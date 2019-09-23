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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Киев (17942) суд (22560) Приватбанк (523)

 Хозсуд Киева 24 сентября планирует начать рассмотрение по сути иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка

Хозяйственный суд Киева 24 сентября планирует начать рассмотрение по сути иска экс-акционеров Приватбанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как уточнили в пресс-службе суда в понедельник, заседание назначено на 10:30 утра.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

Стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций Приватбанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

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Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, Приватбанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

Согласно данным Нацбанка Украины, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3149909
 
 
 Топ комментарии
 
Коломойский добрый - он согласен простить 155 млрд. денег из бюджета (то-есть наших с вами налогов) рефинансирования.
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А зебилам всё равно. Гуляй рванина,от рубля и выше! Главное,без барыги пэци.
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Ну, началось. (с)

каждому украинцу (КАЖДОМУ !) от грудных младенцев до стариков в реанимации приготовить

137 долларов для Бени


для начала.
суммы по МАУ, Ферросплаву и т.д. будут выставлены позже

следите за новостями из Оффиса Президента (ОПы)
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И взятия за мальдивско-реформаторскую жопу, совершившую рейдерский захват частного банка
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Нужно вернуть Приват Банк Игорю Валерьевичу. А также уплатить компенсацию за моральный ущерб! Как отец я его понимаю, когда на твое детище подняли руку нужно действовать жестко!!!
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Беня разграбит всё что можно и слиняет. А ты,"отец" ему еще и на компенсацию из своего кармана скинешься. Или кто будет платить? Папа Римский?
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Да хз, дите то уже совершеннолетнее,1992 года рождения , может и само определиться чего оно хочет .
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А как насчёт встречного иска на 150 миллиардов?
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Про эти 150 миллиардов трындят ещё с тех времён,когда петя был "владычецей морскою".Но чё-то подобного иска так и не случилось...
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Осталось немного подождать. С декабря 2016 года ждем с дня на день.
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кто не лох должен забрать свои депозиты и закрыть счета в Привате...
Добра с ним уже не будет...
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а еще лучше забрать свои депозиты и закрыть счета со всех банков
хер налоги
хер коммуналку
и все на шашлыки, дрова из шпал, шоб олигархические грузы туда-сюда не шастали
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Интересно мнение Коломойского на счет 155 000 000 000 грн., на которые Приват был рефинансировал.
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в связи со знаментательным ыимперия рошен скоро перейдет на производство шоколада "беня" благородно-зеленаго цвета
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*** сколько возни вокруг этого сраного банка,пустите в Украину работать западные банки и про эти говнобанки типа прювата и отсчада никто думать больше не будет.
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Коломойский добрый - он согласен простить 155 млрд. денег из бюджета (то-есть наших с вами налогов) рефинансирования.
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- Мойше, почему нам все в этом мире дается с таким трудом?...
- Но ведь ВСЕ дается.
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А зебилам всё равно. Гуляй рванина,от рубля и выше! Главное,без барыги пэци.
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бене еще нужны деньги к тем что он вывел из страны
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Шо то мне кажется, что решение суда уже готово.
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Теперь только нужно надеть очки для солидности и зачитать: "Именем Украины..."
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два раза отымели народ Украины и всем хорошо)))
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Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку - Цензор.НЕТ 6640
Іменем України!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Оцініть красоту гри ... Спочатку вкрасти всі гроші з банку, а потім вимати повернути йому банк з усіма грошима і процентами. Всього нічого так мільярдів 155-160. І ходити з чесною неголеною рожою... І вовки ситі, і вівці без шерсті.

Зєбіли, ви це "сделали" !
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Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку - Цензор.НЕТ 6160
Колядин, колядин, я у світі один.....
Іменем України!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Никто никуда не спешить, а особо отстаивать интересы украинцев. Прошло 5 месяцев.

В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение. Источник: https://censor.net.ua/n3149909
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Нужен текст от юриста, чтоб сообщить о коррупции Коломойского в правоохранительные органы. Будет сюрприз Зеленскому.
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с 13-по 16 09. была оплата, 1500 грн, 20-го приходит опять списание 1500 грн, пишу-шлю скрины в тех поддержку типа извините ждите, вернем и ни ответа ни привета... от вам и гос банк..при бене таког не было!!)))
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Суддя Лінник виправдав екс-чиновника КМДА, спійманого на хабарі ...

СБУ викрила на хабарі суддю одного з одеських райсудів :: Служба безпеки ...

Ввечері 29-го грудня, суддя Дубенського райсуду Олександра Жуковська оголосила вирок екс-заступнику голови Рівненської ОДА Тарасу Пустовіту, якого майже чотири роки тому піймали на хабарі.Суд виправдав екс-посадовця у злочині щодо вимагання та отримання хабара, але визнав винним у шахрайстві.

Суддя, який хоче стати суддею ВСУ, раніше фігурував у справі щодо хабара - «Схеми»

Черкаського суддю, якого взяли на хабарі, не відсторонили від посади ...

Іменем України!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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А чего бы и нет? Игорь Валериевич на сегодня реальный президент Украины,как говорит ,та слуги народа вместе с Вовой и делают.
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