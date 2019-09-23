 На границе задержана женщина, которая под "патронатом" российских силовиков отправляла украинок в бордели Москвы, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для "работы" в сфере предоставления интимных услуг на территории России.

Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников "трудоустройстраивала" девушек в московские бордели", - сказано в сообщении.

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Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.



Фото: сайт СБУ

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Кировоградской области совместно с Нацполицией и при участии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.