 Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные на сайте Верховной рады, законопроект №1080 подписан президентом 23 сентября.
В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.
А те зебожЫлы под АП-ОП не поняли в каком месте на них уменьшилось давление.
а предприниматели не в курсе, протестуют под ставкой преза
Для зебилов увеличение налогов и кассовые аппараты.
А должно быть наоборот?
Это плохо. Власть должна контролироваться обществом.
И как США обходятся всего тремя конторами для борьбы со всеми внешними и внутренними угрозами...
Там есть, например, служба разведки береговой охраны, или отдел аналитики и расследований казначейства.
Это всё спецслужбы с правом расследования.
Но подвинут их уже сегодня
Не дай Боже так разговаривать со студентами - уже взрослыми людьми.
2.Румыния говорит об увеличении контрабанды сигарет из Украины,нота уже есть.
Ґабсолютно вірно: ЙОГО ВОРСЄЙШЕСТВА!!!
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии.
зелЕная падаль!
будет на ростове