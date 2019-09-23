 В течение двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет слишком либеральным для работодателя, - глава комитета ВР по социальной политике Третьякова

Об этом на форуме "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже заблокировали сегодня такой триумфальный поход Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва для того, чтобы разблокировать на этой сессии внесение своего Трудового кодекса. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, может too much (слишком - ред.) либеральным для работодателя. Мы будем стараться создать для бизнеса очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места для того, чтобы вы создавали таких рабочих мест побольше в Украине. Хотим, чтобы вы миллион таких рабочих мест создали в течение пяти лет", - сказала Третьякова.

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Она добавила, что бизнес, получив удешевление в открытии и закрытии рабочих мест, должен создать собственные накопления для граждан.

"Но это значит, что мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наемного работника", - цитирует Третьякову Интерфакс-Украина.

При этом глава парламентского комитета в комментарии журналистам заявила: "Вместе с тем просим работодателей принять участие более мощно, чем это было в предыдущих предложениях, во втором уровне пенсионного обеспечения, накопительном".

Также, по словам Третьяковой, партия "Слуга народа" планирует разработать закон о лоббировании, чтобы отношения между политиками и бизнесом были прозрачными.

"Чтобы мы четко понимали, на что тратит бизнес средства, когда готовит какие-то законопроекты, какие это средства, идут ли они в доход и уплачиваются ли с них налоги", - сказала Третьякова.