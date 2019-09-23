 Хозсуд Киева 24 сентября планирует начать рассмотрение по сути иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как уточнили в пресс-службе суда в понедельник, заседание назначено на 10:30 утра.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.
Стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций Приватбанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.
Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, Приватбанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".
Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.
В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.
Помимо того в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.
Согласно данным Нацбанка Украины, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
каждому украинцу (КАЖДОМУ !) от грудных младенцев до стариков в реанимации приготовить
137 долларов для Бени
для начала.
суммы по МАУ, Ферросплаву и т.д. будут выставлены позже
следите за новостями из Оффиса Президента (ОПы)
Добра с ним уже не будет...
хер налоги
хер коммуналку
и все на шашлыки, дрова из шпал, шоб олигархические грузы туда-сюда не шастали
- Но ведь ВСЕ дается.
Іменем України!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Зєбіли, ви це "сделали" !
Колядин, колядин, я у світі один.....
Іменем України!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение. Источник: https://censor.net.ua/n3149909
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Іменем України!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли