 Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуги народа") на форуме "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В сфере налогообложения мы намерены... выйти на малую налоговую реформу весной следующего года", - сказал Гетманцев.
По его словам, ее частью является реформа налога на доходы физических лиц.
"Реформа налога на доходы физических лиц будет как реформа налоговой амнистии капиталов либо нулевого декларирования, добровольного некоего мероприятия, которое призвано вывести из "тени" накопленные уже гражданами доходы в течение 28 лет", - пояснил депутат.
Кроме того, добавил он, планируется пересмотреть содержание налога на доходы физических лиц, то есть 4 раздел Налогового кодекса, изменив постсоветские подходы, расширить объем так называемой налоговой скидки и ввести посемейное декларирование доходов домохозяйств, что позволит уменьшить давление на налогоплательщика.
Гетманцев уточнил, что введение посемейного налогообложения планируется в завершение налоговой реформы - примерно через 2 года.
"Кроме того, планируется широко обсудить налог на выведенный капитал, достичь согласия в обществе, в первую очередь от бизнес-сообщества, относительно его содержания, отстоять этот налог перед МВФ за счет того, что показать компенсаторы и за счет этого также его внедрить", - рассказал Гетманцев.
По словам депутата, еще одним важным элементом налоговой реформы является унификация украинского законодательства в части уплаты НДС.
Как отметил Гетманцев, по сравнению с другими странами в Украине очень сложное администрирование НДС и его нужно упрощать.
Кроме того, существуют наработки относительно экологического налога, налога на землю, на недвижимость.
"К Новому году мы планируем сконцентрироваться на работе с администрированием налогов", - отметил Гетманцев.
Володимир Мартинюк "Наша країна як завжди живе в борг...
Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.
А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.
Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.
А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...
Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший. .... "
СЧАСТЬЕ МЫ ОБЕЩАЕМ ВАМ ЗАВТРА! А ЩИМИТЬ МЫ ВАС БУДЕМ ПРЯМО СЧАС И ЗДЕСЬ!!
Поэтому возникает вопрос. И ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ СТАРОЙ ВЛАСТИ? ПЕТЯ то же рассказывал про светлое завтра, а налоги вводил и драл прямо счас и здесь!!
Ну единственное что есть это скажем так сильно много пооткрывали разных дел на старых правителей, но открытое дело это еще не приговор и даже не посадка с конфискацией, так что просто треп!!
Тот, кто голосует за "хуже не будет", получает гораздо хуже, чем было.
Не стесняйся, напиши "прямо здесь и сейчас"!
Его сказки про то чего так сильно ждет бизнес уже слушать противно.
Зебилы, берегите зубы. Шоб хоть было, шо на полку положить. И у своих бабок с дедами уже сейчас можете начинать присматривать золотые коронки.
купил чего нить в магазине-получи возврат на карточку...
В итоге тебя нае...али продавец, банк и государство. Но тебе приятно...