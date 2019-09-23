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 Политика Украины, Общество
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Все про:Укрзализныця (1702) Дубневич (35) Кравцов Евгений (95)

 "Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о "черном понедельнике" для бывших народных депутатов от парии "Блок Петра Порошенко" Ярослава и Богдана Дубневичей в связи с миллионными убытками УЗ при покупке и поставке анкеров АЗ-2 на протяжении 2018-2019 годов.

Об этом Кравцов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Черный понедельник" для братьев Дубневичей. "Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранителям по миллионным убыткам при покупке и поставке анкеров. Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок", - написал он.

По словам Кравцова, две компании с похожими названиями в течение 2018-2019 годов поставляли УЗ из Беларуси закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя.

"Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой детали составляла около 50 грн, а для УЗ ее уже продавали как товар за 94 грн ", - уточнил глава компании.

По его подсчетам, только за семь месяцев 2019 года общая сумма завышения стоимости таких поставок могла превысить 60 млн грн.

"Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам. Надеюсь, что реакция правоохранителей будет быстрой и эффективной", - отметил Кравцов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149950
 
 
 Топ комментарии
 
верно , он же Бог , а вокруг него - ангелы (вроде дубневичей)
"Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов - Цензор.НЕТ 7726
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Кравцов все эти пять лет работал в УЗ. Он пойдет под суд вместе с Дубневичами?
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Каков ПОП таков и приход...
🤑
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Депутаты какой парти?????? Неееее при Педро такого не могло быть
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верно , он же Бог , а вокруг него - ангелы (вроде дубневичей)
"Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов - Цензор.НЕТ 7726
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Прозрело? Или это типа так - ну не трогайте только меня. А все эти годы типа не знало.
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Кравцов все эти пять лет работал в УЗ. Он пойдет под суд вместе с Дубневичами?
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Скорее Педро пойдёт: он же их начальник по партии. Как вождь командовал, то и делали. Все на благо фронта , конечно
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посмотрим что дальше будет...а то про свинарчуков мы тоже много слышали-а они уже на службе у зелебени
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единственное, шо уважаемый для себя не уяснил -без этих анкеров гыперлупа не построишь "Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов - Цензор.НЕТ 5179
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"Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов" - Дубневичи - это кадры Пети Мародёра, так эти милионные убытки для Украины, а для Шоколада - это миллионные прибыли, всё правильно, учитесь лохи, как правильно надо работать.
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а разве не было тендера, и прокладки это теперь законно...
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Да уж. По видимому Кравцов серьезно засцал если начал сдавать своих подельников по разворовыванию УЗ.
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Будь-якій партії і владі скажу "браво" за арешт майна і арешт цих бандюг!
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