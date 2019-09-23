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 Политика Украины, Общество
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Все про:апелляция (406) суд (22560) Янукович (30537)

 Суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича

Киевский апелляционный суд 23 сентября продолжил слушание апелляции на приговор приговоренному заочно к 13 годам лишения свободы экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

Отмечается, что на заседании в понедельник защита заявила ряд ходатайств, часть из которых суд рассмотрит позже, в частности, о допросе свидетелей событий 20 февраля 2014 года, касающихся массового расстрела на Майдане Независимости в Киеве.

В течение дня в суде оглашаются апелляционные жалобы адвокатов Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева, который защита считает незаконным и необоснованным.

В то же время позиция стороны обвинения сводится к тому, что доказательств вины экс-президента было собрано достаточно.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149955
 
 
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оправдают однозначно... Это всё клятый Порох! Суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 4047
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Янукович не виноват, его подставили, а бежал он потому что все видели как ныняшняя власть пресует честных банкиров типа Валерии Гонтаревой Суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 1849
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Это значит Зеленский собирается и Януковича оправдать и встречать в Украине цветами, наплевав на сотни жертв Майдана, на тысячи убитых в войне против агрессии России!?
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вот если бы федорыч изменил украине с янычем, был бы на улице гендеров праздник Суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 8070
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Вітіок,не бзди,повертайся,тобі ні чого не зроблять 😊
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От біда, новина не про ПОРОХА, а то б коментів зараз зашквар був би?! Так зебобіки? Давайте амністуйте прохфесора
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О-о-о-о, щас хряка оправдают. Это капец!
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