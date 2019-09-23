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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2922) Труба (145) ГБР (580)

 "Труба создает риски Зеленскому перед визитом в США", - Романенко

Действия Государственного бюро расследований (ГБР) могут осложнить отношения между Украиной и США, спровоцировав негативный настрой в американских СМИ во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Об этом заявил эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко., сообщают Українські новини.

"У Зеленского начинает налаживаться коммуникация с президентом США. На этой неделе запланирована встреча с Дональдом Трампом на сессии ООН. Однако Украина умеет создавать себе проблемы. Речь, в частности, о "дуболомах" из ГБР. Подчиненные Трубы расследуют дело, связанное с заключением зимой этого года меморандума между Кабмином и американской компанией Philip Morris. В результате Зеленский в Нью-Йорке может нарваться на неожиданно негативную реакцию местных СМИ, экспертов, политиков. Ведь у табачной компании очень мощное лобби и влиятельные друзья. Самое интересное, что в конфликте с Philip Morris Украина, действительно, неправа", – заявил эксперт.

По словам Романенко, в марте 2015 года табачная компания "Филип Моррис Украина" обратилась к Харьковской таможне с просьбой разрешить использовать таможенный режим переработки. Таможня разрешение дала, однако спустя какое-то время в ГФС передумали и насчитали компании дополнительно 636 млн грн. налогов.

"Американцы уперлись, заявив, что это циничный обман инвестора, противоречащий договорам между Украиной и США. В какой-то степени так и есть. Со стороны США давили на всех уровнях: и президентском, и премьерском. В результате стороны пошли на мировую. Штрафы сняли. Кабмин утвердил решение на своем заседании. В январе 2019 года во исполнение распоряжения Кабмина ГФС подписала мировое соглашение с табачной корпорацией. Однако в июле 2019 года появилось сообщение о проведении ГБР обысков в офисе ГФС, "связанных с деятельностью международных производителей табачной продукции". Более того, бюро арестовало документацию компании", – поясняет Юрий Романенко.

По словам эксперта, ГБР пытается выдвинуть абсурдные обвинения руководству ГФС, хотя решение принималось на уровне правительства.

"Виновным почему-то пытаются назначить руководство ГФС, которое выполняло решение Кабинета Министров. В ближайшее время, скорее всего, будут трусить и американцев. Какой будет реакция табачного гиганта? Американцы заявят, что государство Украина обмануло их дважды. Один раз – с разрешением на режим переработки, второй раз – с мировым соглашением. Американская пресса запестрит заголовками, что новая украинская власть всячески прессует крупнейших инвесторов – "Арселор", "Филип Моррис". Уж это точно не будет способствовать инвестиционному климату, который так хочет улучшить новое правительство", – говорит эксперт Института будущего.

По мнению Романенко, "абсолютно очевидно, что ни коррупции, ни сговора в этой истории нет: правительство пошло на компромисс с американцами, так как впереди маячили международные суды, которые наша страна с большой вероятностью проиграла бы".

"Труба просто подставит Зеленского. Для президента сейчас крайне некстати все, что несет в себе риск ухудшения отношений с влиятельными американскими кругами… Владимир Зеленский должен дать понять силовикам, что они обязаны действовать в рамках общей логики защиты национальных интересов. А для этого необходимо смотреть на процессы широко, понимая весь контекст… В тот момент, когда Украине очень требуется поддержка США, мы своими руками сделаем все, чтобы американцы поставили на Украине крест", – резюмировал эксперт.

Напомним, на прошлой неделе ГБР провело обыски и изъятие документации в Кабинете Министров, Государственной фискальной службе (ГФС) и Министерстве юстиции. Действия ГБР связаны с уголовным делом, в котором фигурирует компания Philip Morris Ukraine и ее топ-менеджмент.

Источник: https://censor.net.ua/n3149949
 
   
 Топ комментарии
 
Забудьте фамилию Труба. Есть Портнов. Остальное - производные.
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Труба танцует под Портнова, Портнов танцует под хуйла, вот такая многоходовочка)))
Насрать американцам в карман, то мечта лаптеногих.
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а типа теперь выгнать "порошенковского друга" у вазелина возможности нет?))))))))))))
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труба в трубе це вам не стрекот зелюка як мумзика
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ИТЕРЕСНО КАКАЯ КЛИЧКА У ТРУБЫ В ФСБ?? Навозный жук или Скунс...
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Забудьте фамилию Труба. Есть Портнов. Остальное - производные.
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Чтобы отпали все вопросы о связях Зе с Коломойским, пускай он возьмёт последнего с собой в США. "Труба создает риски Зеленскому перед визитом в США", - Романенко - Цензор.НЕТ 3888
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 17 мин.17 минут назад

Тю. И у нас тоже. У нас с помощью сватов и дубинского.
Интересно, у них из чего делают?

"Труба создает риски Зеленскому перед визитом в США", - Романенко - Цензор.НЕТ 349
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Труба танцует под Портнова, Портнов танцует под *****, вот такая многоходовочка)))
Насрать американцам в карман, то мечта лаптеногих.
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Трубу выбрал Порошенко
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а типа теперь выгнать "порошенковского друга" у вазелина возможности нет?))))))))))))
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Пусть филип моррис расскаже как он сотрудничает с пропутинским монополистом в Украине тетисом,за это с него не миллионы,а миллиарды нужно драть.
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Тут такое дело. Драть-то можно с кого угодно. Только деньги потом только ***** даст.
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что это бред- эксперт будущего!? одни эксперты с российских каналов не вылазят, другие здесь чушь несут! зеленский будет чесать, что папа скажет! неужели труба полез без отмашки? ещё один страдалец из института!
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Бенины питбули теперь трясут любого, у кого шото можно отжать. Но зебилам втирают, что царь не в курсе.
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У портнова своє завдання. Погіршення відношень України з Америкою один з пунктів. Так що, що все йде, як і задумано пуйлом
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Вообще то в Украине верховенство права ,а не Филип Морис.
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