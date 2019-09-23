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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1536) Антикоррупционный суд (487)

 Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова

Открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-руководитель фракции от Партии регионов, а также бывшие народные депутаты от ПР и Компартии, состоится в помещении Высшего антикоррупционного суда во вторник, 24 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ВАКС.

"Экс-руководителя фракции "Партии регионов" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч.5 ст.27 УК - соучастие в преступлении (пособничество), а также - ч.2 ст.366 УК - служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия (подделка официальных документов). Соучастников уголовного производства – экс-нардепов от "Партии регионов" и Компартии Украины - обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК", - сказано в сообщении.

Имена народных избранников в сообщении ВАКС не уточняются, но характер выдвинутых обвинений указывает на Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко.

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Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины".

30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3149893
 
 
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Признают Ефремова потерпевшей стороной и присудят компенсацию? Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова - Цензор.НЕТ 3727
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Думаю, питання чому Ахметов не сидить? вже не актуальне. Бо при зелених не сидять навіть ті, хто сидів при Порошенко.
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Признают Ефремова потерпевшей стороной и присудят компенсацию? Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова - Цензор.НЕТ 3727
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Понять и простить... Що там ще розглядати? Класний він хлопець цей зрадник малорос. Наш парень...
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Надю закрыли и открыли....а тута,,,торг меж богами
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Думаю, питання чому Ахметов не сидить? вже не актуальне. Бо при зелених не сидять навіть ті, хто сидів при Порошенко.
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отпустят и наградят или грамоту вручат?????????? наши суды самые продажные суды в мире
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А почему он до сих пор не на свободе? Не порядок! Портнов целехонек и этот должен быть свободен, и самое главное дать ему должность в ГБР или в том же ВАКС и тогда заживем!
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Ефремова оправдают, а Украину обязуют выплачивать ему до конца жизни компенсацию за потерянное в СИЗО здоровье (справка от врача будет).
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Лариса Сарган

@SarganLarysa

·1 год

Просто зараз в Апеляційному суді йде розгляд апеляції на вирок Януковичу. По суті.
Не густо новин, не густо в стрічках.

Кому воно вже треба?...
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Избиением блокадников в Сосновке руководил бывший «беркутовец»

Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова - Цензор.НЕТ 1301
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2013 (заместитель командира роты Беркута) - «гол как сокол». 2019 - в его собственности - земельный участок на Франковщине площадью 1300 кв. м, жилой дом в Олеши (Ивано-Франковская обл). Ему также принадлежит доля квартиры на 45.6 кв. м в Ивано-Франковске, имеет право пользования квартирой на 55,4 кв. м в Хмельницком.
Жене Виконский принадлежит земельный участок на 504 кв. м в Ивано-Франковске и еще один - на 9200 кв. м в Тисменицком районе области, и на 1500 кв. м - в Богородчанском районе. На Кристину Виконскую записано и домовладение в Ивано-Франковске на 102,3 кв. м. Жена Василия Виконского пользуется автомобилем TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2016 года выпуска, стоимостью 1 млн 328 ты
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