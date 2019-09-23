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Все про:проституция (263) Россия (73913) СБУ (13851) торговля людьми (188)

 На границе задержана женщина, которая под "патронатом" российских силовиков отправляла украинок в бордели Москвы, - СБУ. ФОТО

Жительница Николаевской области под "патронатом" российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для "работы" в сфере предоставления интимных услуг на территории России.

Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников "трудоустройстраивала" девушек в московские бордели", - сказано в сообщении.

На границе задержана женщина, которая под патронатом российских силовиков отправляла украинок в бордели Москвы, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала деятельность торговцев людьми за границу в Ривном

Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.

На границе задержана женщина, которая под патронатом российских силовиков отправляла украинок в бордели Москвы, - СБУ 02
Фото: сайт СБУ

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Кировоградской области совместно с Нацполицией и при участии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3149899
 
   
 Топ комментарии
 
а кто сказал,что именно украинок?скорее всего таких же кацапок и малоросок,как и сама
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Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. (с) Т.Г. Шевченко !!!
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Фу мрази я не против самой древней профессии но ехать в мордор сознательно и работать особенно когда кацапы постоянно гавкають ваши шлюхи у нас на кольцевой,есть же Европа,даже Туркам не так обидно чем давать москалям которые будут тебя унижать ксенофобскими словами
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Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. (с) Т.Г. Шевченко !!!
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Фу мрази я не против самой древней профессии но ехать в мордор сознательно и работать особенно когда кацапы постоянно гавкають ваши шлюхи у нас на кольцевой,есть же Европа,даже Туркам не так обидно чем давать москалям которые будут тебя унижать ксенофобскими словами
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А у шлюх питання кому сосать не стоїть. У них едине питання - скільки і за скільки....
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очень смешной комментарий у тебя!
П.С. Покажи мне шлюху с окружной с моральными убеждениями (тому даю, а тому нет и не потому что у него денег нет, а потому что он россиянин) и я признаюсь в том, что жестоко ошибался по поводу представителей с пониженной социальной ответственностью! ха-ха-ха
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Лишить ее гражданства Украины и пожизненно запрет на въезд в Украину
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они там шо, малохольные шоле? так бездарно спалить канал засылки агентов сбу в клятую расею
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Они - наше бактериологическое оружие
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А те ************, которых она отправляла, что, сильно упирались?
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Вот только такое "будущее" Россия и видит для украинцев.
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а кто сказал,что именно украинок?скорее всего таких же кацапок и малоросок,как и сама
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А паспорта чьи то тогда на фото если не украинки?
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граждане Украины и украинки-не всегда одно и то же...
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Верно,но паспорт Украины и гражданка представляющие страну эту,если негр приедет в Украину если покажет паспорт сша никто не будет спрашивать о его предков рабов на плантации он американец и все нации малоросия и ватники нет,она украинка какой тварью не была бы,бьет по имиджу не ее лично а Украины
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да брось ты...проституция есть во всех странах.и на экспорт тоже.
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перестань дурака валять, Коля!
Ты что, реально думаешь, украинки в борделях не работают?!??!?! Вот просто нигде-нигде в мире?
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"...Женщина подбирала украинок из разных областей..." - цензор сказал! хахаха
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******!.. Да сколько можно?? Ну, не бандеролями же их туда шлют! Думают они вообще чем-то или нет! А если думать нечем... Ну, пусчай делают что могут... в конце концов...
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Да,лишний раз сказать кацапам к нам едут ваши шлюхи,кацапок с ихними паспортами не разу не слышал чтоб например накрыли притон в Киеве или где то в Украине
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Происхождение слов ШЛЮХА и *****. Ко дню рождения или к празднику правителю города в древности отправляли подарки. Доставляла их женщина, которая оставалась у правителя. Называлось это - "посылка" - на иврите "шлю ха". (посланница). В древности женщина должна была выходить из дому не одна, а вместе с мужчиной, опираясь или держась за его руку. Если она шла по улице одна, то это называлось "без руки" - на иврите "бли яд".
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Чего только не узнаешь на старости лет!
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Слово "посыльный" переводится как " шалиах" שליח
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Неужели в Украине "жертвы" этой кацапки были уважаемыми членами общества?
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А можно с этими лахудрами и 73% зебилов куда-нибудь переправить?
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предать суду церкви и сжеч как жанну дарк с отречением от креста и вельзивулы
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А, коли вони не організовано, як тут, кордон перетинають, а по-одинці, тоді можуть розібратися, хто в які бардаки їде, чи ні?
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