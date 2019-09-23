 Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ВАКС.

"Экс-руководителя фракции "Партии регионов" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч.5 ст.27 УК - соучастие в преступлении (пособничество), а также - ч.2 ст.366 УК - служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия (подделка официальных документов). Соучастников уголовного производства – экс-нардепов от "Партии регионов" и Компартии Украины - обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК", - сказано в сообщении.

Имена народных избранников в сообщении ВАКС не уточняются, но характер выдвинутых обвинений указывает на Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко.

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Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины".

30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.