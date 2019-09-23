 Реформа децентрализации оказалась под угрозой, - Порошенко о подготовке досрочных местных выборов

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наступление на децентрализацию – это сейчас первая опасность, где мы должны с вами объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы громады. Ни Порошенко, ни Кличко, ни каких-либо других политических сил, как бы они ни назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам. И это первое задание, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место", – отметил он.
"Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ли ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у общества определять развитие территории", - подчеркнул Петр Порошенко.
22 вересня на автомобільному переході «Рава-Руська - Гребенне» (Україна-Польща) польські митники затримали групу осіб, що перевозила 650 тис. євро без необхідного декларування.
За інформацією наших джерел, зловмисники покидали Україну на автомобілі марки Мерседес (державний номерний знак - КА0007ВХ).В автомобілі перебували: Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малік (громадянин Хорватії) та Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією наших інсайдерів, була за кермом.Власне, Вікторія Князєва - ексдружина очільника Національної поліції України. У деклараціях за останні три роки Сергій Князєв її не вказував, отже, вони розлучились, принаймні офіційно.Походження коштів наразі встановлюють польські правоохоронці, четвірка затриманих - досі у них.Начальник пресслужби Львівської митниці у коментарі «Ділу» зазначив, що «наразі у них немає жодної офіційної інформаціії».
https://dilo.net.ua/kryminal-i-koruptsiya/polski-mytnyky-zatrymaly-druzhynu-knyazyeva-z-650-tys-yevro-gotivky/
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
А сам похож на доживающего последние месяцы на свободе жалкого путчиста.
🤑
18 вересня о 14:30 ·
Сегодня в редакцию Тиждень пришло странное письмо.
В пухлом конверте лежал глянцевый журнал, целиком состоящий из чернухи на мэра Днепра Borys Filatov.
Хз, что по замыслу отправителя должна была делать с этим редакция.
Но такой дорогой чернухи я ещё не встречал. Видел чернушные листовки, газеты, статьи в интернете. Но чтобы целый глянцевый журнал с многочисленными фотками и инфографикой - такое вижу в первый раз.
Видимо, limited edition для избранных
Выходных данных, разумеется, нет