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 Политика Украины
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Все про:ВР (23723) Трудовой кодекс (128) Третьякова Галина (1)

 В течение двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет слишком либеральным для работодателя, - глава комитета ВР по социальной политике Третьякова

В партии "Слуга народа" в течение двух месяцев планируют представить новый Трудовой кодекс, который будет либеральным для работодателей.

Об этом на форуме "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже заблокировали сегодня такой триумфальный поход Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва для того, чтобы разблокировать на этой сессии внесение своего Трудового кодекса. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, может too much (слишком - ред.) либеральным для работодателя. Мы будем стараться создать для бизнеса очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места для того, чтобы вы создавали таких рабочих мест побольше в Украине. Хотим, чтобы вы миллион таких рабочих мест создали в течение пяти лет", - сказала Третьякова.

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Она добавила, что бизнес, получив удешевление в открытии и закрытии рабочих мест, должен создать собственные накопления для граждан.

"Но это значит, что мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наемного работника", - цитирует Третьякову Интерфакс-Украина.

При этом глава парламентского комитета в комментарии журналистам заявила: "Вместе с тем просим работодателей принять участие более мощно, чем это было в предыдущих предложениях, во втором уровне пенсионного обеспечения, накопительном".

Также, по словам Третьяковой, партия "Слуга народа" планирует разработать закон о лоббировании, чтобы отношения между политиками и бизнесом были прозрачными.

"Чтобы мы четко понимали, на что тратит бизнес средства, когда готовит какие-то законопроекты, какие это средства, идут ли они в доход и уплачиваются ли с них налоги", - сказала Третьякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3149920
 
 
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Не... это слишком "либерально". Походу рабовладельческий строй образца Римской империи, все таки в Европу идет, вроде как...
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В Европу , но как то сняв штаны и пятясь назад раком.
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Ты не прав. Это у нас так потепление отношений с козломордыми осуществляется.
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Не, просто заканчивают эпоху бедности и начинают эпоху жлобства.
Или наоборот, они сами не знают, лишь бы шото делать.
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Главный девиз этого кодекса будет: "Кто не работает, тот ест"?
В течение двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет слишком либеральным для работодателя, - глава комитета ВР по социальной политике Третьякова - Цензор.НЕТ 2512
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Страна рабов? Т.е. не Слуги народа...а уже Господа Уроды????
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К сожалению, ни новый ни старый Кодексы не решают проблемы защиты наемного труда. Я пытался защитить свои права в суде. Полный беспредел. Полное наплевательство на даже то, что есть. Начиная от месного и заканчивая Верховным судом. Одна тварь судебная покрывает другую.
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у нас же не хотят работать🤣🤣какие бы кодексы не придумовывали
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а что там с минимальной почасовой оплатой???
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