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 Политика Украины
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Все про:налоги (2655) Налоговый кодекс (1277) Гетманцев (25)

 Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев

Верховная Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже весной следующего года.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуги народа") на форуме "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В сфере налогообложения мы намерены... выйти на малую налоговую реформу весной следующего года", - сказал Гетманцев.

По его словам, ее частью является реформа налога на доходы физических лиц.

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"Реформа налога на доходы физических лиц будет как реформа налоговой амнистии капиталов либо нулевого декларирования, добровольного некоего мероприятия, которое призвано вывести из "тени" накопленные уже гражданами доходы в течение 28 лет", - пояснил депутат.

Кроме того, добавил он, планируется пересмотреть содержание налога на доходы физических лиц, то есть 4 раздел Налогового кодекса, изменив постсоветские подходы, расширить объем так называемой налоговой скидки и ввести посемейное декларирование доходов домохозяйств, что позволит уменьшить давление на налогоплательщика.

Гетманцев уточнил, что введение посемейного налогообложения планируется в завершение налоговой реформы - примерно через 2 года.

"Кроме того, планируется широко обсудить налог на выведенный капитал, достичь согласия в обществе, в первую очередь от бизнес-сообщества, относительно его содержания, отстоять этот налог перед МВФ за счет того, что показать компенсаторы и за счет этого также его внедрить", - рассказал Гетманцев.

По словам депутата, еще одним важным элементом налоговой реформы является унификация украинского законодательства в части уплаты НДС.

Как отметил Гетманцев, по сравнению с другими странами в Украине очень сложное администрирование НДС и его нужно упрощать.

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Кроме того, существуют наработки относительно экологического налога, налога на землю, на недвижимость.

"К Новому году мы планируем сконцентрироваться на работе с администрированием налогов", - отметил Гетманцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3149936
 
 
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Физ лиц? А вы думали Игорь Валерьевич будет донбас отстраивать? Он только ларек готов покрасить. Готовьтесь к +10% к подоходному налогу на восстановление лугандона Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8726
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Если вас балаболов слушать, то к весне Украины не должно существовать.
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Не каркай. Хоча, до весни ще дожити треба...Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3334
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Существовать то будет, только это уже будет не Украина
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а мне уколы не прописывали, ты главное не зли санитаров.
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Хорошие у вас условия в дурке: не зли санитаров и уколы не делают, а даже на компе тыкать бредни в нэт позволяют!
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А не надо слушать и спрашивать никого, экономические законы - они и в Африке экономические законы. Если ты отдаешь Бене на шару 5 лярдов - их где-то надо взять.
Володимир Мартинюк "Наша країна як завжди живе в борг...

Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.
А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.

Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.

А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...

Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший. .... Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7014 "
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С таким то правительством?! Вот это то и настораживает.
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тема РРО для избирателей Зеленского - не раскрыта...
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чего это не раскрыта?все на распашку...декларации для все,вплоть до последнего бомжа-сколько насшибал мелочи,задекларируй,уплати налоги и спи спокойно под мостом Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1051
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Бене, Ахметову, Медведчуку, Пинчуку и т.д. можно расслабиться....
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ПЕРЕВОЖУ
СЧАСТЬЕ МЫ ОБЕЩАЕМ ВАМ ЗАВТРА! А ЩИМИТЬ МЫ ВАС БУДЕМ ПРЯМО СЧАС И ЗДЕСЬ!!

Поэтому возникает вопрос. И ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ СТАРОЙ ВЛАСТИ? ПЕТЯ то же рассказывал про светлое завтра, а налоги вводил и драл прямо счас и здесь!!
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Такое ощущение, что Петро Алексеевич до сих пор с нас в три шкуры дерет, клятый барыга Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2345
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по факту оно так и есть! власть новая а схемы и методы действия старые! в этом плане как раз ничего и не поменялось!! и самое главное даже не планируется меняться, они прямым текстом говорят что мы ничего менять не будем, все изменения будут В СВЕТЛОМ ЗАВТРА А СДЕСЬ И СЕГОДНЯ ВСЕ БУДЕТ ПО СТАРОМУ!!

Ну единственное что есть это скажем так сильно много пооткрывали разных дел на старых правителей, но открытое дело это еще не приговор и даже не посадка с конфискацией, так что просто треп!!
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По-старому точно не будет.
Тот, кто голосует за "хуже не будет", получает гораздо хуже, чем было.
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интересно, какие именно налоги "ввел" Петя и как он тебя лично "ободрал"?
Не стесняйся, напиши "прямо здесь и сейчас"!
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налог НДС на медпрепараты что привело к подоражанию всех лекарств, не говоря уже про инфляцию гривна в 3.5 раза упала если ты забыл!!
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Кто этого слюнявого дятла туда затащил? Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1719 Все друг на друга кивают: ко мне этот подвёл, а ко мне этот...
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А шо таке? Де семимильні кроки рехформМы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6387
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Налоховая реформа: Ты платишь за право быть лохом
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каждая ******** власть пытается поменять все законы под свои кланы.
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Так уже себе и представляю как орда зебилов бежит получить амнистию, бежит стримголов декларировать свое имущество, даже то, что под матрацами Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2850
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Гетмацев напоминает мне пионера с одного известного плаката про добычу кумыса...
Его сказки про то чего так сильно ждет бизнес уже слушать противно.
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Малая реформа - малый песец, большая - полный песец. Просто не нужно делать это резко - закон вечного уныния.
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Куда и с чем бы вы-зебилоиды не вышли,а кругом в дерьмо вляпаетесь.
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Но дойдут до нее явно не все. Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5428 Раненых лошадей пристреливают.

Зебилы, берегите зубы. Шоб хоть было, шо на полку положить. И у своих бабок с дедами уже сейчас можете начинать присматривать золотые коронки.
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а физическим лицам НДС будут возвращать? Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2741
купил чего нить в магазине-получи возврат на карточку...
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это да...они всегда номера карточек путают с бениными
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Да. Но и с кешбека налог 20%. Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2513
В итоге тебя нае...али продавец, банк и государство. Но тебе приятно...
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Началось,платите азаровско-потрошенковские налоги,платите взятки гфсникам,а потом мы сделаем малую реформу,где берут этих идиотов.Что понимает банкир в экономике,эти крысы умеют только три вещи - как взять у людей подешевле вклады и потом подороже продать кредиты,как правильно отмыть ворам ворованное у бюджета и как отмытое перевести в офшоры что бы гонтаревы "не заметили"?гнать нужно этого умника.
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Не воспринимайте серьёзно то, что сказал человек с плюшевой собачкой на рабочем столе. Хотя может он чревовещателем подрабатывает в подземных переходах.
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Говорят собачки похожи на своих хозяев:

Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5623
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