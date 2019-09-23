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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1178) ВР (23723)

 Комитет ВР по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии

Национальная ассоциация адвокатов готова к диалогу с Верховной Радой об изменениях к законопроекту №1013 об отмене адвокатской монополии.

Об этом сообщила во время заседания РАУ в Одессе председатель РАУ, НААУ Лидия Изовитова, передает корреспондент Українських Новин.

"Мы готовы к профессиональной дискуссии, и меня радует, что парламентский комитет тоже готов к такой дискуссии", - сказала Изовитова, комментируя письмо от председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Письмом предлагается провести в октябре рабочую встречу членов комитета с представителями НААУ.

По ее словам, сейчас в пользу сохранения монополии свидетельствуют не только выводы Венецианской комиссии по конституционным изменениям в части правосудия от 2015 года.

Так, Советом Европы осуществлена ​​оценка судебной реформы в Украине за 2014-2018 годы и ее соответствие стандартам и рекомендациям Совета Европы.

В частности, оценено и введение исключительного права адвокатов на представительство в судах.

Она также сообщила, что на данный момент в Украине работает эксперт Совета Европы с целевой миссией относительно результатам внедрения монополии адвокатов на представительство в судах и будет изучать мнения всех заинтересованных сторон.

Изовитова добавила, что аргументы о целесообразности отмены монополии, указанные в письме парламентского комитета, при этом могут быть опровергнуты рядом убедительных фактов.

Так, аргумент о том, что практическая реализация исключительного права адвокатов на представительство в судах обнаруживает недоступность услуг адвоката для граждан, опровергается данными государственного бюджета на бесплатную правовую помощь.

Заместитель председателя НААУ и РАУ Валентин Гвоздий процитировал закон о государственном бюджете на 2019 год. Согласно ему, в текущем году расходы на функционирование системы бесплатной правовой помощи составили 826 млн гривен. Из них 441 млн - это содержание собственно центров бесплатной правовой помощи (из них 307 млн ​​- зарплаты государственных чиновников). 385 млн - на оплату услуг бесплатных адвокатов.

"Это не только неэффективное использование государственных средств, это преступление, ведь правовая помощь оказывается людям, а не чиновникам бесплатной правовой помощи", - сказал Гвоздий.

Кроме того, адвокатура готовит законопроект о реорганизации системы бесплатной правовой помощи.

"Мы готовим законопроект по полной реорганизации бесплатной правовой помощи, чтобы администрирование перешло в органы адвокатского самоуправления. Это будет действительно удешевление правосудия, которое сейчас поставлено парламентом целью всех изменений в сфере судопроизводства. Этим законопроектом мы покажем пути экономии бюджета, обеспечение адвокатов работой, а граждан - профессиональной правовой помощью за счет государства ", - сказала Изовитова.

Напомним, законопроектом №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Таким образом, действующая на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

НААУ в обращении к Президенту и парламенту отметила, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником - адвокатом. Законами "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" от 5 июля 2012 № 5076-VI и "О бесплатной правовой помощи" от 2 июня 2011 № 3460-VI прописаны механизмы и инструментарий обеспечения этого права.

Источник: https://censor.net.ua/n3149890
 
 
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Может кто не энает этого.
Пятый президент Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины за всю историю независимости.


Комитет ВР по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 6195
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Так считает Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" и Институт стратегических исследований и прогнозов "Янус". А ещё они верили по результатам социологического исследования проведённого с 9 по 14 марта 2019 года в победу Петра Порошенка на выборах президента.
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Ну ты и дурень. Какой же он вклад внес в развитие?
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тогда каждому святому человеку государство обязано предоставить бесплатного адвоката
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И будут это студенты-адвокаты или адвокаты-неудачники на государственно ставке, и их задачей будет не вытащить вас из передряги, а шоб рабочий день по-быстрее закончился. Знаем мы таких бесплатных адвокатов Комитет ВР по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 2051
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Я так понимаю, что хотят отменить поросячью норму, что без адоквата людей в суды не пускают? И что в этом плохого?
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Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·19 ч

Бюджет 2020: на 40% скорочено програму придбання житла дітям-сиротам. Ой, і куди ж пішли ці кошти? На соцзабезпечення працівників МВС. Клоуну не потрібні діти-сироти, Клоуну потрібні пси режиму.
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Изовитова вообще не владеет ситуацией. Нет никакой профессиональной бесплатной правовой помощи. Законопроект № 1013 полностью восстановит право граждан на квалифицированную юридическую защиту. Так как в бесплатной правовой помощи нет квалифицированных адвокатов в многих отраслях права. Они не имеют не практики, не интереса участвовать в спорах с более узкой направленностью. А адвокатская монополия более выгодна НААУ так как это в первую очередь бизнес. А бесплатной правовой помощью они просто перекрываются. 90% населения не в состоянии оплатить опытного практика адвоката. А воспользоваться услугами юриста с узкой специализацией (не имеющего адвокатского свидетельства) который намного лучше разбирается в ситуации чем адвокат, так же не могут из-за того, что это запрещает закон. Так в какой же части тогда закон об адвокатской монополии соответствует Конституции Украины? Так же Изовитова забыла за государственные органы и органы местного самоуправления, которые останутся без юридической защиты, так как с 2020 г. юрист защищавший интересы госучереждений и местное самоуправление не сможет принимать участие в суде как защитник. Нанять адвоката на ставку не получиться. Не один здравомыслящий адвокат, потратив на получение свидетельства больше 1000 долларов, не согласиться идти на оклад 4000 грн. А на контрактной основе адвокат будет требовать предоплату. Бюджет не сможет платить на перед. Тем более никто не знает какую нужно заложить сумму в бюджет. Да и обанкротится бюджет платить адвокату. Ведь гонорары адвоката не 1000 и даже не 10000 грн. Так что законопроект № 1013 совершенно конституционный. А вот законы 2015 г, устанавливающие адвокатскую монополию абсолютно неконституционные и подлежат отмене.
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Нашли с кем советоваться) Это как советоваться с Ахметовым стоит ли снижать цены на уголь или с Порохом за шоколад. Нечего с этой шайкой адвокатской советоваться. Естественно, они будут отстаивать только свои шкурные интересы. И свою беспрецендентную монополию. Надо ее отменять и точка.
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