 НАПК сообщит в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях 6 чиновников, среди которых Гримчак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Недостоверную информацию в декларациях подали народный депутат Украины Петр Сабашук, судья Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрий Чернов, заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак, председатель Чутовского районного совета Полтавской области Владимир Филенко, бывший первый заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Геннадий Дмитренко, председатель Днепропетровского областного совета Днепропетровской области Глеб Прыгунов", - говорится в сообщении.

По результатам проверки декларации Петра Сабашука за 2016 установлено, что народный депутат указал недостоверные сведения о полученных им доходах и денежные активы. Не задекларировал имеющиеся у него корпоративные права, а также прогулочное самоходное моторное судно и прицеп, принадлежащие ему на праве собственности. Кроме того, не указал сведения о размере уплаченных им средств в счет основной суммы займа и сведения о своих расходах, совершенніх в отчетном периоде. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 1,5 млн грн.

Дмитрий Чернов, подавая декларацию за 2017, отметил недостоверные сведения о квартире и гараж, принадлежащих ему на праве собственности, а также не задекларировал доход в виде социальных выплат, полученных членом семьи (женой). В общем выявлено нарушений на сумму более 1,2 млн грн.

Юрий Гримчак в декларации за 2016 недостоверно указал сведения о собственном полученном доходе в виде заработной платы и не указал сведения о финансовых обязательствах члена семьи (жены) перед ООО "ОТП Факторинг Украина". Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 1 млн грн.

"О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщит НАБУ, направив обоснованные выводы", - сообщили в НАПК.

Владимир Филенко, подавая декларацию за 2016 (исправленную), указал недостоверные сведения о размере дохода, полученного членом семьи (женой) от предоставления имущества в аренду. Кроме того, не задекларировал ряд земельных участков и нежилое помещение, находящихся в аренде у жены, а также автомобиль и прицепы, принадлежащих ей на праве собственности. Также не указал сведения о корпоративных правах, принадлежащих члену семьи (дочери), и недостоверно указал размер ее финансового обязательства. В общем выявлено нарушений на сумму более 2,3 млн грн.

Геннадий Дмитренко, подавая декларацию за 2015 год, недостоверно указал сведения о жилом доме, принадлежащем ему на праве собственности, а также о размере полученных им доходов. В общем выявлено нарушений на сумму почти 1,4 млн грн.

Глеб Прыгунов в декларации за 2017 (исправленной) указал недостоверные сведения о квартире и жилом доме, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал размер денежных активов, размещенных им и членом семьи (женой) на банковских счетах. Кроме того, сведения о своих финансовых обязательствах и земельный участок, который на любом праве используется им в связи с размещением на ней собственного жилого дома, не задекларировал вообще. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации составляет более 740 тыс. грн.

"Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будут направлены в Национальную полицию", - отметили в НАПК.

В НАПК отметили, что "утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования".

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