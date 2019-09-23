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 Политика Украины
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Все про:вуз (721) высшее образование (82) Новосад (11)

 Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад

Министерство образования и науки планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала министр образования и науки Анна Новосад, передает Цензор.НЕТ.

"Хотим путем изменения системы финансирования и управления начать стимулировать учреждения высшего образования к развитию. К концу года представим ряд проектов-актов по изменению финансирования, госзаказа в высшем образовании, основанном на показателях качества. В частности, мы хотим, чтобы на финансирование учреждений влияли показатели трудоустройства выпускников, качество научной деятельности университета, присутствие в международных рейтингах и т.п.", - сказала Новосад.

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По ее словам, это должно привести к тому, что при распределении расходов будут учитываться критерии качества вуза. Планируется также внедрить систему, которая позволит вознаграждать лучших преподавателей за их результаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3149926
 
 
 Топ комментарии
 
сама не пробовала граматику за школьный курс повторить? Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 4200
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А так вот про кого зеленский говорил, что прийдет весна "сажаты будемо". Типа сажать в кресла молодых, не образованых девок и юнцов??? Тут слово новосад звучит как по Фрейду Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 8519
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с граматикой у Новосад все налажено,как у всей Зебильной командыМинобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 7165
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сама не пробовала граматику за школьный курс повторить?
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А так вот про кого зеленский говорил, что прийдет весна "сажаты будемо". Типа сажать в кресла молодых, не образованых девок и юнцов??? Тут слово новосад звучит как по Фрейду
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с граматикой у Новосад все налажено,как у всей Зебильной командыМинобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 7165
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А зачем вообще финансировать образование, все равно все скоро выедут на ПМЖ за рубеж.
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самое тупое назначение кабмина... звідки це чудо вилізло?
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Это тот министр . который с ошибками пишет и не подтверждённым высшим образованием? Думал уже хоть после тупенькой Гриневич просвет будет.
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Гриневич в порівнянні з цією дамою фізик- ядерщик
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Сьогодні я їм поп-корн. Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 2200 Ця служанка народу вирішила з усіх вузів залишити інститут Поплавського і естрадно-циркове училище. Ой! мало не забув - Трускавецькі міжпланетарні курси.
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Эк ви жестоки. Дамочка читала Букварь, хотя и не полностью
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И как она собирается составлять рейтинги. Та ей кучу документов подтверждающих что угодно навезут. Липовых. Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 2896
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Поднимите ЗП профессоров и доцентов,..... Сейчас на 7 -11 тысяч гривен в месяц прожить очень сложно. О каком уважении к труду преподавателец можно говорить?
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Главное - сделать такое ЗНО, чтобы уже никто не смог учиться дома даже за свои кровные. Всех на Польшу, Словакию и т.п. А сюда на учебу - китайцев, сепарюг, крымчан и т.п.
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Образование тоже надо осупрунить! Судьям ни за что платят по 350 тыс., а все остальные должны зубами выгрызать копейки!
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