 грн., нинішній рік - 4300, вартість хліба в магазинах 12 та 15,5 відповідно, планується підвищення.
Ціна на соняшник в минулому році була на рівні 9800 грн., а сьогодні в порту 8600 грн., по районах скуповують по 8000 грн., з якого ще потрібно сплатити 20% ПДВ до бюджету сільгоспвиробнику! У фермера ФОПа купують за 6200 грн., але ціна на олію ніяк незмінилась в магазинах!
Ціна на кукурузу в порту 4100 грн., з ПДВ для сільгоспвиробників, а для ФОПа - 3350 грн., і ще потрібно довезти до портового елеватора! Це ще мінус як мінімум 300 грн., на тоні!
Вільний ринок електроенергії призвів до того, що вартість кВт залишився незмінним, додатково платимо за транспортування (зростання майже на 35 відсотків).
Те ж саме з газом!
Риторичне запитання: на кого всі Ми працюємо?
Евгений Кифоренко
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Нельзя дестабилизиртвтаь то, что не работат. Может нард их разшевелит.
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