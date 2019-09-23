 Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию

Об этом говорится в заявлении Совета общественного контроля НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"23 сентября на Facebook-странице Президента Украины Владимира Зеленского был размещен видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности. Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные", - говорится в заявлении.
"СОК напоминает, что детективы Бюро осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Уголовного кодекса Украины, с учетом условий, определенных частью 5 статьи 216 УПК Украины. Кроме того напоминаем, что статьей 383 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - уточнили в Совете общественного контроля.
"Призываем Президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Если Президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - резюмировали в Совете общественного контроля.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните".
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
И главное сообщить, что в первую очередь им надо звонить по вопросам зарплат, пенсий, цен и тарифов....
Он должен был дать телефон Рябошапки. в ГПУ.
Заспамим!
за такой громкий про%%б перЗедента, должен нести ответственность некомпетентный бурят Богдан, который по случаю приобрел адвокатское свидетельство лет двадцать назад в подземном переходе на Крещатике..
как минимум, Вазелинский должен заставить Богдана пройти переатестацию.. а если у Зели есть яица, то он должен выгнать Богдана с позором..
потому что в следующий раз, Зеленский предложит населению сдавать анализы в Конституционном суде..
Как юрист, а тем более президент, может этого не знать?!
Что, выходит Зеленский - неуч?!
Цікаве порівняння: минулий рік ціна пшениці 2 класу 6000 грн., нинішній рік - 4300, вартість хліба в магазинах 12 та 15,5 відповідно, планується підвищення.
Ціна на соняшник в минулому році була на рівні 9800 грн., а сьогодні в порту 8600 грн., по районах скуповують по 8000 грн., з якого ще потрібно сплатити 20% ПДВ до бюджету сільгоспвиробнику! У фермера ФОПа купують за 6200 грн., але ціна на олію ніяк незмінилась в магазинах!
Ціна на кукурузу в порту 4100 грн., з ПДВ для сільгоспвиробників, а для ФОПа - 3350 грн., і ще потрібно довезти до портового елеватора! Це ще мінус як мінімум 300 грн., на тоні!
Вільний ринок електроенергії призвів до того, що вартість кВт залишився незмінним, додатково платимо за транспортування (зростання майже на 35 відсотків).
Те ж саме з газом!
Риторичне запитання: на кого всі Ми працюємо?
Евгений Кифоренко