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 Политика Украины
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Все про:Труба (145) ГБР (580)

 По делам ГБР вынесено 411 обвинительных приговоров, – Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 12 тыс. уголовных производств, из которых 2 тыс. направлены в суд. По делам, которыми занимается Бюро, уже вынесено 411 обвинительных приговоров.

Об этом сообщил директор Бюро Роман Труба в ходе встречи с председателем Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине Антти Юхани Хартикайненом, говорится в информации ГБР.

"Общество очень долго ждало создания ГБР, сейчас от нас хотят быстрых результатов", - отметил Труба.

На встрече с председателем КМЕС обсуждалось, в частности, повышение квалификации работников Бюро с участием международных экспертов миссии.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году на конкурсе на должность главы Бюро одержал победу Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3149954
 
 
 Топ комментарии
 
И ни одной фамилии за всё время названо не было.
Может быть они судят уборщиц и дворников, раз мы ни о чём не знаем...
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Ну да 411 высших чиновника осудили, дык тогда Киев пустой бы был. Уже 10500 говорили- уберите возможность воровать .
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Ты суслика видишь? А ОН есть! И сколько бабла вернули? Кто реально сидит??? Список в студию!
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и большая часть осужденных благополучно десаетировалась за бугор
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И ни одной фамилии за всё время названо не было.
Может быть они судят уборщиц и дворников, раз мы ни о чём не знаем...
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траба собира манатки.скоро драпать будешь вместе с портновым на ростов
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Ну да 411 высших чиновника осудили, дык тогда Киев пустой бы был. Уже 10500 говорили- уберите возможность воровать .
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Ска читать ні?
27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.


#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n3149954
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Ааааа, тижкоцап! Скажиколядколядколядницядобразмедомпаляницяабезмедунетакадайтевуйковп'ятака
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Коцап що я написав? Як прочитаєш рошенку дам! Сірожа.
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та нет... какой-то... даю по буквам: Мазуров Устинов Демичев Андропов Кириченко
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Что толку-то от этого, одни лишь слова, а до дела так и не доходит, ну, а вдруг если и дойдёт, так судья вынесет "справедливый" приговор в пользу же самого подсудимого. Ведь судьи-то у нас "честные", не так ли??? По делам ГБР вынесено 411 обвинительных приговоров, – Труба - Цензор.НЕТ 6799
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шота не верится мне в благие намерения таких быков, землю копытом роющих... там, в зРаде, голо-сувалка на поток. Здесь делопроизводство на поток. Уже Парубия вздернуть задумали. Кто следующий? Я? Потому что майданить в Куйив приезжал? ну-ну... я предупредил...
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