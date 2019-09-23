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Все про:НБУ (4484) Апелляционный суд (263) Рожкова Екатерина (43)

 Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о запрете первому заместителю главы Национального банка Украины Екатерине Рожковой исполнять должностные обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сегодня, 23 сентября, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, Киевский апелляционный суд вынес отдельной постановление, касающееся судьи Барышевского райсуда Киевской обл. Коваленко К.В.

В пресс-службе отмечают, что в своей апелляционной жалобе НБУ обращал внимание суда на следующие аргументы:

- суд не имеет права устанавливать НБУ и членам его правления запрет исполнять обязанности;

- законодательством не предусмотрена возможнось прекращения, приостановления или запрета выполениня полномочий заместителя главы НБУ "по решению суда".

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Как сообщалось ранее, 11 июня 20019 года Барышевский районный суд Киевской области, который ранее отобрал лицензию в SkyUp, запретил первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

14 июня Национальный банк Украины подал ходатайство на отмену решения Барышевского районного суда, который запретил замглавы НБУ Екатерина Рожковой выполнять свои обязанности.

В мае 2019 года депутат ВР от "Народного фронта" Юрий Савчук подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием обязать главу НБУ Якова Смолия уволить его заместительницу Екатерину Рожкову.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149900
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот! А ПЕСыкы не верили в успешность соевой судебной реформы. А тут зебильный суд разрешил подружке лучшей пьяной жабы вселенной и дальше добивать финансовую систему, недобитую Свыней и Гонтыревой
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А ее будут преследовать, как преследуют Валерию Гонтареву? Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ - Цензор.НЕТ 3367
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А ее будут преследовать, как преследуют Валерию Гонтареву?
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чувак, да - преступников преследуют пока они не понесут наказание - это очевидно нормальным людям...
а почему переживаешь - ссышь чего-то?
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Ну вот! А ПЕСыкы не верили в успешность соевой судебной реформы. А тут зебильный суд разрешил подружке лучшей пьяной жабы вселенной и дальше добивать финансовую систему, недобитую Свыней и Гонтыревой
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ой катя, катя, катерина, твоя пуховая перина Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ - Цензор.НЕТ 2641
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порох *****! лалалалала...!!!
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вот не понимаю..., - почему наши недорогеньки журналисты унижают нашего Народного Президента вот такими вот фото....
Он что, злобный карлик путин?
Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ - Цензор.НЕТ 5126
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Ей СИЗО уже давно прогулы ставит! Тогда уже и Гонтареву возвращайте. Таким "кадрами" не разбрасываются! Апеляційний суд скасував рішення про відсторонення Рожкової, - НБУ - Цензор.НЕТ 1576
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Вот оно как, а Зеля думал что он дома хозяин.
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Яка чудова корупційна жуйка одна контора заводит дела другая закрівает круговорот лайна в природе и все при бабках приработе воруй досхочу
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