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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17796) децентрализация (436)

 Реформа децентрализации оказалась под угрозой, - Порошенко о подготовке досрочных местных выборов

Децентрализация и передача полномочий и средств на места, право общества самостоятельно определять направления развития в настоящее время оказались под угрозой и необходимо сделать все, чтобы защитить эту реформу.

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наступление на децентрализацию – это сейчас первая опасность, где мы должны с вами объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы громады. Ни Порошенко, ни Кличко, ни каких-либо других политических сил, как бы они ни назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам. И это первое задание, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место", – отметил он.

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"Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ли ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у общества определять развитие территории", - подчеркнул Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3149938
 
 
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Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тис. євро готівки
22 вересня на автомобільному переході «Рава-Руська - Гребенне» (Україна-Польща) польські митники затримали групу осіб, що перевозила 650 тис. євро без необхідного декларування.
За інформацією наших джерел, зловмисники покидали Україну на автомобілі марки Мерседес (державний номерний знак - КА0007ВХ).В автомобілі перебували: Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малік (громадянин Хорватії) та Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією наших інсайдерів, була за кермом.Власне, Вікторія Князєва - ексдружина очільника Національної поліції України. У деклараціях за останні три роки Сергій Князєв її не вказував, отже, вони розлучились, принаймні офіційно.Походження коштів наразі встановлюють польські правоохоронці, четвірка затриманих - досі у них.Начальник пресслужби Львівської митниці у коментарі «Ділу» зазначив, що «наразі у них немає жодної офіційної інформаціії».
https://dilo.net.ua/kryminal-i-koruptsiya/polski-mytnyky-zatrymaly-druzhynu-knyazyeva-z-650-tys-yevro-gotivky/
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Петро Алексеевич, видишь до чего зеленский довел страну? Надежда только на тебя, Сывочолый Гетман, спаси Украину!!!
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Звичайно потрібні місцеві вибори. Зебіли розумнішають прямо на очах.
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У петі чуйка.. петя відчуває, що і на місцевих виборах його очікує такий же нищівний розгром , який він отримав 21-го квітня та 21-го липня..
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зеле за год нужно про#бать все что было достигнуто за 5 иначе рашкостан полит убежища не даст.
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Нехитай будку, ахент кремля, зрадофіл!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Срочно на ул. Петлюры (бывш. КомИнтерна)...на допросы.........
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Прошенко продолжает делать вид перед народом, что он - государственный деятель
А сам похож на доживающего последние месяцы на свободе жалкого путчиста.
🤑
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Денис Казанский
18 вересня о 14:30 ·

Сегодня в редакцию Тиждень пришло странное письмо.
В пухлом конверте лежал глянцевый журнал, целиком состоящий из чернухи на мэра Днепра Borys Filatov.
Хз, что по замыслу отправителя должна была делать с этим редакция.
Но такой дорогой чернухи я ещё не встречал. Видел чернушные листовки, газеты, статьи в интернете. Но чтобы целый глянцевый журнал с многочисленными фотками и инфографикой - такое вижу в первый раз.

Видимо, limited edition для избранных

Выходных данных, разумеется, нет
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Вся Украина в огромной опасности: враг получил власть!
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Единственная партия в стране, болеющая за Украину.
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Слова Порошенко и Реформы несовместимы, как квадратный шар или твердая вода.
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появление местной шоколадной кассандры с вещей печенью це дуже гарна новина
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а реформа камеризации пороха не под угрозой? Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів - Цензор.НЕТ 2227
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Це лише мене нудить від побрехеньок бариги? Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів - Цензор.НЕТ 7171
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