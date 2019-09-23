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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1205) закон (2630) Зеленский (2904)

 Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные на сайте Верховной рады, законопроект №1080 подписан президентом 23 сентября.

В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149903
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо великому Зе! - светочу права, справедливости и счастливого будущего!!!
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Тыгыгы!!!
А те зебожЫлы под АП-ОП не поняли в каком месте на них уменьшилось давление. Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 5838
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Спасибо великому Зе! - светочу права, справедливости и счастливого будущего!!!
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Тыгыгы!!!
А те зебожЫлы под АП-ОП не поняли в каком месте на них уменьшилось давление. Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 5838
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Так это же на юридические лица уменьшилось давление, а не на обычных смертных ФОП
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узаконить прокладки и назвать это уменьшением давления это сильно, это прям золотой дождь...
а предприниматели не в курсе, протестуют под ставкой преза
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Для хозяина ЗЕ легализация прокладок и вывода бабла за кордон.
Для зебилов увеличение налогов и кассовые аппараты.

А должно быть наоборот? Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 522
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грин карта с барского плеча - жест непростого клоуна
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Из-за обилия ботов, которые какают в любой теме, без привязки к теме, затрудняется возможность давления на власть от реальных избирателей

Это плохо. Власть должна контролироваться обществом.
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это типа-наркотой торговать,подпольные бордели устраивать,водку в гаражах разливать,оружием приторговывать?так шоле?
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Херня какая то,поставь к стенке толпы взяточников из ГФС и гоструда - тогда будет забота о бизнесе,а пока это актерская хитрость и лицедейство,а не уменьшение давления на бизнес.
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Пока количество кормушек только увеличивается - помимо существующих, НАБУ, НАЗК, ГБР, АРМА... и т.д. и т.п.

И как США обходятся всего тремя конторами для борьбы со всеми внешними и внутренними угрозами...
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В США для борьбы только с внешними угрозами около 18 спецслужб.
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Отдельных или подразделений ФБР, ЦРУ, АНБ?
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Отдельных.
Там есть, например, служба разведки береговой охраны, или отдел аналитики и расследований казначейства.
Это всё спецслужбы с правом расследования.
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А когда будет закон о разрешении пользоваться туалетной бумагой купленной без чека?
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от этих трускавецких можно дождаться только обязаловки установки бумагодержателей, которые выдают бумагу по предъявлению чека.
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Лет через 10 поколение «интеллигентных преподавателей», считающий возможным давать оценку студентам, а не их знаниям, посягая на личность, ну в общем совок совком, окончательно уйдёт на пенсию.
Но подвинут их уже сегодня

Не дай Боже так разговаривать со студентами - уже взрослыми людьми.
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Особенно в Донецке, да?- Могут и прирезать.
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Зе когда возьмут за яйца олигархов с их монополиями и офшорами?! Именно для этого тебя выбирали, не можешь иди на хер!
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Они будут жить только лучше. Именно для них и принят этот закон, для юридических лиц, то есть для крупных бизнесов
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Хто вибирав той хай і посилає,якщо зрозумів що він лох. Попереджали ж умні люди що так і буде
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и на внешнеполитическом фронте у Зелемойского фиаско. 1.Вова втянут в скандал между республиканцами и демократами. При любом исходе-Зеленский враг половины США,а для другой- продажный туземец.
2.Румыния говорит об увеличении контрабанды сигарет из Украины,нота уже есть.
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Как жи так ведь у нас контрабанда уменьшилась в разы а до конца года вообще исчезнет. ЗЕлёная шмаркля сама лично так сказала
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Щоб було ПА-БАГАТОМУ, тут чогось не вистачає. Чого саме?
Ґабсолютно вірно: ЙОГО ВОРСЄЙШЕСТВА!!!

Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 6874
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Значит создание контор "рога и копыта" для прикрытия мутных делишек легализовано. А НДС как был 20% так и останется. Прекрасное "уменьшение давления на бизнес". Слава зеле!
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Каким надо быть дэбилом , что бы не понимать логику еврея ? Еврей себе фирму рога и копыта , а вам 20 % НДС
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все это делается для удобства бени и других олигархов. эти бандюки - это и есть ЗЕ-"бизнес" . а те, которые под ОПой митингуют - это же мелюзга, а не "бизнесмены"...
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А в Польше молодые люди до 26 лет не будут платит налог . Разницу чувствуете ? Не даром Польша впереди Украине на 50 лет ?
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Польша сейчас жирует. Даже пенсионный возраст понизили.
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так не выделили же. вот когда выделят, тогда и будешь возмущаться.
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А я не особо верю публикациям на Фейсбук. Там полно фейков. официальной информации о таком решении Кабмина нет.
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Были "фейки" и про то, что Бениным заводам будут снижены тарифы на электроэнергию.
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Ты будешь на каждый ответ давать десять одних и тех же вопросов?
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А в Дании приняли закон , что нельзя зарегистрировать фирму без конечного бенефициара. Разницу чествуете ?
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Кому верить?! Одни верещат в Раде и законы ублюдочные о щемлении принимают....А тут вот как то так???
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Можно бесконечно смотреть как прозревают хомячки на странице лизы богуцкой из-за закона №1080:


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Вот что происходит когда власть волнуется за судьбу каждого украинца и готова приложить все возможные усилия для освобождение каждого гражданина и прекращения войны!
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- Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии.
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одной рукой подписывает а второй кассы+чеки вводит.
зелЕная падаль!
будет на ростове
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