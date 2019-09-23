 Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные на сайте Верховной рады, законопроект №1080 подписан президентом 23 сентября.

В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

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