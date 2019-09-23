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 Общество
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Все про:курение (215) сигареты (650)

 Использование вейпинга значительно повышает шансы полностью бросить курить, - Public Health England

По данным Public Health England, вейпинг на 95% безопаснее обычных сигарет

В отличие от США, где администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность запрета ароматических электронных сигарет до получения производителями специального разрешения, в Великобритании сообщают об относительно удачном использовании вейпинга для снижения курения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, в Британии не зарегистрировано никаких вспышек болезней, якобы связанных с вейпингом. Также на довольно низком уровне остается использование электронных сигарет подростками.

Ключевые причины успеха Британии, как пишет CNN, - определенные ограничения на рекламу электронных сигарет и более жесткое регулирование содержания никотина в данной продукции.

"Если вы не курите – не используйте электронные сигареты. Но если курите – лучше полностью перейти на вейпинг. Наш вывод: риски от электронных сигарет в разы ниже, чем риски от традиционного курения. К тому же, использование вейпинга значительно повышает шансы полностью бросить курить", - заявил директор программ по улучшению здоровья Public Health England Джон Ньютон.

По данным Public Health England, вейпинг на 95% менее опасен, чем курение обычных сигарет. Ежегодно он помогает более 20 000 жителей Британии бросить курить.

"В Британии уже утвердился подход, что электронные сигареты – это продукция замещения традиционного курения, а не механизм вовлечения в процесс курения", – уверена профессор педиатрии отделения подростковой медицины Стэнфордского университета Бонни Халперн-Фельшер.

В то же время, как заявили в Public Health England, в обществе все еще существует много негативных мифов об электронных сигаретах. Во многом эти мифы базируются на том, что "менее чем 10% взрослого населения понимает, что основной вред здоровью несет не никотин", а смолы и другие химические соединения, которые возникают при горении табака.

"И на американском, и на британском рынке присутствует практически одинаковый выбор ароматизаторов, используемых в электронных сигаретах. Но в отличие от США, уровень вейпинга среди подростков в Британии значительно ниже. Во многом благодаря более строгим ограничениям на рекламу электронных сигарет, а также, вероятно, из-за более низкого содержания никотина в них", – заявили в пресс-службе Public Health England.

Так, в Британии только 3,3% подростков в возрасте от 11 до 18 лет заявили, что они редко (реже одного раза в неделю) использовали электронные сигареты, 1,6% признались в том, что использовали их хотя бы раз в неделю или чаще.

"В Великобритании разрешены некоторые виды внешней рекламы электронных сигарет, например, на автобусах. Но с другой стороны, нет рекламы в социальных сетях, на телевидении или радио", – объясняет доктор Халперн-Фельшер.

В отличие от США, в странах Евросоюза не пытаются ввести запрет на использование ароматических добавок в вейпинге.

"В Европе ароматизированные электронные сигареты помогли снизить уровень курения", – уверена профессор общественного здоровья Университета Эдинбурга Линда Боулд.

По данным Euromonitor, в мире насчитывается уже около 35 млн пользователей электронных сигарет или систем подогрева табака.

Иллюстрация: pxhere.com

Источник: https://censor.net.ua/n3149918
 
   
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Правильно, а то Зеленский скоро сигареты сделает по 100 гривен за пачку. Хотя расходники для этой дряни, наверное, тоже подорожают
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Є в цьому доля правди............
Але це якщо людина поставила перед собою таку мету. Я сам так кидав палити свого часу.
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Ну да. Правда умерли они потому, что парили самопальную вытяжку с канабиса. Но то такое...
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особенно если заправлять его какой нибудь вонючей гадостью
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Спонсором исследований выступили производители электронных сигарет.
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У меня брат двоюродный бросил. Сначала прикинул, что будет дешевле сигарет, подсел на это дело, но в один прекрасный день дивайс паламался, а на новый бабла было жалко Использование вейпинга значительно повышает шансы полностью бросить курить, - Public Health England - Цензор.НЕТ 4956
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В Британии может быть и безопаснее...а в Украине...никто не щнает какого дерма китайцы в ту жижу намешали...
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Если они даже рыбу на фермах промышленными отходами кормят, то не удивлюсь если они жижу из отходов этой рыбы делают
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Вейпинг тоже удовольствие не из дешевых, но здоровье дороже
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Некинг и петтинг на 100 процентов безопаснее обычных сигарет...
Сказывается отсутствие рекламы...
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Удивительно... Впервые увидел в Украине подожительную статью о вейпинге. Обычно статьи о тех, кто номинантом на премию Дарвина желал стать, впихнув в вейп низкотоковые литиевые аккумуляторы от фонарика, считая, что закон Ома - это враки и фикция, в рубрике "Вейп взрывается!!".
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