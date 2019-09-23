EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  958  12
Все про:ГПУ (9358) Зеленский (2922) прокуратура (3662) Военная прокуратура (794) Переаттестация (99)

 Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса генерального прокурора. О

б этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №1032 на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.


"Возвращен с подписью президента", – информирует парламентский портал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз

Рада приняла этот проект закона во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должности прокуроров в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры

Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 тыс. до 10 тыс.

Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства

Источник: https://censor.net.ua/n3149948
 
 
 Топ комментарии
 
Ну всё тебе конец Мертвечук,Портной,наконец то посодют
 показать весь комментарий
 
Одни офисы.... Когда уже создадут офис 95 квартала?
 показать весь комментарий
 
Яка різниця що в цьому Законі написано? Є факт - Законами можно підтертись як туалетним папером. Від так, щоби би ви у них не писали, завжди може прийти нова влада, яка замість їх виконання просто напише новий...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. Страницы намокли и буквы размылись.
 показать весь комментарий
 
когда законы подписываются со скоростью создания репризце размовляет о том, шо ции законы пишут юморысты Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 5935
 показать весь комментарий
 
Ну всё тебе конец Мертвечук,Портной,наконец то посодют
 показать весь комментарий
 
 
бойко, лёвочкин, порошенко, турчинов, шуфрич, яйценюк. гройсман. парубий, тягнибок, павленко, рабинович........................
 показать весь комментарий
 
Читаю я тебя Евгений,и на ум приходит только одно--"Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой..."
 показать весь комментарий
 
Одни офисы.... Когда уже создадут офис 95 квартала?
 показать весь комментарий
 
 
Яка різниця що в цьому Законі написано? Є факт - Законами можно підтертись як туалетним папером. Від так, щоби би ви у них не писали, завжди може прийти нова влада, яка замість їх виконання просто напише новий...
 показать весь комментарий
 
 
"будет приостановлена до 1 сентября 2021 года Источник: https://censor.net.ua/n3149948"
интересно, безвиз тоже приостановят?? там прямое требование
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх